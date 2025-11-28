28-قاراشادا قاي جولداردا قوزعالىس ءتارتىبى وزگەردى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ءبىرقاتار باعىت بويىنشا قوزعالىس رەجيمى جاڭارتىلعانىن حابارلادى. كەي وڭىردەگى جول ۋچاسكەسىندە شەكتەۋلەر جەڭىلدەتىلسە، كەيبىر جولداردا قوزعالىسقا ءالى دە تىيىم سالىنىپ وتىر.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، «تيميريازيەۆو - سارىكول - وبلىس شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 0-30-شاقىرىم ۋچاسكەسىندە (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تيميريازيەۆو اۋىلى ارالىعى) بۇرىن ەنگىزىلگەن بارلىق كولىك تۇرىنە قوزعالىس شەكتەۋى الىندى. قازىرگى ۋاقىتتا شەكتەۋ تەك جۇك كولىكتەرى مەن قوعامدىق كولىك قۇرالدارىنا عانا ەنگىزىلگەن.
ال «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىندا (قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استاناعا شىعاتىن باعىت) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
قالقامان ەلدى مەكەنىنەن استاناعا قوزعالىس بەرەكە «قالقامان - اقسۋ» كولىك ايرىعى ارقىلى (ۇزاقتىعى 6 شاقىرىم) جانە پاۆلودار قالاسىنان قالقامان ەلدى مەكەنىنە قوزعالىس «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
سونداي-اق تركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە ساقتالادى.
اۋا رايى
2025 -جىلعى 28-قاراشادا اقمولا، س ق و، ش ق و، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار ارالاس جاڭبىر مەن قار جاۋادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» ر م ك ەلدىڭ 13 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.