ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:51, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    28-تامىزدا بولاتىن ماڭىزدى ءىس-شارالار انونسى

    استانا. KAZINFORM - Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى قازاقستاندا 28-تامىز كۇنى بولاتىن ماڭىزدى ءىس- شارالاردىڭ انونسىن ۇسىنادى.

    календарь
    Фото: Kazinform

    ساعات 09:00 دە شاحماتتان «Senat Open» اشىق كۋبوگىنىڭ II فينالى وتەدى.

    10:00 دە ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان «قازاقستانداعى جانە ورتالىق ازيانىڭ باسقا دا ەلدەرىندەگى ازاماتتىق پروتسەسس پەن تورەلىكتىڭ دامۋ تەندەنتسيالارى» تاقىرىبىندا حالىقارالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسيا وتەدى.

    13:00 دە «كونستيتۋتسيا جانە مەملەكەتتىلىك: قۇقىق جانە بولاشاق ديالوگى» تاقىرىبىندا حالىقارالىق عىلىمي- پراكتيكالىق كونفەرەنتسيا وتەدى. وتەتىن ورنى: ق ر پرەزيدەنتتىك ورتالىعى.

    14:15 تە «استانا بالەت» تەاترى XIII ماۋسىمىنىڭ اشىلۋىنا وراي «سۇلتان بەيبارىس» بالەتىنىڭ كورسەتىلىمى وتەدى.

    14:30 دا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى «ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى» الاڭىندا «2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ باسى: جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى باسىمدىقتار مەن مىندەتتەر» تاقىرىبىندا باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى وتەدى.

