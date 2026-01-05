2026-جىلى قارجىنى قالاي دۇرىس باسقارۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات – سوڭعى بىرنەشە جىلداعى ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىقتار ادامداردىڭ قارجىعا دەگەن كوزقاراسىن تۇبەگەيلى وزگەرتتى.
ينفلياتسيانىڭ تولقىندى سيپاتى، ەڭبەك نارىعىنداعى تۇراقسىزدىق، سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ كوبەيۋى جانە تۇتىنۋ مودەلدەرىنىڭ وزگەرۋى جەكە قارجىنى باسقارۋدى تەك اقشا ۇنەمدەۋ دەڭگەيىنەن ستراتەگيالىق جوسپارلاۋعا شىعاردى. 2026-جىل قارجى ءتارتىبىن قايتا قاراۋدى تالاپ ەتەتىن كەزەڭ رەتىندە قالىپتاسىپ كەلەدى.
قارجىنى دۇرىس باسقارا ءبىلۋ قاجەت
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، نەگىزگى وزگەرىس قارجىعا قىسقا مەرزىمدى ەمەس، سەناريلىك تۇرعىدان قاراۋ قاجەتتىلىگىندە. بۇرىن ءبىر جىلعا جوسپار جاساۋ جەتكىلىكتى بولسا، قازىر ادامدار بىرنەشە ىقتيمال جاعدايدى قاتار ەسەپكە الۋعا ءماجبۇر. تابىستىڭ ۋاقىتشا تومەندەۋى، كۇتپەگەن شىعىندار، ۆاليۋتالىق تاۋەكەلدەر نەمەسە جۇمىس فورماتىنىڭ وزگەرۋى سەكىلدى وزگەرىستەر بار.
2026-جىلى جەكە قارجىنىڭ نەگىزى شىعىنداردى تولىق باقىلاۋ ەمەس، ونى يكەمدى پايدالانۋ كەرەك. قارجى كەڭەسشىلەرى تۇراقتى شىعىنداردى بارىنشا ازايتىپ، اينىمالى شىعىندارعا ورىن قالدىرۋدى ۇسىنادى. بۇل ءتاسىل ەكونوميكالىق بەلگىسىزدىك جاعدايىندا بەيىمدەلۋ قابىلەتىن ارتتىرادى. مىسالى، ۇزاق مەرزىمدى مىندەتتەمەلەردىڭ ۇلەسىن قىسقارتۋ قارجىلىق قىسىمدى تومەندەتەدى.
«قاۋىپسىزدىك جاستىعى» دەگەنىمىز نە؟
تاعى ءبىر ماڭىزدى ترەند، «قاۋىپسىزدىك جاستىعىنىڭ ءرولىنىڭ ارتۋى». ەگەر بۇرىن 3 ايلىق رەزەرۆ جەتكىلىكتى سانالعان بولسا، قازىرگى جاعدايدا ساراپشىلار كەمىندە 6 ايلىق بازالىق شىعىنعا تەڭ جيناق قالىپتاستىرۋدى ۇسىنادى. بۇل جيناق ينۆەستيتسيا ەمەس، ءدال قولجەتىمدى ءوتىمدى رەزەرۆ رەتىندە قاراستىرىلادى. ونىڭ ماقساتى، تابىس ءۇزىلىسى كەزىندە قارجىلىق تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ.
2026-جىلى ينۆەستيتسياعا دەگەن كوزقاراس تا وزگەرەدى. جىلدام تابىسقا باعىتتالعان ستراتەگيالار ءوز تارتىمدىلىعىن جوعالتىپ كەلەدى. ونىڭ ورنىنا ديۆەرسيفيكاتسيالانعان، تۇسىنىكتى جانە ۇزاق مەرزىمدى قۇرالدارعا سۇرانىس ارتىپ وتىر. ساراپشىلار قارجى قۇرالىن تاڭداعاندا كىرىستەن بۇرىن تاۋەكەلگە توزىمدىلىكتى ەسەپكە الۋعا كەڭەس بەرەدى. قاراپايىم ەرەجە، ادام تۇندە تىنىش ۇيىقتاي الماسا، بۇل ينۆەستيتسيا وعان سايكەس كەلمەيدى.
سيفرلىق قارجى قۇرالدارى 2026-جىلى باسقارۋدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتىنە اينالادى. بيۋجەت ترەكەرلەر، اۆتوماتتى جيناقتاۋ سەرۆيستەرى، قارجى اناليتيكاسى بار قوسىمشالار شىعىنداردى تەك تىركەپ قانا قويماي، مىنەز-قۇلىقتى تالداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل قارجىنى ەموتسيامەن ەمەس، دەرەككە سۇيەنىپ باسقارۋعا جول اشادى.
ۇنەمدەۋ مودەلى ەندى قاجەت ەمەس
سونىمەن قاتار، ساراپشىلار قارجى مەن ءومىر ساپاسىنىڭ بايلانىسىنا نازار اۋدارۋدى ۇسىنادى. 2026-جىلى بارلىعىن ۇنەمدەۋ مودەلى وزەكتىلىگىن جوعالتىپ، سانالى تۇتىنۋ الدىڭعى ورىنعا شىعادى. اقشا ادامنىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارىنا قىزمەت ەتۋى كەرەك: دەنساۋلىق، ءبىلىم، ۋاقىت جانە پسيحولوگيالىق جايلىلىق. سوندىقتان بيۋدجەتتە وسى باعىتتارعا ارنالعان شىعىندار قالدىق پرينتسيپىمەن ەمەس، سانالى تۇردە جوسپارلانۋى ءتيىس.
ساتىپ الۋعا اسىقپاڭىز
قارجىلىق ساۋاتتىلىقتىڭ جاڭا دەڭگەيى، تابىس پەن شىعىندى عانا ەمەس، ءوز مىنەز-قۇلقىڭدى ءتۇسىنۋ. ءيمپۋلسيۆتى ساتىپ الۋ، الەۋمەتتىك قىسىممەن جاسالعان شىعىندار نەمەسە ەموتسيالىق كومپەنساتسيا رەتىندە جۇمسالعان اقشا 2026-جىلى نەگىزگى قارجىلىق تاۋەكەلدەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل جاعدايدا ساراپشىلار ساتىپ الۋعا دەيىن ۋاقىتشا كىدىرىس جاساۋ جانە قارجىلىق شەشىمدەردى اۆتوماتتاندىرۋ سياقتى قاراپايىم ادىستەردى ۇسىنادى.
2026-جىل قارجىنى قاتاڭ باقىلاۋ ەمەس، سانالى باسقارۋ جىلى بولماق. بۇل قاۋىپسىزدىك پەن يكەمدىلىك اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى تابۋ، بەلگىسىزدىككە دايىن بولۋ جانە اقشانى تەك رەسۋرس ەمەس، ءومىر ساپاسىن رەتتەيتىن قۇرال رەتىندە قابىلداۋ كەزەڭى. وسىنداي ءتاسىل عانا ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتە الادى.