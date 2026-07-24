2,5 ميلليارد تەڭگە جىمقىردى دەگەن كۇدىكتى ۆەتنامنان جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM — ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسى ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ «سوت ساراپتامالارى ورتالىعى» ر م ك ق-دا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردى جۇرگىزۋ كەزىندە 2,5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋدى ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىكتى ەلگە جەتكىزىلدى.
ەسكە سالساق، 2023-2025 -جىلدارعا ارنالعان ەسىرتكىگە قارسى ءىس-قيمىل جانە ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى كۇرەس جونىندەگى كەشەندى جوسپار اياسىندا سوت ساراپتاماسى ورگاندارىنىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن نىعايتۋ ماقساتىندا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 10 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات بولىنگەن.
- الايدا كۇدىكتى ورتالىق ديرەكتورى ساتىبالديەۆ ر. ك. , مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى يسكەندەروۆا د. ب. , سونداي-اق «مارك ينۆەست» ج ش س مەن «Direct Services» ج ش س-ءنىڭ باسشىسى شينتەميروۆا ا. ا. -مەن ءسوز بايلاسىپ، جابدىقتاردىڭ قۇنىن ءۇش ەسەگە دەيىن نەگىزسىز كوتەرۋ جانە جالعان كوممەرتسيالىق ۇسىنىستاردى پايدالانۋ ارقىلى بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋدى ۇيىمداستىرعان.
سوت ۇكىمىمەن ساتىبالديەۆ ر. ك. , يسكەندەروۆا د. ب. جانە شينتەميروۆا ا. ا. كىنالى دەپ تانىلىپ، ولاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ مۇلكى تاركىلەنىپ، 3 جىلدان 8 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى،- دەلىنگەن ق م ا حابارلاماسىندا.
2025-جىلعى ناۋرىزدا ۇيىمداستىرۋشى حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالانىپ، سوت سانكتسياسىمەن وعان قاتىستى سىرتتاي قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى.
بيىلعى جىلدىڭ باسىندا ول ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ۇستالدى.
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ، ينتەرپولدىڭ ۇلتتىق ورتالىق بيۋروسىنىڭ جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىنىڭ ناتيجەسىندە كۇدىكتى ۇستالىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا جەتكىزىلدى.
قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.