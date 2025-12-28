ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:55, 28 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    28-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    ا
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلعى 28-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلادى:

    اقمولا وبلىسى

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 337-595-شاقىرىم ارالىعى (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «قوستاناي - اۋليكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 232-260-شاقىرىم ارالىعى (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان سۇرعان ەلدى مەكەنىنە دەيىن)؛

    • «جاقسى - ەسىل - بۇزىلىق» اۆتوجولىنىڭ 0-82-شاقىرىم ارالىعى (جاقسى ەلدى مەكەنىنەن بۇزىلىق ەلدى مەكەنىنە دەيىن)؛

    • «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي – ر ف شەكاراسى (قايراق وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 16-419-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسىنان س ق و شەكاراسىنا دەيىن)؛

    • «استانا - قورعالجىڭ» اۆتوجولىنىڭ 19-124-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسىنان - قورعالجىڭ اۋىلىنا دەيىن).

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى

    • «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 834-856-شاقىرىم ارالىعى (چيستوپولە اۋىلىنان - اقمولا وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 595-624-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسىنان دوستىق اۋىلىنا دەيىن)

    قوستاناي وبلىسى

    • «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 340-377-شاقىرىم ارالىعى (ارقالىق قالاسىنان اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)

    • «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 218-23-شاقىرىم ارالىعى (وكتيابرسكوە اۋىلىنان اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    جابىق جولدار

    جەتىسۋ وبلىسىندا اۋا رايى جاعدايلارىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى (بوران، كورىنۋدىڭ شەكتەلۋى) «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعىندا (كوكتۇما ستانتسياسى - دوستىق ستانتسياسى ۋچاسكەسى) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.

    ال تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    ال پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار