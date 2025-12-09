2026جاڭا جىلدان باستاپ تاعى نە قىمباتتايدى؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ پاسپورت، جۇرگىزۋشى كۋالىگى جانە باسقا دا قۇجاتتاردى راسىمدەۋ قۇنى وسەدى. بۇعان ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) مولشەرى 3932 تەڭگەدەن 4325 تەڭگەگە كوتەرىلۋى سەبەپ بولىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
بۇل كورسەتكىش پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويعان 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان مەملەكەتتىك بيۋجەتتە بەكىتىلگەن.
ءمان-جايى
2026-جىلى جاڭا ا ە ك- كە بايلانىستى قۇجاتتاردى راسىمدەۋگە ارنالعان مەملەكەتتىك باج دا قىمباتتايدى.
16 جاسقا دەيىنگى بالاعا ارنالعان پاسپورت (24 بەت) - 17300 تەڭگە (4 ا ە ك). 2025-جىلى بۇل - 15728 تەڭگە.
قاراپايىم پاسپورت (36 بەت) - 34600 تەڭگە (8 ا ە ك) . 2025-جىلى بۇل - 31456 تەڭگە.
48 بەتتىك پاسپورت - 51900 تەڭگە (12 ا ە ك). 2025-جىلى بۇل - 47184 تەڭگە.
جەكە كۋالىك - 865 تەڭگە (0,2 ا ە ك). 2025-جىلى بۇل - 786 تەڭگە.
جەكە كۋالىك ءبىر جىلدا ەكى رەتتەن كوپ جوعالسا، 1 ا ە ك (4325 تەڭگە) تولەۋ قاجەت.
جۇرگىزۋشى كۋالىگىن راسىمدەۋ 5406 تەڭگە (1,25 ا ە ك) بولادى.
قاڭتاردان باستاپ نەكەنى تىركەۋ قۇنى دا وسەدى، كۋالىكتىڭ باعاسى 4325 تەڭگە (1 ا ە ك) بولادى.
ەرلى-زايىپتى اجىراسقىسى كەلسە، مەملەكەتتىك باج 8650 تەڭگەگە (2 ا ە ك) دەيىن وسەدى. 2025-جىلى 7864 تەڭگە بولدى. ياعني نەكەنى راسىمدەۋدەن ەكى ەسە قىمبات.
تۋۋ تۋرالى كۋالىك بۇرىنعىداي تەگىن. ءبىراق ونى قايتا راسىمدەۋ قاجەت بولسا (مىسالى جوعالعان جاعدايدا)، 0,5 ا ە ك، ياعني 2163 تەڭگە تولەنەدى.
كىمدەر مەملەكەتتىك باجدان بوساتىلادى؟
كەيبىر ازاماتتار قۇجاتتى تەگىن راسىمدەي الادى. ولار:
ەل باتىرلارى جانە جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالارى بار تۇلعالار؛
قۇرمەتتى اتاعى بار كوپبالالى انالار؛
سوعىس ارداگەرلەرى؛
مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامدار جانە مۇگەدەكتىگى بار بالالاردىڭ اتا-انالارى؛
الەۋمەتتىك مەكەمەلەردە تۇراتىن قارتتار؛
جەتىم بالالار جانە تولىق مەملەكەتتىك قامقورلىقتاعى بالالار؛
چەرنوبىل اپاتىنان زارداپ شەككەندەر.