ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:12, 22 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    2026-جىلى مەملەكەتتەن الەۋمەتتىك كومەكتى قالاي الۋعا بولادى؟

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى 292 مىڭنان اسا ادامعا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتىلدى.

    Атаулы әлеуметтік көмек: кімдер алады және қалай тағайындалады
    Фото: Kazinform

    ا ا ك كىمدەرگە بەرىلەدى؟

    ا ا ك- ءتىڭ نەگىزگى ماقساتى - اقشالاي قولداۋ جانە وتباسىنىڭ ەڭبەككە قابىلەتتى مۇشەلەرىن جۇمىسپەن قامتۋ ارقىلى وتباسىن قيىن جاعدايدان شىعارۋ.

    ا ا ك مىنالاردى كوزدەيدى:

    تابىسى كەدەيلىك شەگىنەن اسپايتىن ازاماتتارعا توقسان سايىن الەۋمەتتىك كومەك تاعايىنداۋ؛

    تابىسى از وتباسىلارداعى 1 جاس پەن 6 جاس ارالىعىنداعى ءار بالاعا 1,5 ا ە ك مولشەرىندە اي سايىنعى قوسىمشا تولەم بەرۋ؛

    جۇمىسقا ورنالاستىرۋ، ءوز ءىسىن اشۋعا نيەتتى وتباسىلارعا گرانتتار بەرۋ، بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنا جىبەرۋ (قاجەت بولعان جاعدايدا).

    ا ا ك- ءتى قالاي الۋعا بولادى؟

    ازاماتتار ا ا ك تاعايىنداۋعا ءوتىنىشتى تۇرعىلىقتى جەرى بويىنشا مانساپ ورتالىعىندا، اۋىل وكرۋگىنىڭ اكىمىنە، سونداي-اق، ەلەكترون ۇكىمەت پورتالى (egov.kz) ارقىلى بەرە الادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار