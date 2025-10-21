2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن حالىق 100 پايىز ينتەرنەتپەن قامتىلادى - ماديەۆ
استانا. KAZINFORM - اۋىلدارعا ينتەرنەت تارتۋعا ەكى جىلعا 323 ميلليارد تەڭگەنى ينۆەستيتسيا قاراستىرىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مالىمدەدى.
- سوڭعى ءۇش جىلدا تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىنا 1 تريلليون تەڭگەدەن استام ينۆەستيتسيا باعىتتالدى. بۇگىندە 20 ميلليوننان استام موبيلدى ابونەنت جانە 3,7 ميلليون تىركەلگەن پايدالانۋشى بايلانىس قىزمەتتەرىن قولدانىپ جاتىر. ينتەرنەتتىڭ ورتاشا جىلدامدىعى 94 مبيت/س دەڭگەيىنە جەتتى. بيىل ينتەرنەت ترافيگىن تۇتىنۋ ايتارلىقتاي ارتقانىن اتاپ ءوتۋ قاجەت. ونىڭ دەڭگەيى بىلتىرمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسە كوپ بولادى. سالانى دامىتۋ 2024- 2027 -جىلدارعا ارنالعان «قولجەتىمدى ينتەرنەت» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ وتىر. 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن حالىقتىڭ %100 ى ينتەرنەتپەن قامتىلادى. ينتەرنەت جىلدامدىعى 100 مبيت/س- تان اسىپ، وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرى اۋىلدى ەلدى مەكەندەردىڭ %90 ىنا دەيىن تارتىلادى، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا 6179 اۋىلدىق ەلدى مەكەن بار. ولاردىڭ 2606 سى ماگيسترالدىق تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىلەرىنە (ۆولس) قوسىلعان. 663 اۋىلدا جەرگىلىكتى جەلى بار. 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى 3000 نان استام اۋىلدى ماگيسترالدى تالشىقتى- وپتيكالىق بايلانىس جەلىسىنە قوسۋ كوزدەلگەن. ناتيجەسىندە، 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا قاراي ەلىمىزدەگى 4786 اۋىلدا وپتيكالىق جەلى تىكەلەي ۇيلەرگە دەيىن جەتكىزىلەدى.
- وسىلايشا اۋىلداردىڭ %90 دان استامى سىمدى تەحنولوگيالار ارقىلى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتكە قوسىلادى. وسى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جالپى كولەمى 323 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن ينۆەستيتسيا قاراستىرىلعان. اۋىلداردىڭ قالعان 10 پايىزىندا ەل حالقىنىڭ 1 پايىزدان از بولىگى تۇرادى. مۇنداي ەلدى مەكەندەر ينتەرنەتپەن سپۋتنيكتىك تەحنولوگيالار ارقىلى قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەدى مينيستر.