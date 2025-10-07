2039-جىلدان كەيىن تۋعان ۇرپاقتىڭ قالاي اتالاتىنى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - 2039-جىلدان كەيىن دۇنيەگە كەلەتىن ادامداردىڭ بۋىنىنا «گامما» ۇرپاعى دەگەن اتاۋ بەرىلۋى ىقتيمال.
بۇل تۋرالى رەسەي جوعارى ەكونوميكا مەكتەبىنىڭ جوعارى ءبىلىم الەۋمەتتانۋى ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى يۆان گرۋزديەۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
قازىرگى كەزدە ەڭ جاس بۋىن - «بەتا» ۇرپاعى. ونىڭ العاشقى وكىلدەرى - 2025-جىلى تۋعان بالالار. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، كەلەسى بۋىننىڭ شەكاراسى 2039-جىلمەن شەكتەلۋى مۇمكىن.
جاڭا ۇرپاققا اتاۋ بەرۋ كەزىندە گرەك ءالىپبيىنىڭ ارىپتەرى قولدانىلىپ كەلەدى - ءبىز بۇعان دەيىن «الفا» مەن «بەتا» تۋرالى ەستىدىك. سوندىقتان كەلەسى بۋىننىڭ «گامما» دەپ اتالۋى ابدەن ىقتيمال، - دەدى گرۋزديەۆ.
زەرتتەۋشىلەردىڭ جىكتەۋىنە سايكەس، «الفا» ۇرپاعىنا شامامەن 2010-2024-جىلدارى تۋعان بالالار جاتادى. ولار «اقىلدى» تەحنولوگيالاردىڭ، الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن ستريمينگ سەرۆيستەردىڭ قارقىندى دامىعان داۋىرىندە ءوسىپ كەلەدى.
ال «بەتا» بۋىنىنىڭ بالالارى ءۇشىن تەحنولوگيالىق ورتا ودان دا جەتىلگەن بولماق: اۆتوماتتاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت كۇندەلىكتى ءومىردىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالىپ كەلەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇرپاق پيلوتسىز كولىكتەردى جانە كەڭەيتىلگەن شىنايىلىق قۇرىلعىلارىن كۇندەلىكتى پايدالاناتىن العاشقى بۋىن بولۋى مۇمكىن.