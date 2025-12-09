ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:15, 09 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    2026جاڭا جىلدان باستاپ تاعى نە قىمباتتايدى؟

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ پاسپورت، جۇرگىزۋشى كۋالىگى جانە باسقا دا قۇجاتتاردى راسىمدەۋ قۇنى وسەدى. بۇعان ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرى 3932 تەڭگەدەن 4325 تەڭگەگە كوتەرىلۋى سەبەپ بولىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.

    «Жүргізуші куәлігін алып беремін»: Түркістан облысында адамдарды алдап, ақша алып келген тұрғын ұсталды
    Фото: Түркістан облысы ПД

    بۇل كورسەتكىش پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويعان 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك بيۋجەتتە بەكىتىلگەن.

    ءمان-جايى

    2026-جىلى جاڭا ا ە ك- كە بايلانىستى قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە ارنالعان مەملەكەتتىك باج دا قىمباتتايدى.

    16 جاسقا دەيىنگى بالاعا ارنالعان پاسپورت (24 بەت) - 17300 تەڭگە (4 ا ە ك). 2025-جىلى بۇل - 15728 تەڭگە.

    قاراپايىم پاسپورت (36 بەت) - 34600 تەڭگە (8 ا ە ك) . 2025-جىلى بۇل - 31456 تەڭگە.

    48 بەتتىك پاسپورت - 51900 تەڭگە (12 ا ە ك). 2025-جىلى بۇل - 47184 تەڭگە.

    جەكە كۋالىك - 865 تەڭگە (0,2 ا ە ك). 2025-جىلى بۇل - 786 تەڭگە.

    جەكە كۋالىك ءبىر جىلدا ەكى رەتتەن كوپ جوعالسا، 1 ا ە ك (4325 تەڭگە) تولەۋ قاجەت.

    جۇرگىزۋشى كۋالىگىن راسىمدەۋ 5406 تەڭگە (1,25 ا ە ك) بولادى.

    قاڭتاردان باستاپ نەكەنى تىركەۋ قۇنى دا وسەدى، كۋالىكتىڭ باعاسى 4325 تەڭگە (1 ا ە ك) بولادى.

    ەرلى-زايىپتى اجىراسقىسى كەلسە، مەملەكەتتىك باج 8650 تەڭگەگە (2 ا ە ك) دەيىن وسەدى. 2025-جىلى 7864 تەڭگە بولدى. ياعني نەكەنى راسىمدەۋدەن ەكى ەسە قىمبات.

    تۋۋ تۋرالى كۋالىك بۇرىنعىداي تەگىن. ءبىراق ونى قايتا راسىمدەۋ قاجەت بولسا (مىسالى جوعالعان جاعدايدا)، 0,5 ا ە ك، ياعني 2163 تەڭگە تولەنەدى.

    كىمدەر مەملەكەتتىك باجدان بوساتىلادى؟

    كەيبىر ازاماتتار قۇجاتتى تەگىن راسىمدەي الادى. ولار:

    ەل باتىرلارى جانە جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالارى بار تۇلعالار؛

    قۇرمەتتى اتاعى بار كوپبالالى انالار؛

    سوعىس ارداگەرلەرى؛

    مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامدار جانە مۇگەدەكتىگى بار بالالاردىڭ اتا-انالارى؛

    الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە تۇراتىن قارتتار؛

    جەتىم بالالار جانە تولىق مەملەكەتتىك قامقورلىقتاعى بالالار؛

    چەرنوبىل اپاتىنان زارداپ شەككەندەر.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار