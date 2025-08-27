ق ز
    20:44, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    2027-جىلى iPhone بۇرىن-سوڭدى بولماعان وزگەرىسكە ۇشىرايدى

    استانا. KAZINFORM - جاقىن ارادا Apple جاڭا iPhone 17 جەلىسىن كوپشىلىككە تانىستىرادى، ول ايتارلىقتاي جاڭارتىلعان ديزاينمەن شىعادى.

    iPhone
    Фото: apple.com

    ءبىراق Bloomberg جۋرناليسى مارك گۋرماننىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاماسى عانا. ال 2027-جىلى iPhone مۇلدە جاڭا دەڭگەيگە شىعىپ، تانىماستاي وزگەرمەك، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.

    2025-جىلى iPhone-نان نە كۇتەمىز؟

    Apple ءۇش كەزەڭنەن تۇراتىن ستراتەگيا ۇستانىپ وتىر. وسى جىلى العاش رەت ۋلتراجۇقا iPhone 17 Air جارىققا شىعادى. ونىڭ ديزاينى ەرەكشە بولعانىمەن، ءبىرقاتار شەكتەۋ بار:

    ارتقى جاعىندا تەك ءبىر عانا كامەرا بولادى؛

    اۆتونومدىلىعى باسقا مودەلدەرگە قاراعاندا الدەقايدا تومەن.

    دەگەنمەن ءدال وسى قۇرىلعى Apple- ءدىڭ بولاشاقتاعى «جۇقا سمارتفوندار داۋىرىنە» جول اشپاق.

    2026-جىلعى باستى وزگەرىستەر

    كەلەسى جىلى Apple ءوزىنىڭ العاشقى قاتتالمالى iPhone-ىن تانىستىرماق. بۇل سەريا تاريحىنداعى ەڭ ءىرى جاڭالىق بولماق. سمارتفون «كىتاپشا» پىشىندە جاسالىپ، پايدالانۋشىعا ەكى ەكران قولجەتىمدە بولادى:

    سىرتقىسى - 5,5 ديۋيم؛

    ىشكى قاتتالمالىسى - 7,8 ديۋيم.

    الايدا بۇل قۇرىلعىدا دا ءبىرقاتار شەكتەۋ بار:

    Face ID بولمايدى، ونىڭ ورنىنا ساۋساق ءىزى سكانەرى Touch ID قولدانىلادى؛

    ارتقى كامەرا سانى ۇشەۋدىڭ ورنىنا ەكەۋ عانا بولادى؛

    ءبىراق سەلفي-كامەرا سانى ەكىگە ارتادى - ءار ەكرانعا ءبىر-بىردەن.

    قالىڭدىعى بويىنشا:

    جابىق كۇيدە - 9-9,5 م م؛

    اشىق كۇيدە - نەبارى 4,5-4,8 م م، ياعني iPhone 17 Air- دان دا جۇقا.

    2027-جىلعى وزگەرىس

    Apple ەڭ اۋقىمدى وزگەرىستەردى 2027-جىلى، iPhone سەرياسىنىڭ مەرەيتويىنا ارناپ وتىر. ءبىراق اڭگىمە قاتتالمالى مودەلدەر جايلى ەمەس.

    2027-جىلى العاش رەت ءتورت جاعىنان تولىق يىلگەن ەكرانى بار، الدىڭعى بولىگىندە مۇلدە جاقتاۋى جوق جانە ويىقسىز iPhone جارىققا شىعادى. سمارتفون ءبىرتۇتاس شىنىدان جاسالعانداي اسەر قالدىرادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
