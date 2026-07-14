2026-جىلى ۇلتتىق قورعا 1,9 تريلليون تەڭگە قاراجات تۇسكەن
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قور اكتيۆتەرى 2 پايىزعا ءوسىپ، 65,1 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ مالىمدەدى.
- قورعا تۇسكەن قاراجات سوماسى 1,9 تريلليون تەڭگە بولدى. ۇلتتىق قوردان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە بەرىلگەن ترانسفەرتتەر كولەمى 1,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى، - دەدى ول.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، العاشقى جارتى جىلدىقتا ۇلتتىق قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق كىرىسى 2,9 پايىز نەمەسە 1,9 ميلليارد دوللار بولعان.
سونىمەن قاتار وسى كەزەڭدە ۇلتتىق قوردان بيرجالىق نارىقتا 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە شەتەل ۆاليۋتاسى ساتىلعان.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا تەڭگە ا ق ش دوللارىنا قاراستى 5,1 پايىزعا نىعايدى.