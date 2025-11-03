ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:28, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    2026-جىلى زەينەتاقى وسەدى

    استانا. قازاقپارات - سەناتقا ءماجىلىس قابىلداعان 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى زاڭ جوباسى ءتۇستى.

    зейнетақы
    Фото: gov.kz

    قۇجاتقا سايكەس، زەينەتكەرلىك جاسقا بايلانىستى تولەنەتىن جانە ەڭبەك سىڭىرگەن جىلدارى ءۇشىن بەرىلەتىن زەينەتاقى تولەمدەرىنە بولىنەتىن قاراجات كولەمى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ %10 ءوسىم جوسپارلانعان.

    سونىمەن قاتار، زاڭ 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كەلەسى كورسەتكىشتەردى بەلگىلەيدى:

    ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى - 85000 تەڭگە؛

    مەملەكەتتىك بازالىق زەينەتاقى تولەمىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى - 35596 تەڭگە؛

    ەڭ تومەنگى زەينەتاقى مولشەرى - 69049 تەڭگە؛

    ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) - 4325 تەڭگە؛

    تىرشىلىك مينيمۋمىنىڭ مولشەرى - 50851 تەڭگە.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
