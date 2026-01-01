2026-جىلى ەلىمىزدە قانداي جاڭا اۋەجايلار مەن رەيستەر پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا، ونى ىشىندە كولىك مينيسترلىگى 2026-جىلى ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىندا اۆياتسيالىق حابتاردى دامىتۋ جانە قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن نىعايتۋ باعىتىنداعى جۇمىسىن جالعاستىرادى.
ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا جۇمىستىڭ نەگىزگى باعىتتارى تۋرالى باياندادى.
- وسى رەتتە ەلىمىزدىڭ ءىرى اۆياتسيالىق توراپتارىندا ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار كەشەنىن ىسكە اسىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، استانا جانە شىمكەنت اۋەجايلارىندا ەكىنشى ۇشۋ-قونۋ جولاقتارىنىڭ قۇرىلىسى باستالادى، الماتى اۋەجايىنىڭ ىشكى رەيستەر تەرمينالى قايتا جاڭعىرتىلادى، سونداي-اق اقتاۋ اۋەجايىنىڭ پەررونىنا كۇردەلى جوندەۋ جۇرگىزىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
سونىمەن قاتار وڭىرلىك جوبالار دا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، ونىڭ ىشىندە: اتىراۋ اۋەجايىنىڭ جاڭا تەرمينالىن سالۋ، پاۆلودار اۋەجايىن رەكونسترۋكتسيالاۋ، قاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى كۋرورتتىق ايماقتارىنداعى اۋەجايلار قۇرىلىسىن اياقتاۋ، ارقالىق اۋەجايىن قالپىنا كەلتىرۋ. ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ شەڭبەرىندە اۋەجايلاردا JetA-1 اۆياوتىن ساقتاۋ جانە قۇيۋ جۇيەلەرى جاڭارتىلادى. بۇل اۆياكومپانيالاردى وتىنمەن قامتاماسىز ەتۋ مەن قىزمەت كورسەتۋ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇدان بولەك، 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اۋە كومپانيالارى 9 جاڭا اۋە كەمەسىن ساتىپ الۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل اۋە پاركىن شامامەن 118 گە دەيىن ۇلعايتىپ، اۋە تاسىمالدارىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وڭىرلەردىڭ كولىك قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە تۋريزمدى دامىتۋ ماقساتىندا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار 23 اۋە باعىتى بويىنشا سۋبسيديالاۋ باعدارلاماسى جالعاسىن تابادى، - دەپ ءتۇسىندىردى سالتانات تومپيەۆا.
سونىمەن قاتار 2026-جىلى حالىقارالىق اۋە قاتىناسىن دامىتۋ جۇمىستارى جالعاسادى. حالىقارالىق جاڭا اۋە باعىتتارىن اشۋ جانە بۇرىن توقتاتىلعان رەيستەردى جانداندىرۋ، سونداي-اق قولدانىستاعى باعىتتار بويىنشا رەيستەر جيىلىگىن ارتتىرۋ جوسپارلانىپ وتىر. باعىتتار جەلىسىن ورتالىق ازيا مەن تمد ەلدەرىنە، سونداي- اق تاياۋ شىعىس، ەۋروپا جانە ازيا مەملەكەتتەرىنە كەڭەيتۋ كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا، ۆەنا، توكيو، ريم، ابۋ-دابي، ءار-رياد، داممام، لارناكا، اممان، سيان، شانحاي، ءۇرىمجى، قاشعار، ۆارشاۆا جانە باسقا دا باعىتتار بويىنشا رەيستەر اشۋ جوسپارلانۋدا. سالا كادرلارىن دايارلاۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ جۇمىستارى جالعاسادى، جاڭا اۆياتسيالىق وقۋ ورتالىعىن قۇرۋ ماسەلەسى پىسىقتالادى، سونداي-اق ازاماتتىق اۆياتسيادا سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ، پاسپورتتىق باقىلاۋ، e-Freight جۇيەسى جانە باسقا دا جۇيەلەر اۆتوماتتاندىرىلادى.
- سونىمەن قاتار 2026-جىلى ICAO- مەن بىرلەسە ازاماتتىق اۆياتسيانىڭ باس جوسپارى ازىرلەنىپ، سالانى 2050-جىلعا دەيىن دامىتۋ ستراتەگياسى دايىندالادى. جالپى العاندا، اتالعان مىندەتتەر كەشەندى جانە جۇيەلى سيپاتقا يە بولىپ، قازىرگى ينفراقۇرىلىمدىق جانە رەتتەۋشى ماسەلەلەردى شەشۋگە، سونداي-اق سالانىڭ ۇزاق مەرزىمدى دامۋى ءۇشىن تۇراقتى جاعداي قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. ولاردىڭ جۇزەگە اسۋى اۋە تاسىمالدارىنىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە جانە قازاقستاننىڭ ايماقتىق جانە حالىقارالىق اۆياتسيالىق جۇيەدەگى ءرولىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، -دەپ قورىتىندىلادى ءسوزىن ا ا ك ءتوراعاسى.
بۇدان بۇرىن پەتروپاۆل اۋەجايى ءوڭىردىڭ نەگىزگى مۋلتيمودالدى لوگيستيكالىق حابىنا اينالاتىنىن جازعان ەدىك.