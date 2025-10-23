22 كۇن ا ق ش تاريحىنداعى ەكىنشى ەڭ ۇزاق شاتداۋن بولدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۇكىمەتى جۇمىسىنىڭ توقتاۋى ەلدىڭ فەدەرالدى باعدارلاماسىنا اسەر ەتكەن ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ ۇزاق ەكىنشى وقيعا بولدى، دەپ حابارلايدى USNewsRank.
سەنات ۇكىمەتتىڭ 21-قاراشاعا دەيىن قايتا اشىلۋىن جانە اۆتوماتتى قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ۋاقىتشا شىعىستار تۋرالى زاڭ جوباسىن 12-رەت قابىلداي المادى.
54 تە 46 داۋىس بۇرىنعىلارمەن بىردەي بولدى، ويتكەنى رەسپۋبليكاشىلار دا، دەموكراتتار دا ءبىر-بىرىمەن بايلانىسقا شىقپاي وتىر. زاڭ جوباسىن سەناتتا قابىلداۋ ءۇشىن كەمىندە 60 داۋىس قاجەت.
ەكى دەموكرات سەناتور، نيەۆادادالىق كەترين كورتەس ماستو مەن پەنسيلۆانيادان دجون فەتتەرمان رەسپۋبليكاشىلدارمەن بىرگە زاڭ جوباسىن قابىلداۋعا داۋىس بەردى، ءبىراق ولاردىڭ داۋىستارى ناتيجە بەرمەدى.
ۇكىمەتتىڭ ۇزاققا سوزىلعان ارەكەتسىزدىگى 42 ميلليون تابىسى تومەن امەريكالىققا قوسىمشا كومەك كورسەتۋ باعدارلاماسىن قارجىلاندىرۋ تاپشىلىعىنا الىپ كەلەدى.
ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ جۇمىسى بۇعان دەيىن 2018-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان 2019-جىلدىڭ باسىنا دەيىن دونالد ترامپتىڭ پرەزيدەنت رەتىندەگى ءبىرىنشى مەرزىمى كەزىندە دەنساۋلىق ساقتاۋدى قارجىلاندىرۋعا قاتىستى كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى 35 كۇنگە سوزىلعان، دەپ حابارلايدى The Guardian.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى شاتداۋنعا بايلانىستى مالىمدەمە جاسادى.