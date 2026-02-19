2026-جىلى جۇمىسسىزدارعا قانداي الەۋمەتتىك تولەم بەرىلەدى؟
استانا. قازاقپارات - جۇمىستان ايىرىلعان ساتتە بىردەن اقشا ماسەلەسى ويعا ورالادى. پاتەراقى، نەسيە، كۇندەلىكتى ازىق-تۇلىك سەكىلدى ءتۇرلى شىعىن كىمدى دە بولسا الاڭداتپاي قويمايدى. وسىندايدا مەملەكەتتەن جۇمىسسىزدارعا ۋاقىتشا الەۋمەتتىك تولەم الۋعا بولاتىنىن بىلەسىز بە؟
ەندەشە، ونى قالاي راسىمدەۋگە بولادى، قانداي تالاپتار بار، بىرگە قاراپ شىعايىق.
قازاقستاندا قانشا جۇمىسسىز بار؟
مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى جۇمىسىنان ايىرىلعان ازاماتتارعا جاردەماقى تولەيدى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، قور 354,2 مىڭ ادامعا الەۋمەتتىك كومەك كورسەتكەن. سونىڭ ىشىندە 311,9 مىڭ ادام تولەمدى العاش رەت راسىمدەگەن. ءبىر جىلدىڭ ىشىندە قور تاراپىنان بەرىلگەن قاراجاتتىڭ جالپى كولەمى 130,4 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
جۇمىسسىزدىق جاردەماقىسىن كىمدەر الا الادى؟
جۇمىسسىزدىق بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم الۋ ءۇشىن ازامات الدىمەن رەسمي تۇردە جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلۋى كەرەك. بۇل مارتەبە ءارتۇرلى سەبەپپەن جۇمىستان ايىرىلعان ادامدارعا بەرىلەدى. مىسالى، شتات قىسقارسا، ءوز ەركىمەن جۇمىستان شىقسا، كاسىپورىن جابىلسا وسى تولەمگە ءوتىنىش بەرە الاسىز.
زاڭ تالاپتارىنا ساي جاردەماقى تەك ەڭبەك قاتىناسى توقتاتىلعان قىزمەتكەرگە عانا تاعايىندالادى. سونىمەن قاتار بارلىق مالىمەت مەملەكەتتىك اقپاراتتىق جۇيە ارقىلى تەكسەرىلەدى. جۇمىس بەرۋشى تاراپىنان الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنا كەمىندە التى اي مىندەتتى اۋدارىمدار جاسالۋى شارت. تەكسەرۋ اياقتالمايىنشا، جۇمىسسىز مارتەبەسى راسىمدەلمەيدى.
الەۋمەتتىك تولەمگە قازاقستان ازاماتتارى، قانداستار، سونداي-اق تابىسسىز قالىپ، جۇمىس ىزدەپ جۇرگەن شەتەل ازاماتتارى دا ءوتىنىش بەرە الادى.
جاردەماقى قانداي جاعدايدا بەرىلمەيدى؟
جۇمىسسىزدىققا بايلانىستى الەۋمەتتىك تولەم كەيبىر ساناتتاعى ادامدارعا بەرىلمەيدى. ولاردىڭ قاتارىنا - ستۋدەنتتەر مەن مەكتەپتىڭ جوعارى سىنىپ وقۋشىلارى، زەينەتكەرلەر، جۇمىسى بار ازاماتتار، سوتتالعاندار مەن جالعان قۇجات تاپسىرعاندار كىرەدى.
ايتا كەتەرلىگى، تولەم تاعايىندالماي تۇرىپ، مانساپ ورتالىعى سىزگە جۇمىس ۇسىنادى. تيىسىنشە نە كەلىسىم بەرەسىز نە باس تارتاسىز. ەگەر جۇمىسقا ورنالاسساڭىز، ءتىپتى ۋاقىتشا بولسا دا، جاردەماقى تولەۋ بىردەن توقتاتىلادى.
جاردەماقى مولشەرى قالاي ەسەپتەلەدى؟
جۇمىسسىزدىق بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمنىڭ كولەمى ءار ادامعا ءارتۇرلى ەسەپتەلەدى. مۇندا مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ مەرزىمىنە، كەيىنگى ەكى جىلداعى رەسمي تابىسقا قاراي انىقتالادى. قاراجات مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى ەسەبىنەن تولەنەدى. ال ەڭ جوعارى مولشەرى بۇرىنعى جالاقىنىڭ شامامەن 45 پايىزىنا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ەسەپتەۋ كەزىندە كەيىنگى 24 ايداعى ورتاشا ايلىق تابىس ارنايى كوەففيتسيەنتكە كوبەيتىلەدى: بازالىق كوەففيتسيەنت (قازىر - 0,45) جانە ەڭبەك ءوتىلى كوەففيتسيەنتى.
ەڭبەك ءوتىلى كوەففيتسيەنتى مىناداي تارتىپپەن بەلگىلەنەدى:
6 ايدان 1 جىلعا دەيىن - 0,7؛
1 جىلدان 2 جىلعا دەيىن - 0,75؛
2 جىلدان 3 جىلعا دەيىن - 0,85؛
3 جىلدان 4 جىلعا دەيىن - 0,9؛
4 جىلدان 5 جىلعا دەيىن - 0,95؛
5 جىلدان جوعارى - 1,0.
ەگەر الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ مەرزىمى 5 جىلدان اسسا، ءار تولىق جىل ءۇشىن 1,0 كوەففيتسيەنتىنە قوسىمشا 0,02 ۇستەمەلەيدى، ءبىراق جالپى كورسەتكىش 1,3 تەن اسپايدى.
سونداي-اق جۇمىسسىزدىق تولەمى تاعايىندالعان كەزدە ونىڭ 10 پايىزى مىندەتتى زەينەتاقى جارناسى رەتىندە ۇستالادى.
جاردەماقى قانشا ۋاقىتقا بەرىلەدى؟
جۇمىسسىزدىق بويىنشا الەۋمەتتىك تولەمنىڭ ۇزاقتىعى مىندەتتى الەۋمەتتىك اۋدارىمداردىڭ قانشا ۋاقىت جۇرگىزىلگەنىنە قاراي بەلگىلەنەدى.
تولەم 1 ايدان 6 ايعا دەيىن تاعايىندالادى:
6 ايدان 12 ايعا دەيىن اۋدارىم بولسا – 1 اي؛
1 جىلدان 2 جىلعا دەيىن – 2 اي؛
2 جىلدان 3 جىلعا دەيىن – 3 اي؛
3 جىلدان 4 جىلعا دەيىن - 4 اي؛
4 جىلدان 5 جىلعا دەيىن – 5 اي؛
5 جىل جانە ودان كوپ بولسا – 6 اي تولەنەدى.
ياعني، الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ مەرزىمى ۇزارعان سايىن جاردەماقى الۋ كەزەڭى دە ۇزارادى.
2026-جىلى تولەمدى قالاي الۋعا بولادى؟
بيىل جۇمىسىنان ايىرىلعان ازاماتتارعا تولەنەتىن الەۋمەتتىك جاردەماقى - مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسى اۋدارىمىنا، كەيىنگى 24 ايداعى تابىسقا بايلانىستى تاعايىندالادى. مەرزىمى - 1 ايدان 6 ايعا دەيىن. ونىڭ مولشەرى بۇرىنعى جالاقىنىڭ شامامەن 45 پايىزىنا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. قاراجات مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى ەسەبىنەن بەرىلەدى.
تولەم راسىمدەۋ ءۇشىن الدىمەن eGov.kz پورتالىنا كىرىپ، «جۇمىسقا ورنالاستىرۋ جانە جۇمىسپەن قامتۋ» بولىمىندەگى «جۇمىس ىزدەۋشى ادامداردى تىركەۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ كەرەك. ونلاين ءوتىنىمدى تولتىرىپ، ەلەكتروندى سيفرلىق قولتاڭبامەن راستاعاننان كەيىن سۇرانىس جىبەرىلەدى. ءبىر تاۋلىك ىشىندە تۇرعىلىقتى جەرىڭىزدەگى مانساپ ورتالىعى بوس جۇمىس ورىندارىن ۇسىنادى. ەگەر لايىقتى جۇمىس تابىلماسا، ءۇش جۇمىس كۇنى ىشىندە ازاماتقا قاشىقتان جۇمىسسىز مارتەبەسى بەرىلەدى، قاجەت بولسا ورتالىق ماماندارى قوسىمشا مالىمەت الۋ ءۇشىن حابارلاسادى. بۇل قىزمەتتى ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسى - enbek.kz ارقىلى دا پايدالانۋعا بولادى.
جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەنى تۋرالى دەرەك تۇسكەن سوڭ، ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ جۇيەسى پرواكتيۆتى تۇردە موبيلدى تەلەفونعا SMS جولداپ، م ءا س ق تولەمىن تاعايىنداۋعا كەلىسىم سۇرايدى. حابارلاماعا جاۋاپ بەرىلگەننەن كەيىن جاردەماقى اۆتوماتتى تۇردە راسىمدەلەدى.
قانداي جاعدايدا جاردەماقى بەرىلمەۋى مۇمكىن؟
كەيدە جۇيە تولەم تاعايىنداۋعا ءوتىنىش قابىلداۋ كەزەڭىندە-اق قۇجاتىڭىزدى كەرى قايتارۋى مۇمكىن. مىسالى، بۇرىن وسى تولەمدى راسىمدەسەڭىز نەمەسە پرواكتيۆتى تۇردە ءوتىنىش جىبەرىلگەن بولسا، قۇجاتتار تولىق تاپسىرىلماسا نە مەرزىمى وتكەن انىقتاما ۇسىنىلسا، جەكە كۋالىك دەرەكتەرى بازاداعى اقپاراتپەن سايكەس كەلمەسە، سونداي-اق ازاماتتىڭ ءوزى تولەم الۋعا جاتپايتىن ساناتقا (ستۋدەنت، وقۋشى، زەينەتكەر، جۇمىس ىستەپ جۇرگەن ادام) كىرسە، ءوتىنىش قابىلدانبايدى. بۇدان بولەك، دەربەس مالىمەتتەردى وڭدەۋگە كەلىسىم بەرمەسەڭىز، كەيىنگى 24 ايدا الەۋمەتتىك اۋدارىمدار تۇسپەسە نەمەسە مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە اۋدارىم كەزەڭى 6 ايدان از بولسا، تولەم الا المايسىز.
قۇجاتتار قابىلدانعاننان كەيىن دە تولەم بەكىتىلمەۋى ىقتيمال. ەگەر تەكسەرىس بارىسىندا جالعان نەمەسە كۇماندى مالىمەت انىقتالسا، جاردەماقى شارتتارىنا سايكەس كەلمەيتىن اقپارات بەرىلسە نەمەسە قور سۇراتقان قوسىمشا قۇجاتتار ۋاقىتىندا ۇسىنىلماسا، ءوتىنىش قاناعاتتاندىرىلمايدى.
جاردەماقى تولەۋ قاشان توقتاتىلادى؟
جۇمىسسىزدىق بويىنشا الەۋمەتتىك تولەم بىرنەشە جاعدايدا توقتاتىلۋى مۇمكىن. ەڭ الدىمەن، ەگەر ازامات جالعان قۇجات تاپسىرعانى انىقتالسا، ونىڭ جۇمىسسىز مارتەبەسى كۇشىن جويادى جانە تولەم تاعايىندالعان كۇننەن باستاپ بىردەن توقتاتىلادى.
الۋشى ءوز ەركىمەن باس تارتسا، جاردەماقى ءوتىنىش بەرگەن ايدان كەيىنگى ايدىڭ ءبىرىنشى كۇنىنەن باستاپ تولەنبەيدى. سونداي-اق ازامات جۇمىسسىزدار تىزىمىنەن شىعارىلعان جاعدايدا دا تولەم كەلەسى ايدىڭ باسىنان توقتاتىلادى.
بۇدان بولەك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان ايىرىلعان كەزدە الەۋمەتتىك تولەم ءتيىستى اقپارات تىركەلگەن ايدان كەيىنگى ايدىڭ ءبىرىنشى كۇنىنەن باستاپ بەرىلمەيدى.
el.kz