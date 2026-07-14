KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    2026-جىلى ۇلتتىق قورعا 1,9 تريلليون تەڭگە قاراجات تۇسكەن

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق قور اكتيۆتەرى 2 پايىزعا ءوسىپ، 65,1 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ مالىمدەدى.

    ا
    Фото: Kazinform коллажы

    - قورعا تۇسكەن قاراجات سوماسى 1,9 تريلليون تەڭگە بولدى. ۇلتتىق قوردان رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە بەرىلگەن ترانسفەرتتەر كولەمى 1,9 تريلليون تەڭگەگە جەتتى، - دەدى ول.

    تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، العاشقى جارتى جىلدىقتا ۇلتتىق قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق كىرىسى 2,9 پايىز نەمەسە 1,9 ميلليارد دوللار بولعان.

    سونىمەن قاتار وسى كەزەڭدە ۇلتتىق قوردان بيرجالىق نارىقتا 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە شەتەل ۆاليۋتاسى ساتىلعان.

    ايتا كەتەيىك، 2026-جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا تەڭگە ا ق ش دوللارىنا قاراستى 5,1 پايىزعا نىعايدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور