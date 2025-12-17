2028-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا ىرىكتەۋ: ح و ك العاشقى ەرەجەلەر جيىنتىعىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق وليمپيادا كوميتەتىنىڭ اتقارۋشى كوميتەتى ا ق ش- تىڭ لوس-اندجەلەس قالاسىندا وتەتىن 2028-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنا ارنالعان العاشقى ىرىكتەۋ جۇيەلەرىن بەكىتتى. بۇل تۋرالى ق ر ۇ و ك حابارلادى.
شۆەيتساريانىڭ لوزاننا قالاسىندا وتكەن وتىرىس بارىسىندا 26 سپورت ءتۇرى مەن ديستسيپلينا بويىنشا ىرىكتەۋ ەرەجەلەرى تانىستىرىلىپ، ماقۇلداندى. ولاردىڭ قاتارىندا بادمينتون، باسكەتبول، 3x3 باسكەتبول، BMX، شوسسەلىك ۆەلوسپورت، ترەك ۆەلوسپورتى، ماۋنتينبايك، بايداركا مەن كانوەدە ەسۋ، ات سپورتى، سەمسەرلەسۋ، گاندبول، كوگالداعى حوككەي، دزيۋدو، قازىرگى بەسسايىس، ءجۇزۋ، اشىق سۋدا ءجۇزۋ، رەگبي-7، جەلكەندى سپورت، وق اتۋ جانە ستەندتىك اتۋ، تاەكۆوندو، ۆولەيبول جانە جاعاجاي ۆولەيبولى بار.
قالعان سپورت تۇرلەرى بويىنشا ىرىكتەۋ جۇيەلەرىن موك اتقارۋشى كوميتەتىنىڭ قاراۋىنا 2026-جىلدىڭ باسىندا ۇسىنۋ جوسپارلانىپ وتىر.
كوپشىلىك سپورت تۇرلەرى مەن ديستسيپلينالاردا 2028-جىلعى وليمپياداعا ىرىكتەۋ الدىڭعى وليمپيادا ويىندارىندا قولدانىلعان، ءوزىن ءتيىمدى كورسەتكەن ىرىكتەۋ ۇلگىلەرىنە نەگىزدەلگەن. سونىمەن قاتار بارلىق ەرەجەلەر م و ك تاراپىنان مىندەتتى تۇردە تۇپكىلىكتى بەكىتىلۋى ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، لوس-اندجەلەستە وتەتىن وليمپيادا ويىندارىنا ىرىكتەۋ جۇيەسى سپورتشىلارعا جولدامالاردى يەلەنۋدىڭ كەمىندە ەكى ءتۇرلى مۇمكىندىگىن قاراستىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، رەپەر دوگگ 2026-جىلعى وليمپيادا ويىندارىندا ا ق ش قۇراماسىنىڭ قۇرمەتتى جاتتىقتىرۋشىسى بولدى.