2026-جىلى الەۋمەتتىك جەلىلەر قالاي وزگەرەدى؟
استانا. قازاقپارات - جەلىدەگى قاتاڭ رەتتەۋ، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تەرەڭدەي ەنۋى جانە شىنايىلىققا دەگەن ۇمتىلىس بارعان سايىن بولشەكتەنىپ بارا جاتقان الەمدە الەۋمەتتىك جەلىلەردى قايتا قالىپتاستىرۋدى جالعاستىرادى.
ءبىر كەزدەرى جاقىندارمەن بايلانىس ورناتۋ ءۇشىن جاسالعان الەۋمەتتىك جەلىلەر بۇگىندە جارناماعا تولى، ج ي جاساعان ساپاسىز كونتەنت پەن ءبىرىن-ءبىرى تەز الماستىراتىن ترەندتەردىڭ بەيبەرەكەت قوسپاسىنا اينالدى. مۇنىڭ ءبارىن تاۋەلدىلىك تۋدىراتىن الگوريتمدەر باسقارىپ وتىر.
ج ي ارقىلى رەتتەۋگە بولادى
سوڭعى كەزدەرى الەۋمەتتىك جەلىدەگى ساپاسىز جارناما تاقىرىبىن كوتەرىپ جۇرگەن قوعام بەلسەندىلەرىنڭ قاراسى كوبەيدى. مۇنى ءبىز X پلاتفورماسىندا (بۇرىنعى Twitter) يەسى يلون ماسك مودەراتسيا ساياساتىن السىرەتكەننەن كەيىن جەككورۋشىلىك ءتىلىنىڭ كوبەيۋىنەن كوردىك. ال Meta-نىڭ بيزنەسكە شامادان تىس باعدارلانۋى نىسانالى جارنامانىڭ كۇرت ارتۋىنا اكەلىپ، ادامدارمەن ەركىن ارالاسۋدى بۇرىنعىدان دا قيىنداتتى.
مۇنىڭ ءبارى ءبىر بەتبۇرىس ءساتىنىڭ جاقىنداپ قالعانىن كورسەتەدى: كوپتەگەن قولدانۋشىلار مەن كونتەنت جاساۋشىلار ماعىنالىراق قارىم-قاتىناس ىزدەپ Reddit پەن مەسسەندجەرلەر سياقتى بالامالارعا كوشىپ جاتىر نەمەسە تەحنولوگيادان مۇلدە باس تارتۋعا تىرىسۋدا.
جاساندى ينتەللەكت جەكە كونتەنتتى ءدال بەيىمدەۋدى كۇشەيتىپ، مودەراتسيا سياقتى مىندەتتەردى جەڭىلدەتۋى مۇمكىن بولعانىمەن، ونىڭ پايداسى مەن زيانى اراسىنداعى تەپە-تەڭدىك ءالى دە ۇلكەن الاڭداۋشىلىق تۋدىرىپ وتىر.
2026-جىل باستالىپ، ءبىزدى جاڭا ۆيرۋستىق ساتتەر كۇتىپ تۇرعان شاقتا، ءبىز وسى جىلى الەۋمەتتىك جەلىلەردى قايتا ايقىندايدى دەپ ەسەپتەيتىن نەگىزگى ترەندتەر مەن تاقىرىپتارعا شولۋ جاسادىق.
جاس شەكتەۋلەرى جانە ج ي- ءدى رەتتەۋ
2025-جىل الەۋمەتتىك جەلىلەردى رەتتەۋ تۇرعىسىنان بەتبۇرىس كەزەڭ بولدى: ج ي- ءدىڭ قارقىندى دامۋى مەن زياندى كونتەنتكە قاتىستى الاڭداۋشىلىق ينتەرنەتتە اشىقتىق پەن قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋگە شاقىردى.
الەمدە العاش بولىپ اۆستراليا 16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋعا تىيىم سالعاننان كەيىن، كامەلەتكە تولماعانداردى قورعاۋ ماسەلەسى زاڭنامانىڭ باستى باسىمدىعى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل تۋرالى Meta-نىڭ ىشكى باقىلاۋ كەڭەسىنىڭ مۇشەسى ءارى تەڭ ءتوراعاسى پاولو كاروززا مالىمدەدى.
جاس قولدانۋشىلاردى قورعاۋ مەن ولاردىڭ اقپارات الۋ جانە تاراتۋ ەركىندىگى اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى تابۋ قاجەت، بۇل وتە كۇردەلى قايشىلىق. بۇل پلاتفورمالار ادامداردىڭ ءبىر-بىرىمەن بايلانىسىپ، الەم، ءوز ءومىرى، ءبىلىمى جانە الەۋمەتتىك ورتاسى تۋرالى نەگىزگى اقپارات الاتىن ماڭىزدى ارنالار. اسىرەسە جاستارعا قاتىستى وسى قايشىلىقتاردى ۇيلەستىرۋ قازىر باقىلاۋ كەڭەسى مەن الەمدەگى كوپتەگەن قۇقىقتىق جانە رەتتەۋشى جۇيەلەر ءۇشىن جوعارى باسىمدىققا يە، - دەدى كاروززا Euronews Next-كە بەرگەن سۇحباتىندا.
ەندى باقىلاۋ كۇشەيەدى
ج ي- ءدى ينتەگراتسيالاۋدى باسقارۋ دا نەگىزگى نازاردا. باقىلاۋ كەڭەسى Meta كومپانياسىنا كونتەنتتى تاڭبالاۋ سياقتى تەتىكتەر ارقىلى انىقتىق پەن اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋدى تالاپ ەتىپ وتىر. بۇل تاڭبالاۋ وتكەن جىلى دايەكسىز دەپ تانىلعان.
پايدالانۋشىلارعا كوبىرەك كونتەكست پەن مالىمەت بەرۋ ولاردىڭ قانداي كونتەنتتى تۇتىنۋ جانە ءبولىسۋ جونىندە سانالى شەشىم قابىلداۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
الايدا، كاروززانىڭ ايتۋىنشا، ج ي- كونتەنتتىڭ وسىنداي اۋقىمىندا ءبىر عانا بەلگى جەتكىلىكسىز؛ ج ي قۇرالدارى باسقا پلاتفورمالارعا جەتپەي تۇرىپ-اق قاتاڭ مودەراتسيادان ءوتۋى ءتيىس.
جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تەرەڭدەي ەنۋى
تالداۋدان باستاپ كونتەنت جاساۋ مەن SEO- عا دەيىن ج ي الەۋمەتتىك پلاتفورمالار مەن ولاردىڭ قولدانۋشىلارى ءۇشىن نەگىزگى قۇرالعا اينالدى. كومپانيالار باسەكەلەستەرىنەن وزىپ شىعۋ ءۇشىن وراسان قارجى قۇيىپ جاتقاندىقتان، ونىڭ مۇمكىندىكتەرى مەن اۋقىمى جىلدام كەڭەيۋدە.
جىل باسىندا Meta سينگاپۋرلىق Manus اتتى ج ي كومپانياسىن ساتىپ العانىن جاريالادى. بۇل تەحنولوگيا جالپى ماقساتتاعى اگەنتتەردى كۇردەلى تاپسىرمالاردى ورىنداي الاتىن جاساندى كومەكشىلەردى دامىتۋ ءۇشىن پايدالانىلماق.
ال X پلاتفورماسىنداعى داۋلى Grok چات-بوتى جاقىن ارادا xAI جاساعان ەڭ قۋاتتى مودەل Grok 5 نۇسقاسىمەن جاڭارتىلادى. سىبىستارعا قاراعاندا، ونىڭ 6 تريلليون پارامەترى بار جانە ول تەرەڭ وي قورىتۋ مەن نازىك جاۋاپ بەرۋ قابىلەتتەرىن ۇسىنادى.
الايدا ج ي- ءدى تيىمدىلىك ءۇشىن كەڭىنەن قولدانۋ قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قورعاۋ مىندەتىمەن ۇنەمى قايشىلىقتا بولادى، اسىرەسە كونتەنت مودەراتسياسى سياقتى سالالاردا.
ج ي بىزگە كونتەنتتى اۋقىمدى ءارى ءتيىمدى تۇردە مودەراتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، بۇل جاقسى. ءبىراق ادامدى پروتسەستەن الىپ تاستاۋ اسا ساقتىقتى تالاپ ەتەدى، سەبەبى كۇردەلى جاعدايلاردا ادامدىق پايىم قاجەت، - دەدى كاروززا.
جۋىردا Grok مىڭداعان ايەلدەر مەن بالالاردىڭ سەكسۋالداندىرىلعان جالعان سۋرەتتەرىن جاساعانى جونىندەگى جانجال كورسەتكەندەي، ج ي- ءدىڭ ءسوزسىز تاۋەكەلدەرىنەن قورعايتىن سەنىمدى تەتىكتەردى قۇرۋ 2026-جىلعى ەڭ قىزۋ تالقىلاناتىن تاقىرىپتاردىڭ ءبىرى بولماق.
بالامالى الەۋمەتتىك پلاتفورمالار
Sprout Social كومپانياسىنىڭ Pulse 2025 ساۋالناماسىنا سايكەس، الەمدەگى الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ شامامەن جارتىسى قاۋىمداستىقتار باسقاراتىن بالامالى پلاتفورمالاردا كوبىرەك ۋاقىت وتكىزگىسى كەلەدى.
بۇل ءۇردىس 2022-جىلدان بەرى بايقالادى. سول جىلى ماسك X- ءتى ساتىپ العاننان كەيىن قولدانۋشىلار Mastodon ،Threads جانە BlueSky سياقتى بالاما پلاتفورمالارعا جاپپاي كوشتى. سودان بەرى Reddit ،Discord جانە مەسسەندجەرلەر سياقتى قاۋىمداستىققا نەگىزدەلگەن سەرۆيستەر، سونداي-اق اۆتورلارعا باعىتتالعان Substack پەن Patreon ايتارلىقتاي ءوسىم كورسەتتى.
شىنايىلىققا، نيشالىق تاقىرىپتارعا جانە ادامي قارىم-قاتىناسقا دەگەن سۇرانىس بۇل كەڭىستىكتەرگە ادامدارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن سانالى تۇردە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، Instagram ،Facebook جانە X- تەگى ۋىتتى، جارناماسى كوپ لەنتالاردان دەمالۋعا جول اشادى.
مورريستىڭ ايتۋىنشا، وسىنداي وزگەرىس كونتەنت جاساۋشىلار اراسىندا دا بايقالادى: الگوريتمدەردىڭ توقتاۋسىز تالاپتارىنان شارشاعان ولار ءوز ساراپتاماسىنا ساي، باياۋىراق ءارى ءماندى پلاتفورمالارعا كوشۋدە.