بالاباقشالاردى 2027 -جىلدان باستاپ ليتسەنزيالاۋعا دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2027 -جىلى مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋى ۇيىمدارىن ليتسەنزيالاۋ ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى مايرا مەلدەبەكوۆا ايتتى.
- قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، بالاباقشالار ەسكەرتۋ ارقىلى اشىلادى. ماسەلەن، كاسىپكەر بالاباقشا اشقىسى كەلسە، ءتيىستى حابارلاما جولدايدى. ەندى ساپانى ارتتىرۋعا قاتىستى تالاپتار كۇشەيتىلىپ جاتىر، ياعني زاڭعا ءتيىستى وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. بۇل تۇرعىدا ليتسەنزيالاۋ ءتارتىبى ىسكە قوسىلادى. ليتسەنزيالىق تالاپتار 2027 -جىلدىڭ قاڭتارىنان باستالادى، - دەدى م. مەلدەبەكوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
وسى ورايدا ءاربىر بالاباقشانىڭ عيماراتىنا، پەداگوگيكالىق الەۋەتىنە، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاعا، ينفراقۇرىلىمعا قاتىستى جوعارى تالاپتار قويىلعان.
- قازىر بۇل ەرەجە بەكىتىلدى. 2025-2026 -جىلدارى بالاباقشالاردى وسى تالاپتارعا سايكەستەندىرۋ ءۇشىن دايىندىق كەزەڭى بەرىلدى. بۇل تۇرعىدا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار سايكەستەندىرۋ جۇمىستارىن ىستەپ جاتىر. 2027 -جىلدىڭ قاتارىنان مەنشىك نىسانىنا قاراماستان بارلىق مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋى ۇيىمدارىن ليتسەنزيالاۋ ەنگىزىلەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.