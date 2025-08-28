28-تامىزدا بولاتىن ماڭىزدى ءىس-شارالار انونسى
استانا. KAZINFORM - Kazinform حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى قازاقستاندا 28-تامىز كۇنى بولاتىن ماڭىزدى ءىس- شارالاردىڭ انونسىن ۇسىنادى.
ساعات 09:00 دە شاحماتتان «Senat Open» اشىق كۋبوگىنىڭ II فينالى وتەدى.
10:00 دە ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان «قازاقستانداعى جانە ورتالىق ازيانىڭ باسقا دا ەلدەرىندەگى ازاماتتىق پروتسەسس پەن تورەلىكتىڭ دامۋ تەندەنتسيالارى» تاقىرىبىندا حالىقارالىق عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنسيا وتەدى.
13:00 دە «كونستيتۋتسيا جانە مەملەكەتتىلىك: قۇقىق جانە بولاشاق ديالوگى» تاقىرىبىندا حالىقارالىق عىلىمي- پراكتيكالىق كونفەرەنتسيا وتەدى. وتەتىن ورنى: ق ر پرەزيدەنتتىك ورتالىعى.
14:15 تە «استانا بالەت» تەاترى XIII ماۋسىمىنىڭ اشىلۋىنا وراي «سۇلتان بەيبارىس» بالەتىنىڭ كورسەتىلىمى وتەدى.
14:30 دا ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى «ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى» الاڭىندا «2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ باسى: جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندەگى باسىمدىقتار مەن مىندەتتەر» تاقىرىبىندا باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى وتەدى.