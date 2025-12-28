28-جەلتوقساندا ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلعى 28-جەلتوقسان ساعات 09:00 دە كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىس اشىلادى:
اقمولا وبلىسى
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 337-595-شاقىرىم ارالىعى (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «قوستاناي - اۋليكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 232-260-شاقىرىم ارالىعى (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان سۇرعان ەلدى مەكەنىنە دەيىن)؛
• «جاقسى - ەسىل - بۇزىلىق» اۆتوجولىنىڭ 0-82-شاقىرىم ارالىعى (جاقسى ەلدى مەكەنىنەن بۇزىلىق ەلدى مەكەنىنە دەيىن)؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي – ر ف شەكاراسى (قايراق وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 16-419-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسىنان س ق و شەكاراسىنا دەيىن)؛
• «استانا - قورعالجىڭ» اۆتوجولىنىڭ 19-124-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسىنان - قورعالجىڭ اۋىلىنا دەيىن).
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 834-856-شاقىرىم ارالىعى (چيستوپولە اۋىلىنان - اقمولا وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 595-624-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسىنان دوستىق اۋىلىنا دەيىن)
قوستاناي وبلىسى
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 340-377-شاقىرىم ارالىعى (ارقالىق قالاسىنان اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)
• «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 218-23-شاقىرىم ارالىعى (وكتيابرسكوە اۋىلىنان اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛
جابىق جولدار
جەتىسۋ وبلىسىندا اۋا رايى جاعدايلارىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى (بوران، كورىنۋدىڭ شەكتەلۋى) «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 84-164-شاقىرىم ارالىعىندا (كوكتۇما ستانتسياسى - دوستىق ستانتسياسى ۋچاسكەسى) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلدى.
ال تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى وسينوۆ اسۋىندا ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ال پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.