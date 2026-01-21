21 - قاڭتاردا قازاقستان جولدارىنداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 21 - قاڭتار ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا پاۆلودار وبلىسىندا «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى جولايرىقتىڭ كوپىر قۇرىلىمىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسى جابىلدى. اتاپ ايتقاندا، قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعاتىن جول ۋاقىتشا جابىق.
استاناعا دەيىن قوزعالىس «قالقامان - اقسۋ» باعىتىنداعى «بەرەكە» كولىك ايرىعى ارقىلى، ال پاۆلوداردان قالقامان ەلدى مەكەنىنە كىرۋ «باياناۋىل» كولىك ايرىعى ارقىلى قامتاماسىز ەتىلەدى.
اۋا رايى
2026 -جىلعى 21 - قاڭتاردا اقمولا، قاراعاندى، سولتۇستىك قازاقستان، باتىس قازاقستان، شىعىس قازاقستان، قوستاناي، جامبىل، تۇركىستان، اقتوبە، قىزىلوردا، اتىراۋ، اباي جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كەي جەرىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى.
- سول سەبەپتى جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق رەجيمى مەن قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى قاتاڭ ساقتاپ، جولدارداعى اۋا رايى جاعدايىن ەسكەرۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.