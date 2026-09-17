24 كۇن كومادا: باقىتجان بازاربەك شۋلى اپاتتان كەيىن ماڭىزدى اقپارات جاريالادى
استانا. KAZINFORM - باقىتجان بازاربەك قاتىسقان جول اپاتىنان اۋىر جاراقات العان 36 جاستاعى نۇرجىگىت قوشانوۆ اۋرۋحانادان شىقتى. ول اۋرۋحانادا 31 كۇن ەم قابىلداعان. قازىر ونىڭ جاعدايى تۇراقتالعانىمەن، الدا وڭالتۋ كەزەڭى بار.
باقىتجان بازاربەك الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا نۇرجىگىتتىڭ اۋرۋحانادان شىققان ءساتىن جاريالاپ، ونى ەمدەگەن دارىگەرلەرگە العىسىن ءبىلدىردى.
بۇل - ەلىمىزدىڭ مىڭداعان ادامى اسىعا كۇتكەن سۋرەت، - دەپ جازدى ول.
سۋرەتتە نۇرجىگىت قوشانوۆ تاراز قالاسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنىڭ دارىگەرلەرىمەن بىرگە تۇر. باقىتجان بازاربەكتىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى ماماندار ءوز ءبىلىمىنىڭ، كاسىبي بىلىكتىلىگىنىڭ جانە جانكەشتى ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا نۇرجىگىتتىڭ ءومىرىن ساقتاپ، ەسىن جيىپ، قايتا اياققا تۇرۋىنا كومەكتەسكەن.
فوتودا نۇرجىگىتپەن بىرگە تاراز قالاسى كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنىڭ باس دارىگەرى حاميت ساتتارقۇل ۇلى مۇرزاقاسىموۆ، باس دارىگەردىڭ ورىنباسارى ەربول وردابەكوۆ، انەستەزيولوگيا جانە رەانيماتسيا بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى عامزات افەندى ۇلى مۋسايەۆ، دارىگەرلەر د. ت. دجۋرابايەۆ، ە. و. ەدىلبايەۆ، گ. ە. رايمبەكوۆا، ە. ن. باياشيەۆ، ب. م. دجاپساربايەۆ، سونداي-اق مەدبيكە ب. ج. ەرمەكقالي مەن كىشى مەدبيكە پ. ك. ساعىنتايەۆا بار.
باقىتجان بازاربەك تاراز قالاسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنداعى رەانيماتسيا دارىگەرلەرىنىڭ كاسىبي دەڭگەيىن جوعارى باعالاعان.
شىنى كەرەك، تاراز قالاسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسى رەانيماتسيا بولىمشەسى دارىگەرلەرىنىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگى مەن دەڭگەيى وتە جوعارى. ولاردى بۇكىل جامبىل وبلىسى مەديتسيناسىنىڭ قايماعى دەسەم، قاتەلەسپەسپىن، - دەپ جازدى بۇرىنعى دەپۋتات.
ونىڭ سوزىنشە، نۇرجىگىت اۋرۋحانادا جاتقان ۋاقىت ارالىعىندا بۇل ماماندار وزگە دە اۋىر حالدەگى ناۋقاستارعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ، ولاردىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن ەڭبەك ەتكەن.
نۇرجىگىت جاتقان ۋاقىت ارالىعىندا بۇل دارىگەرلەر قانشاما ادامنىڭ ءومىرىن امان الىپ قالدى. جاعدايى مۇشكىل ناۋقاستاردىڭ ساۋىعىپ، قايتادان اياققا تۇرۋىنا سەبەپشى بولىپ كەلەدى، - دەدى ول.
نۇرجىگىتتىڭ جاعدايى قالاي وزگەردى؟
نۇرجىگىت قوشانوۆ 15-تامىزدا جامبىل وبلىسىندا بولعان جول اپاتىنان زارداپ شەككەن.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، بۇعان دەيىن جولدا كولىك سيىرمەن سوقتىعىسقان. اپاتتان كەيىن ءبىر توپ ەر ادام جولدا قالعان مالدىڭ ولەكسەسىن الىپ تاستاۋعا ارەكەت جاساعان. سولاردىڭ ءبىرى جولمەن كەلە جاتقان Rav-4 كولىگىنىڭ استىنا تۇسكەن. الەۋمەتتىك جەلىلەردە اتالعان كولىكتى بۇرىنعى ءماجىلىس دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك باسقارعانى تۋرالى اقپارات تاراعان.
نۇرجىگىت اۋرۋحاناعا جەتكىزىلىپ، پوليتسيا جول-كولىك وقيعاسىنا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعادى.
بۇرىنعى دەپۋتاتتىڭ قاتىسى راستالعان
كەيىن باقىتجان بازاربەك اپاتقا قاتىسقانىن راستادى. ول وقيعانىڭ ءمان-جايى تولىق انىقتالماي تۇرىپ، اسىعىس قورىتىندى جاساماۋعا شاقىردى. ال دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى نۇرجىگىتتىڭ العاشقى كۇندەرى وتە اۋىر جاعدايدا جانساقتاۋ بولىمىندە جاتقانىن حابارلادى. ونىڭ جاعدايىنىڭ اۋىر بولۋىنا پوليتراۆما مەن تراۆمالىق شوك سەبەپ بولعان.
كەيىن زارداپ شەككەن ازامات قۇلان اۋىلىنداعى اۋرۋحانادان تاراز قالاسىنىڭ كوپبەيىندى اۋرۋحاناسىنا اۋىستىرىلدى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن، جول اپاتىنان 24 كۇن وتكەن سوڭ، نۇرجىگىت كومادان شىقتى.
ونىڭ جاعدايى بىرتىندەپ جاقسارىپ، كەيىن باقىتجان بازاربەك نۇرجىگىتتىڭ تۋىستارىمەن بىرگە تۇسكەن ۆيدەوسىن جاريالادى. سونداي-اق بۇرىنعى دەپۋتات دارىگەرلەرمەن جانە نۇرجىگىتتىڭ وزىمەن بىرگە تۇسكەن فوتوسىن ءبولىستى.
قازىر نۇرجىگىت اۋرۋحانادان شىققان. دەگەنمەن ونىڭ اياعى سىنعاندىقتان، تولىق ساۋىعۋ ءۇشىن وڭالتۋ شارالارىنان ءوتۋى قاجەت. باقىتجان بازاربەك جازباسىن دارىگەرلەرگە العىس ايتۋمەن اياقتاعان.
بۇلار - زامانىمىزدىڭ ناعىز قاھارماندارى دەسەم، ارتىق ايتقانىم ەمەس. ءوز ءومىرىن وزگە ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا ارناعان اق حالاتتى ابزال جانداردى قادىرلەي بىلەيىك، اعايىن! دارىگەرلەرگە مىڭ العىس! ەڭبەكتەرىڭىزگە مىڭ تاعزىم! - دەپ جازدى ول.