2026-جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ موبيلدى اۋدارىمدارعا قاتىستى جاڭا تالاپتار ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ قاڭتارىنان باستاپ قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىمداردى اكىمشىلەندىرۋ تالاپتارى وزگەرمەك. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ وكىلى گۇلدەن حاسەنوۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلعى 12-قاراشادا قارجى ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن موبيلدى اۋدارىمدارعا قاتىستى جاڭا تالاپتار بەكىتىلگەن. سوعان سايكەس، 2026-جىلدان باستاپ تۇسىمدەر بويىنشا جاڭا شەكتى مولشەر 12 ەڭ تومەنگى جالاقى (ە ت ج) ەنگىزىلەدى.
- بۇعان دەيىن ءۇش اي قاتارىنان ءتۇرلى ادامداردان 100 جانە ودان استام اۋدارىم تۇسكەن جاعدايدا عانا كاسىپكەرلىك قىزمەت بەلگىسى رەتىندە قاراستىرىلاتىن. ەندى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ 12 ەڭ تومەنگى جالاقى كولەمىندەگى ءتۇسىم ليميتى قوسىلادى. بۇگىندە ە ت ج مولشەرى - 85 مىڭ تەڭگە، - دەدى گۇلدەن حاسەنوۆا م ك ك- نىڭ Instagram پاراقشاسىنداعى تىكەلەي ەفير بارىسىندا.
ەسكە سالا كەتەيىك، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جەكە تۇلعالاردىڭ كىرىستەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى ەرسايىن كوپتىلەۋ ۇلى موبيلدى اۋدارىم سانى مەن مولشەرى سالىق ورگاندارىنىڭ نازارىن اۋدارتقان ادامدارعا قانداي حابارلاما كەلەتىنىن ايتتى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىم ەرەجەلەرى وزگەردى.