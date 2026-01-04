2026- جىلى كولىك ساتىپ العىسى كەلەتىن قازاقستاندىقتار نەنى ءبىلۋى كەرەك
استانا. KAZINFORM - قازىر قازاقستانداعى اۆتوكولىك نارىعىندا جاعداي بىركەلكى ەمەس. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىنە سالا ماماندارى قازىرگى احۋالدى تالداپ، 2026 -جىلى نارىقتا قانداي وزگەرىستەر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
يمپورتقا قىسىم كۇشەيەدى
اۆتوساراپشى ەۆگەني كۋبەكوۆتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، 2026 -جىلعا قاتىستى بولجامدار ءبىرقاتار ەكونوميكالىق جاعدايعا - ينفلياتسيا دەڭگەيىنە، تەڭگە باعامىنىڭ قۇبىلۋىنا جانە سالىقتىڭ كوبەيۋىنە تىكەلەي بايلانىستى بولادى. ونىڭ پىكىرىنشە، 2026 -جىلى يمپورتتاۋشىلارعا وڭاي بولمايىن دەپ تۇر. بۇعان بىرنەشە سەبەپ بار:
· قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ (ق ق س) ءوسۋى؛
· ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ (ا ە ك) كوبەيۋىنە بايلانىستى ۋتيليزاتسيالىق الىمنىڭ قىمباتتاۋى؛
· كەيبىر كولىكتەرگە «ءسان-سالتانات سالىعىنىڭ» ەنگىزىلۋى.
ونىڭ پايىمداۋىنشا، بۇل وزگەرىستەر شەتەلدەن اكەلىنەتىن كولىكتەردىڭ دە، قازاقستاندا قۇراستىرىلاتىن كولىك جيىنتىقتارىنىڭ دا وزىندىك قۇنىن ارتتىرادى. الايدا قولجەتىمدى ساناتتاعى مودەلدەر مەن جەرگىلىكتى وندىرىستەگى كولىكتەردىڭ باعاسى ازىرشە ايتارلىقتاي وزگەرمەۋى مۇمكىن.
- كوكتەمگە دەيىن الاڭداۋعا نەگىز جوق. قازىر نارىقتا «ساتىپ الۋشىنىڭ ءداۋىرى» ءجۇرىپ تۇر. برەندتەر اراسىنداعى جوعارى باسەكە باعانىڭ ءوسۋىن ۋاقىتشا تەجەيدى. ونىڭ ۇستىنە، ديستريبيۋتورلار مەن ديلەرلەردىڭ قويماسىندا 2025 -جىلى اكەلىنگەن نەمەسە قازاقستاندا قۇراستىرىلعان كولىكتەر ءالى دە جەتكىلىكتى، - دەيدى ساراپشى.
باسەكەلەستىك جانە ساتىپ الۋشىعا قولايلى جاعداي
اۆتوجۋرناليست رومان ماسلەننيكوۆتىڭ سوزىنشە، قازاقستانداعى اۆتوكولىك نارىعى قارقىندى دامىپ كەلەدى. ەلدە اۆتوكولىك برەندتەرى كوبەيىپ، ديلەرلىك ورتالىقتار ارتىپ، ال ساتىلىم كولەمى ءوسىپ جاتىر. مۇنىڭ ءبارى نارىقتا ءادىل باسەكە قالىپتاستىرىپ، ەڭ اۋەلى ساتىپ الۋشىلارعا ءتيىمدى جاعداي تۋعىزىپ وتىر.
بىرنەشە جىل بۇرىن كولىكتەردى بىردەن ساتىپ الۋ قالىپتى جاعداي ەدى، ال تاپشىلىق باعانىڭ وسۋىنە سەبەپ بولدى. قازىر جاعداي مۇلدە باسقا: جىل سوڭىنا قاراي كوپتەگەن برەند ايتارلىقتاي جەڭىلدىكتەر ۇسىندى. بۇل - قويمالارداعى ارتىق قوردىڭ ەمەس، ساتىپ الۋشى ءۇشىن كۇشەيگەن باسەكەنىڭ ناتيجەسى.
- ديلەرلىك جەلى كەڭەيىپ، ءوندىرىس كولەمى مەن ساتىلىم قاتار ءوسىپ وتىرعان كەز كەلگەن نارىقتا باعانىڭ بىردەن كوتەرىلۋى سيرەك كەزدەسەدى. مۇنداي وزگەرىس تەك ۆاليۋتا باعامىندا ەلەۋلى اۋىتقۋ بولعان جاعدايدا عانا مۇمكىن. سوندىقتان قازىرگى كەزدە نارىقتاعى نەگىزگى باسەكە تۇتىنۋشى ءۇشىن ءجۇرىپ جاتىر، - دەيدى ول.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، بيىل دا ءبىرقاتار مودەلگە جەڭىلدىكتەر ۇسىنىلادى. اسىرەسە، قويمالاردا ۇزاق ۋاقىت تۇرىپ قالعان كولىكتەرگە سۇرانىستى ارتتىرۋ ءۇشىن ديلەرلەر باعانى تومەندەتۋگە ءماجبۇر بولادى. بۇل - كەيىنگى جىلدارى قالىپتاسقان ءۇردىس، اۆتوكولىك ساتىلىمى بارعان سايىن جەڭىلدىكتەر مەن اكتسيالار ارقىلى ىنتالاندىرىلىپ كەلەدى.
نارىقتاعى اۆتوكولىك مودەلدەرىنىڭ قاتارى كەڭەيىپ، جاڭا ۇلگىلەر كوبەيىپ كەلەدى. بۇل ۇدەرىستە قىتايلىق وندىرۋشىلەردىڭ ىقپالى ەرەكشە بايقالادى - ءدال وسى برەندتەر باعانى ەداۋىر تومەندەتتى. سونىڭ ناتيجەسىندە بۇقارالىق سەگمەنتتەگى كولىكتەردىڭ باعاسىن كوتەرۋ ءىس جۇزىندە مۇمكىن بولماي وتىر. كەز كەلگەن ءوسىم ساتىپ الۋشىلاردى بىردەن ۇركىتەدى.
قىتاي اۆتونارىعى قارقىندى دامىپ، كوپ مودەل شەتەلگە، سونىڭ ىشىندە ەۋروپا ەلدەرىنە دە ەكسپورتتالا باستادى.
- قازىرگى كەزدە نارىقتا قانداي دا ءبىر كۇرت وزگەرىستەر بولادى دەپ ايتۋعا نەگىز جوق. ءىرى كومپانيالار بۇرىننان قالىپتاسقان ستراتەگيا بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىر. مۇنى ساتىلىم كولەمى دە كورسەتىپ وتىر، ەشكىم تاپشىلىق كورىپ وتىرعان جوق. جىل قورىتىندىسى بويىنشا نارىق بۇرىنعى كورسەتكىشتەردى قايتا ەڭسەرىپ، جاڭا رەكوردتار ورناتادى دەگەن ءۇمىت بار. قالاي بولعاندا دا، جۇرت كولىك العىسى كەلەدى، ارينە، كوبىنە بۇل نەسيە ەسەبىنەن جۇزەگە اسادى، - دەيدى ماسلەننيكوۆ.
سونداي-اق، ماسلەننيكوۆتىڭ ايتۋىنشا، دوللاردىڭ ءتيىمدى باعامى كەزىندە اۆتوكولىك ساتىپ الۋدى جولعا قويا العان ديلەرلەر 2026 -جىلى دا قولايلى باعانى ۇستاپ تۇرا الادى. جالپى العاندا، ەلدەگى اۆتونارىق تۇراقتى دامىپ كەلەدى، كۇرت وزگەرىستەر بايقالمايدى.
ەكىنشى نارىق السىرەدى، العاشقىسى ازىرگە تۇراقتى
ساراپشى ۆيكتور مارساكوۆتىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى اۆتوكولىكتەر نارىعىندا بەلسەندىلىك تومەندەگەن. بۇعان ساتىپ الۋشىلاردىڭ قارجىلاي مۇمكىندىكتەرىنىڭ شەكتەۋلى بولۋى نەگىزگى سەبەپ بولىپ وتىر.
ال جاڭا كولىكتەرگە كەلسەك، ولاردىڭ باعاسى بىلتىرمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي وسكەن جوق. كەرىسىنشە، كەيبىر مودەلدەر اكتسيالار مەن جەڭىلدىكتەردىڭ ارقاسىندا ءتىپتى ارزانداپ وتىر.
- بيىل باعا مىندەتتى تۇردە كوتەرىلەدى. سەبەبى جاڭا سالىق كودەكسى ەنگىزىلدى. الايدا قازاقستاندا قۇراستىرىلاتىن اۆتوكولىكتەر تولىق وندىرىستىك تسيكلگە جاتپايتىندىقتان، ولاردىڭ باعاسى ءبىرشاما تۇراقتى بولادى. جەرگىلىكتى جينالعان اۆتوكولىكتەر، كەم دەگەندە وسى جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا، قازىرگى دەڭگەيدە ساقتالۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ساراپشى.
ەلەكتروموبيلدەرگە سۇرانىس ازايا ما
مارساكوۆتىڭ پايىمداۋىنشا، ەلەكتروموبيلدەر نارىعىنىڭ بولاشاعى اسا جارقىن ەمەس. ول بۇل سەگمەنتتە سۇرانىستىڭ ايتارلىقتاي وسپەيتىنىن، كەرىسىنشە، قىزىعۋشىلىق بىرتىندەپ ازايۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ وتىر.
ساراپشىنىڭ ويىنشا، الداعى ۋاقىتتا نەگىزگى سۇرانىس جانارمايمەن جۇرەتىن كولىكتەر مەن گيبريدتىك مودەلدەردە بولادى، ال ەلەكتروموبيلدەر «مودادان» شىعا باستايدى.
حالىق كولىكتى قاشان ساتىپ العانى ءجون
ساراپشىلاردىڭ باسىم بولىگى ءبىر پىكىردە: ءدال قازىر - اۆتوكولىك ساتىپ الۋعا ەڭ قولايلى ۋاقىت. ديلەرلەردىڭ قويمالارى تولى، كومپانيالار قارجى جىلىن جاقسى كورسەتكىشتەرمەن اياقتاۋعا تىرىسىپ جاتىر، ال كەيبىر برەندتەردە جەڭىلدىكتەر 20 پايىزعا دەيىن جانە ودان دا جوعارى دەڭگەيدە ۇسىنىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2025 -جىلى قازاقستاندىقتار 205 مىڭنان استام اۆتوكولىك ساتىپ العانىن، ال جەلتوقسان ايىندا بۇل كورسەتكىش تاعى 5 مىڭعا ارتادى دەپ بولجانعانىن جازعانبىز. الايدا بۇل كورسەتكىشتەردىڭ ارتىندا اۆتوكرەديت بويىنشا قارىز مولشەرىنىڭ كوبەيۋى، كولىك باعاسىنىڭ تومەندەۋى، قىتايلىق وندىرۋشىلەر باسەكەلەستەرىن ىعىستىرىپ، ءوز پوزيتسيالارىن جىلدام كۇشەيتۋى تۇر.
