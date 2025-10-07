ق ز
    19:57, 07 - قازان 2025 | GMT +5

    2039-جىلدان كەيىن تۋعان ۇرپاقتىڭ قالاي اتالاتىنى انىقتالدى

    استانا. قازاقپارات - 2039-جىلدان كەيىن دۇنيەگە كەلەتىن ادامداردىڭ بۋىنىنا «گامما» ۇرپاعى دەگەن اتاۋ بەرىلۋى ىقتيمال.

    сәби, нәресте, бөпе
    Фото: pixabay.com

    بۇل تۋرالى رەسەي جوعارى ەكونوميكا مەكتەبىنىڭ جوعارى ءبىلىم الەۋمەتتانۋى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى يۆان گرۋزديەۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    قازىرگى كەزدە ەڭ جاس بۋىن - «بەتا» ۇرپاعى. ونىڭ العاشقى وكىلدەرى - 2025-جىلى تۋعان بالالار. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كەلەسى بۋىننىڭ شەكاراسى 2039-جىلمەن شەكتەلۋى مۇمكىن.

    جاڭا ۇرپاققا اتاۋ بەرۋ كەزىندە گرەك ءالىپبيىنىڭ ارىپتەرى قولدانىلىپ كەلەدى - ءبىز بۇعان دەيىن «الفا» مەن «بەتا» تۋرالى ەستىدىك. سوندىقتان كەلەسى بۋىننىڭ «گامما» دەپ اتالۋى ابدەن ىقتيمال، - دەدى گرۋزديەۆ.

    زەرتتەۋشىلەردىڭ جىكتەۋىنە سايكەس، «الفا» ۇرپاعىنا شامامەن 2010-2024-جىلدارى تۋعان بالالار جاتادى. ولار «اقىلدى» تەحنولوگيالاردىڭ، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ستريمينگ سەرۆيستەردىڭ قارقىندى دامىعان داۋىرىندە ءوسىپ كەلەدى.

    ال «بەتا» بۋىنىنىڭ بالالارى ءۇشىن تەحنولوگيالىق ورتا ودان دا جەتىلگەن بولماق: اۆتوماتتاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت كۇندەلىكتى ءومىردىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالىپ كەلەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇرپاق پيلوتسىز كولىكتەردى جانە كەڭەيتىلگەن شىنايىلىق قۇرىلعىلارىن كۇندەلىكتى پايدالاناتىن العاشقى بۋىن بولۋى مۇمكىن.

    Күнсұлтан Отарбай
