26.06.2026: ەرەكشە كۇندە وتاۋ قۇرعىسى كەلەتىندەر سانى ارتتى
استانا. KAZINFORM - ەرەكشە سيفرلار ۇيلەسىمىمەن ەرەكشەلەنەتىن 2026-جىلعى 26-ماۋسىم كۇنى نەكەسىن قيۋعا نيەتتى قازاقستاندىقتار سانى كوبەيگەن.
ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، 26-ماۋسىمعا نەكە قيۋدى مەملەكەتتىك تىركەۋگە ءوتىنىش قابىلداۋ 11-ماۋسىمدا اياقتالدى.
ەڭ كوپ ءوتىنىش الماتى قالاسىندا تىركەلگەن. مەگاپوليستە 830 جۇپ ءدال وسى كۇنى نەكەسىن قيۋعا نيەت بىلدىرگەن. استانادا 740 ءوتىنىش قابىلدانسا، شىمكەنتتە 141 جۇپ ءوتىنىش بەرگەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سانداردىڭ ەرەكشە ۇيلەسىمى بار كۇندەر بولاشاق جۇبايلار اراسىندا ءداستۇرلى تۇردە جوعارى سۇرانىسقا يە. كوپشىلىك مۇنداي كۇندەردى ەستە ساقتاۋعا وڭاي ءارى وتباسى ءومىرىنىڭ سيمۆولدىق باستاۋى رەتىندە تاڭدايدى.
وسىلايشا، 26.06.2026 كۇنى ەلىمىزدىڭ نەكە قيۋ ورگاندارىندا جۇباي اتاناتىنداردىڭ سانى ادەتتەگى كۇندەرمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي كوپ بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن شىمكەنتتە جىل باسىنان بەرى شەتەلدىكتەرمەن نەشە ازامات نەكە قيدىرعانىن جازدىق.
سونىمەن قوسا، قازاقستاندا كەيىنگى 10 جىلدا نەكە سانى 22 پايىزعا ازايعانى بەلگىلى بولدى.