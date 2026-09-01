2027-جىلعى قاجىلىقتى ۇيىمداستىراتىن ءتورت تۋروپەراتور انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى 2027-جىلعى قاجىلىق ماۋسىمىن ۇيىمداستىراتىن تۋروپەراتورلاردى ىرىكتەۋ قورىتىندىسىن شىعاردى. بۇل تۋرالى قازاقستان مۇسىلماندارى ءدىني باسقارماسى ق م د ب حابارلادى.
ىرىكتەۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى - قازاقستاندىق قاجىلارعا كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ، وتانداستارىمىزدىڭ ساۋد ارابيا اۋماعىندا قاۋىپسىزدىگى مەن قۇقىقتارىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق ساۋد تاراپىنىڭ قاجىلىق سالاسىنا قاتىستى زاڭدى تالاپتارىن ساقتاۋ.
بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس ىرىكتەۋ جۇمىستارى ارنايى قۇرىلعان كوميسسيا تاراپىنان جۇرگىزىلىپ، ۇمىتكەر تۋروپەراتورلاردىڭ قاجىلىق جانە ۇمرا ساپارلارىن ۇيىمداستىرۋداعى جىل بويعى قىزمەت كورسەتكىشتەرى مەن وڭ تاجىريبەسى، رەسمي تارتىپتە العان تۋركودتارى، ءتيىستى ليسەنزيالارىنىڭ جارامدىلىعى «تۋريستىك قامقور» كورپوراتيۆتى قورى ارقىلى انىقتالدى.
سونىمەن قاتار تۋروپەراتورلاردىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق قابىلەتى جانە بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگى سارالاندى. ساۋد ارابياسى تاراپىنان قاجىلىقتى ۇيىمداستىرۋشىلارعا قويىلاتىن ناقتى تالاپتار دا ساقتالدى.
دەربەس كوميسسيا مۇشەلەرى بەلگىلەنگەن تارتىپكە ساي تۋروپەراتورلاردى بالدىق جۇيەمەن باعالاپ، قاجىلىق ورىندارىن ءبولدى.
كەشەندى جانە سالىستىرمالى باعالاۋ قورىتىندىسى بويىنشا 2027-جىلعى قاجىلىق ماۋسىمىن ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارىنا لايىقتى دەپ كەلەسى تۋروپەراتورلار جاريالاندى:
«اتلاس تۋريزم»؛
«نۇرحان تريەۆەل»؛
«تاۋاف تريەۆەل»؛
«حيكمەت تريەۆەل».
- سونىمەن قاتار، اتالعان اشىق كونكۋرستان وتپەي قالعان تۋروپەراتورلار زاڭدى تۇردە بەلگىلەنگەن تارتىپتە جوعارىداعى تۋروپەراتورلاردىڭ بىرىمەن سۋباگەنتتىك نەگىزدە قاجىلىق ساپارىن ۇيىمداستىرۋعا مۇمكىندىگى بار، - دەلىنگەن ق م د ب حابارلاماسىندا.
وسىعان دەيىن ساۋد ارابياسىندا 1,5 ميلليوننان استام شەتەلدىك ازامات قاجىلىق پارىزىن وتەپ جۇرگەنى تۋرالى جازدىق.