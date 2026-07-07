2035 -جىلعا قاراي قازاقستاندىقتاردىڭ 80 پايىزى تابيعي گازعا قول جەتكىزەدى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتىڭ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قازاقستاندا وڭىرلەردى گازبەن قامتۋ جەدەلدەتىلەدى.
حالىقتى قامتۋ دەڭگەيى 2035 -جىلعا قاراي %80 عا دەيىن جەتپەك. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ مالىمدەدى.
سولتۇستىك وڭىرلەردى گازداندىرۋ ماقساتىندا 2025 -جىلعى 9-قازاندا قازاقستان ۇكىمەتى مەن «گازپروم» جاريا اكتسيونەرلىك قوعامى اراسىندا «يشيم - استانا» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن سالۋ جوباسىن ىسكە اسىرۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
- جوبانى ىسكە اسىرۋ استانا، كوكشەتاۋ جانە پەتروپاۆل قالالارىن سەنىمدى گازبەن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق ەلدىڭ سولتۇستىك وڭىرلەرىنە تابيعي گاز جەتكىزۋ مارشرۋتتارىن ءارتاراپتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ىسكە اسىراتىن گازداندىرۋ جوبالارى ۋاقىتىلى قارجىلاندىرىلعان، سونداي-اق «يشيم - استانا» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرى جوباسى تابىستى ىسكە اسىرىلعان جاعدايدا، ەلدى گازداندىرۋ دەڭگەيىن 2035 -جىلعا قاراي %64,2 دان %80 عا دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانىپ وتىر،-دەدى ە. اقكەنجەنوۆ.
2025 -جىلى گاز ءترانزيتى 70,4 ميلليارد تەكشە مەتر بولدى. بيىلعى جوسپار - 73,3 ميلليارد تەكشە مەتر.
- العاشقى 5-ايداعى ناقتى كورسەتكىش 30,3 ميلليارد تەكشە مەترگە جەتتى. جىل قورىتىندىسى بويىنشا بارلىق جوسپارلى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋ كوزدەلگەن،- دەدى ەنەرگەتيكا ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا گازداندىرۋ دەڭگەيى %64,2 عا جەتتى. تاۋارلىق گازدىڭ رەسۋرستىق بازاسىن ۇلعايتۋ ماقساتىندا جاڭا كەن ورىندارىن يگەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.