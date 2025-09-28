ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    28 قىركۇيەك 2025

    28 قىركۇيەك كۇنى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتىنشە، 28-قىركۇيەك كۇنى ەلىمىزدىڭ كوپ وڭىرىندە جاڭبىر جاۋادى. وڭتۇستىك-شىعىستا نايزاعاي ويناپ، سولتۇستىك ايماقتاردا نوسەر بايقالادى. اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەدى.

    Мамыр айының басында жел күшейіп, қар аралас жаңбыр жауады
    Фото: Pixabay.com

    تەك رەسپۋبليكانىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇن جاۋىن-شاشىنسىز بولادى. سونىمەن قاتار، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەيبىر ايماقتاردا تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال.

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنا سايكەس، بىرنەشە وبلىستا ءورت قاۋپىنىڭ دەڭگەيى جوعارى بولىپ وتىر:

    جوعارى ءورت قاۋپى - باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسى، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسى، ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسى، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى.

    توتەنشە (اسا جوعارى) ءورت قاۋپى - تۇركىستان، قىزىلوردا، جامبىل (باتىس، سولتۇستىك، ورتالىق)، باتىس قازاقستان (باتىس، وڭتۇستىك، شىعىس)، اقتوبە (باتىس، سولتۇستىك، سولتۇستىك-شىعىس، ورتالىق)، الماتى (سولتۇستىك)، قاراعاندى (وڭتۇستىك)، قوستاناي (وڭتۇستىك)، ۇلىتاۋ وبلىستارى.

    مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جاۋىن-شاشىن مەن قاتتى جەل جول قوزعالىسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن. سوندىقتان جۇرگىزۋشىلەرگە ساقتىق تانىتۋ ۇسىنىلادى.

    سونداي-اق، تۇرعىندارعا دالادا وت جاقپاۋعا جانە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا كەڭەس بەرىلدى.

    قۇرعاقشىلىق پەن قاتتى جەل كەزىندە كەز كەلگەن ۇشقىن ۇلكەن ورتكە سەبەپ بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ازاماتتاردى اباي بولۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن قازگيدرومەت حابارلاماسىندا.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
