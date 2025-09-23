2027 -جىلى ىشكى نارىق قۇس ەتىمەن 100 پايىز قامتاماسىز ەتىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلى ىشكى نارىق قۇس ەتىمەن 100 پايىز قامتاماسىز ەتىلەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
ونىڭ دەرەگىنشە، 2020 -جىلى ىشكى نارىقتىڭ جەرگىلىكتى قۇس ەتىمەن قامتاماسىز ەتىلۋى 58 پايىزدى قۇراسا، بۇگىندە بۇل كورسەتكىش 82 پايىزعا جەتىپ وتىر.
- يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ايتارلىقتاي تومەندەتە الدىق. بۇل باعىتتاعى جۇمىس جالعاسا بەرەدى. 2027 -جىلى قازاقستان حالىقتى 100 پايىز قۇس ەتىمەن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جەتكىلىكتى كولەمى ءوندىرىلىپ جاتىر.
- سونىمەن، ەت ونىمدەرى - سيىر، قوي، جىلقى ەتتەرى جانە جۇمىرتقا ىشكى سۇرانىستى تولىعىمەن جابادى. قۇس ەتى بويىنشا وڭ ديناميكا بايقالىپ وتىر. ەگەر وتكەن جىلى قامتۋ دەڭگەيى 79 پايىز بولسا، بيىل 82 پايىزعا جەتتى. ءسۇت ونىمدەرى بويىنشا دا قامتاماسىز ەتىلۋ 100 پايىزعا جەتكىزىلدى، - دەدى ول.