2026-جىلى زەينەتاقى وسەدى
استانا. قازاقپارات - سەناتقا ءماجىلىس قابىلداعان 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭ جوباسى ءتۇستى.
قۇجاتقا سايكەس، زەينەتكەرلىك جاسقا بايلانىستى تولەنەتىن جانە ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن بەرىلەتىن زەينەتاقى تولەمدەرىنە بولىنەتىن قاراجات كولەمى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ %10 ءوسىم جوسپارلانعان.
سونىمەن قاتار، زاڭ 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كەلەسى كورسەتكىشتەردى بەلگىلەيدى:
ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى - 85000 تەڭگە؛
مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 35596 تەڭگە؛
ەڭ تومەنگى زەينەتاقى مولشەرى - 69049 تەڭگە؛
ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - 4325 تەڭگە؛
تىرشىلىك مينيمۋمىنىڭ مولشەرى - 50851 تەڭگە.