24 ميلليون تەڭگەسىنەن ايىرىلدى: اقمولا وبلىسىندا ينتەرنەت الاياقتىققا قاتىستى ءىس تەرگەلىپ جاتىر
استانا. kazinform - اقمولا وبلىسىنىڭ كاسىپكەرى ءىرى ينتەرنەت-الاياقتىقتىڭ قۇربانى بولدى. بۇل تۋرالى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
جابىرلەنۋشىنىڭ ايتۋىنشا، وزدەرىن بانك قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرعاندار ونى بىردەن ءۇش بانكتە بىرنەشە نەسيە رەسىمدەۋگە كوندىرگەن. وسىدان كەيىن ول بارلىق قاراجاتتى الاياقتار كورسەتكەن شوتتارعا اۋدارعان.
الاياقتار ونىمەن تەلەفون ارقىلى عانا ەمەس، بەينە قوڭىراۋ ارقىلى دا تۇراقتى بايلانىستا بولعان. سونىمەن قاتار، ولار ەر ادامعا كۇدىك تۋعىزباۋ ءۇشىن بانك قىزمەتكەرلەرىنە قانداي تۇسىنىكتەمە بەرۋ كەرەكتىگىن الدىن الا نۇسقاعان. اتاپ ايتقاندا، ءوتىنىش بەرۋشىگە قۇرىلىس ماتەريالدارىن ساتىپ الۋ ءۇشىن ۇلكەن سوما قاجەت ەكەنىن حابارلاۋ ۇسىنىلدى.
بىرنەشە كۇن بويى جابىرلەنۋشى الاياقتاردىڭ نۇسقاۋى بويىنشا ارەكەت ەتىپ، بانكتەردىڭ فيليالدارىنا، سونداي-اق ەلوردانىڭ ساۋدا ۇيلەرىنە بارىپ، سول جەردەن دروپپەرلەردىڭ شوتتارىنا موبيلدى اۋدارىمدار جاساعان. نەبارى ءتورت كۇن ىشىندە كەلتىرىلگەن زالال 24 ميلليون تەڭگەدەن استى.
وسى فاكتى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- پوليتسەيلەر ازاماتتاردى كەزەكتى رەت بەلگىسىز تۇلعالاردىڭ قوڭىراۋلارىنا سەنبەۋگە، ولار كىم بولىپ كورىنسە دە، ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ نۇسقاۋى بويىنشا نەسيەلەر رەسىمدەۋدەن جانە اقشالاي قاراجاتتى كۇماندى شوتتارعا اۋدارۋدان باس تارتۋعا شاقىرادى، -دەلىنگەن اقپاراتتا.