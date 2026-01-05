2026-جىلى كولىك سالىعى قالاي وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات – 1-قاڭتاردان باستاپ جاڭا سالىق كودەكسىندە كولىك سالىعىنا قاتىستى وزگەرىستەر كوزدەلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
اتاپ ايتقاندا، جەڭىل اۆتوكولىكتەر بويىنشا كولىك سالىعىن ەسەپتەۋ كەزىندە پايدالانۋ مەرزىمى 10 جىلدان 20 جىلعا دەيىن بولعان جاعدايدا 0,7 تۇزەتۋ كوەففيتسيەنتى، ال 20 جىلدان اسقان جاعدايدا 0,5 كوەففيتسيەنتى قولدانىلادى. كولىك سالىعى جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تولەنەتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، تومەندەتىلگەن كوەففيتسيەنتتەردى قولدانا وتىرىپ ەسەپتەلگەن سالىق سوماسى 2026-جىل ءۇشىن 2027-جىلى ەسەپتەلەتىن بولادى.
سونىمەن قاتار، قوزعالتقىش كولەمى 3000 تەكشە سانتيمەتردەن اساتىن، 2013-جىلعى 31-جەلتوقساننان كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا وندىرىلگەن (دايىندالعان نەمەسە قۇراستىرىلعان) نەمەسە 2013-جىلعى 31-جەلتوقساننان كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا اكەلىنگەن جەڭىل اۆتوكولىكتەر ءۇشىن سالىق مولشەرلەمەلەرى الىنىپ تاستالدى.
شارۋا نەمەسە فەرمەر قوجالىقتارى باسقا دا جەڭىلدىكتەرگە قوسىمشا رەتىندە ءبىر شارۋا نەمەسە فەرمەر قوجالىعىنا ءبىر دانا جۇك پلاتفورماسى جانە جۇك بولىگىنەن قاتتى ستاتسيونارلىق قالقامەن بولىنگەن جۇرگىزۋشى كابيناسى بار جەڭىل موتورلى كولىك قۇرالى (پيكاپ اۆتوموبيل) بويىنشا كولىك سالىعىن تولەۋدەن بوساتىلماق.
كولىك قۇرالدارىنىڭ تۇرىنە (پيكاپتار، دجيپتەر، ليمۋزيندەر، فۋرگوندار) بايلانىستى كولىك قۇرالدارىنىڭ ساناتتارىنا جاتقىزۋ جونىندەگى نورما الىپ تاستالدى، سونداي-اق كولىك قۇرالدارىنىڭ ساناتى كولىك قۇرالىن تىركەۋ تۋرالى كۋالىكتە كورسەتىلگەن كولىك قۇرالىن باسقارۋ قۇقىعىنىڭ ساناتىنا (A ،B ،C ،D) سايكەس ايقىندالادى.
سالىقتىق ەسەپتىلىك نىساندارىنىڭ سانىن قىسقارتۋ ماقساتىندا كولىك قۇرالدارى سالىعى بويىنشا اعىمداعى تولەمدەر ەسەبىن (سالىقتىق ەسەپتىلىكتى) ۇسىنۋ مىندەتى الىپ تاستالدى. 2026-جىلدان باستاپ سالىق تولەۋشى تەك جىلدىق دەكلاراتسيانى عانا تاپسىراتىن بولادى جانە تيىسىنشە سالىقتى جىل قورىتىندىسى بويىنشا ءبىر رەت تولەيتىن بولادى.