2026-جىلى قانداي وزگەرىستەر بولادى - نۋمەرولوگ بولجامى
استانا. KAZINFORM - جىل ساناۋى بويىنشا 2026-جىل جىلقى جىلى سانالادى. بۇل جىل قانداي بولماق، قوعام مەن ادام ومىرىندە قانداي وزگەرىستەر بولجانادى؟ وسى جونىندە نۋمەرولوگ قۇرالاي باقىت ءوز بولجامىن ايتتى.
نۋمەرولوگتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، 2026-جىلدىڭ سانى – 1، ال بۇل جاڭا باستاما مەن قوزعالىستىڭ سيمۆولى سانالادى.
- 1 سانى - جاڭا جولدىڭ بەلگىسى. 2026-جىلى ادامدار تاۋەكەلگە ءجيى بارىپ، تەز شەشىم قابىلدايدى. بۇل جىلدى شارتتى تۇردە عالىمدار، سپورت جانە IT جىلى دەپ اتاۋعا بولادى. سەبەبى اۆتوماتتاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكتى مەن لوگيكاعا نەگىزدەلگەن سالالار قارقىندى داميدى، - دەيدى قۇرالاي باقىت jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، جىلدىڭ ستيحياسى - وت، ال ول جىلدامدىق پەن ۇلكەن وزگەرىستەردى بىلدىرەدى. وسى سەبەپتى الداعى جىلى الەمدە دە، قازاقستاندا دا ۇدەرىستەر وتە قارقىندى وربىمەك. 2025-جىلى شىعارماشىلىق پەن شوۋ-بيزنەس بەلسەندى بولسا، 2026-جىلى سپورت پەن دەنساۋلىق الدىڭعى ورىنعا شىعادى.
- كوپ ادام تاماقتانۋعا، سپورتقا، جالپى دەنساۋلىعىنا كوبىرەك كوڭىل بولە باستايدى. بۇل - جىلدىڭ ەڭ ۇلكەن ارتىقشىلىعى، - دەيدى نۋمەرولوگ.
سونداي- اق ول 2026-جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسى وتباسىن قۇرۋعا قولايلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ال جىلدىڭ العاشقى ايلارىندا اسىعىس شەشىم قابىلداماۋعا كەڭەس بەرەدى. بويداقتار ءۇشىن بۇل جىل جەكە ومىردە وڭ وزگەرىستەر اكەلۋى مۇمكىن.
ايلارعا توقتالساق، قاڭتار مەن اقپان - مەديتسينالىق تەكسەرۋلەردەن وتۋگە قولايلى كەزەڭ. ناۋرىز، ءساۋىر جانە تامىز ايلارى باسپانا الۋعا ىڭعايلى. مامىر ايىندا ءبىلىم مەن وقۋعا ينۆەستيتسيا سالعان دۇرىس.
نۋمەرولوگ جىل ساندارىنا قاراي دا بولجام ۇسىندى. ونىڭ ايتۋىنشا:
6 جانە 7 مەن اياقتالاتىن جىلدارى تۋعاندار ءۇشىن ماحاببات، وتباسى جانە مانساپ ۇيلەسىم تابادى؛
2 مەن 3 كە اياقتالاتىندار ءۇشىن تابىستى، ءىرى ساتىپ الۋلارعا قولايلى جىل؛
0 مەن 1 گە اياقتالاتىندار ءۇشىن رۋحاني ىزدەنىس كەزەڭى، دەنساۋلىققا ءمان بەرۋ قاجەت؛
4 پەن 5 كە اياقتالاتىندار ءۇشىن قوزعالىس پەن ساپارلار كوبەيەدى؛
8 بەن 9 عا اياقتالاتىندار ءۇشىن 2026-جىل - جاڭا باستامالاردىڭ جىلى.
سونداي-اق مامان جىلدىڭ ءتۇسى وت ستيحياسىنا ساي قىزىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
نۋمەرولوگتىڭ بولجامىنشا، 2026-جىلدىڭ ەكىنشى جارتىسى قازاقستان ەكونوميكاسى ءۇشىن دە قولايلى كەزەڭ بولماق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2026-جىلعا جۇلدىزشىلار بولجامىن جاريالاعان ەدىك.