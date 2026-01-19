2026-جىلى قازاقستاندا اۆتوموبيلدەر ارزانداي ما
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلى قازاقستاندا اۆتوموبيل باعاسىنىڭ ءوسۋى ءارتۇرلى باعالاۋ بويىنشا ينفلياتسيادان جوعارى بولدى.
2026-جىلى باعانىڭ تومەندەۋى ءۇشىن كورىنەتىن فاكتورلار جوق: نارىققا اسەر ەتەتىن نەگىزگى فاكتورلار - سۇرانىس پەن تەڭگە كۋرسى.
ساراپشىلاردىڭ بولجامىنشا 2026-جىلى قازاقستاندا اۆتوموبيل باعاسى تومەندەمەيدى، ءتىپتى ۇسىنىس پەن باسەكەلەستىك ارتسا دا سولاي بولىپ قالا بەرمەك. بىلتىر جاڭا اۆتوموبيلدەر باعاسى 11-21 پايىزعا وسكەن. بۇل ينفلياتسيادان جوعارى بولىپ وتىر. قىتاي كومپانيالارى قازاقستان نارىعىندا ءوز پوزيتسيالارىن كۇشەيتكەن.
2026-جىلى نارىستىڭ 5-10 پايىز كولەمىندە ءوسىمى بولجانۋدا، جاڭا جاھاندىق برەندتەر مەن مودەلدەر پايدا بولۋى مۇمكىن. يمپورتتىق كولىكتەر ندس مەن اكسيزدەردىڭ وسۋىنە بايلانىستى قىمباتتاۋى ىقتيمال.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگى بويىنشا، 2025-جىلعى قاراشادا قازاقستاندا اۆتوموبيل باعاسى 2024-جىلعى قاراشامەن سالىستىرعاندا 4,1 پايىزعا ءوستى. وتباسىلىق جيناقتالعان جاڭا جەڭىل اۆتوكولىكتەر باعاسى تەك 0,9 پايىز وسكەن. سونىمەن قاتار، قوسالقى بولشەكتەر مەن جانارماي-قۇرىلىس ماتەريالدارى ايتارلىقتاي قىمباتتادى.
قىتاي كومپانيالارى 2025-جىلى قازاقستان نارىعىندا نىعايدى. كايرات ەلامانوۆ (قازاقستان ونەركاسىپتىك ينۆەستورلار وداعىنىڭ پرەزيدەنتى) اتاپ وتكەندەي، ەڭ كوپ ساتىلاتىن برەندتەردىڭ 80 پايىزى قىتايدان جانە قازاقستاندا وندىرىستىك بازاسى بار.
كيريلل شيەۆچەنكو (Terra Motors ديرەكتورى) نارىقتاعى ۇسىنىستىڭ وسكەنىن جانە جاڭا كولىكتەر باعاسىنىڭ ينفلياتسيادان الدەقايدا جوعارى ەكەنىن ايتتى. ارتۋر ميسكاريان (اۆتوكولىك نارىعىن مونيتورينگتەۋ جانە تالداۋ اگەنتتىگىنىڭ ديرەكتورى) سۇرانىستىڭ نەگىزگى بولىگى 10 ملن تەڭگەگە دەيىنگى جانە 10-20 ميلليون تەڭگە ارالىعىنداعى مودەلدەرگە تيەسىلى ەكەنىن ايتتى.
2026-جىلى باعالاردىڭ تومەندەۋى كۇتىلمەيدى. باعانىڭ تۇراقتىلىعى اۆتونەسيەلەۋ قۇرالدارىنىڭ كەڭەيۋى مەن نارىقتاعى جاڭا برەندتەر مەن مودەلدەردىڭ سانىنىڭ وسۋىمەن بايلانىستى. قوسىمشا فاكتورلار: لوگيستيكا قۇنى، سۇرانىس دەڭگەيى، وتاندىق جيناقتاۋ ساياساتى، تەڭگە كۋرسىنىڭ وزگەرۋى. اۆتونەسيە جانە ليزينگ مۇمكىندىكتەرى باعانىڭ تۇراقتىلىعىن ساقتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. كەيبىر ساراپشىلار جاڭا جاھاندىق برەندتەردىڭ قازاقستان نارىعىنا شىعۋى مەن مودەلدىك قاتاردىڭ كەڭەيەتىنىن كۇتۋدە.
قازاقستانداعى جاڭا اۆتوموبيلدەر نارىعىندا ۇسىنىس وسەدى، ءبىراق باعالار دا سول دەڭگەيدە ءوسىپ، ارزانداۋ كۇتپەگەن جاعداي بولىپ وتىر.