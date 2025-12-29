2026-جىلعى قىسقى وليمپيادادا قازاقستان تۋىن كىمدەر ۇستاپ شىعاتىنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان قالاسىندا وتەتىن 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن كىمدەر ۇستاپ شىعاتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇل سالتاناتتى شارا 2026-جىلدىڭ 6-اقپانىندا ميلان قالاسىنداعى سان-سيرو ستاديونىندا وتكىزىلەدى.
ەلىمىزدىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان ەسەمبايەۆ ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ قوعامدىق كەڭەسى وتىرىسىندا ءتورتجىلدىقتىڭ باستى سپورت شاراسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا كىمدەرگە تۋ ۇستاۋ مىندەتى سەنىپ تاپسىرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان تۋىن شورت-ترەكتەن ق ر حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى دەنيس نيكيشا، شورت-ترەكتەن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سپورت شەبەرى يانا حان ۇستاپ شىعادى، - دەدى سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتسەك، 30 جاستاعى دەنيس نيكيشا - شورت-ترەكتەن الەم چەمپيوناتىنىڭ 500 مەتر قاشىقتىقتاعى ەكى دۇركىن كۇمىس جۇلدەگەرى (2024، 2025).
ال 25 جاستاعى يانا حان - 2025-جىلى ەستافەتادان قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى.
سونداي-اق نۇرلان ەسەمبايەۆ 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادادا قازاقستان اتىنان 35 سپورتشى قاتىسۋى جوسپارلانىپ وتىرعانىن جەتكىزدى. ولاردىڭ باسىم بولىگى استانا، الماتى قالالارى، اقمولا جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنان بولىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، ايماقتار بويىنشا اقمولا وبلىسىنان – 9، استانا قالاسى مەن شىعىس قازاقستان وبلىسىنان – 8، الماتى قالاسى -7، قوستاناي وبلىسى – 5، شىمكەنت قالاسى – 4، پاۆلودار وبلىسى – 3، سولتۇستىك قازاقستان، قاراعاندى جانە اباي وبلىستارىنان -1 سپورتشىعا سەنىم ارتىلادى.
- قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ساپالى دايىندىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 2025-جىلى بولىنگەن قارجىنىڭ جالپى كولەمى - 13,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە فەدەراتسيالار ەسەبىنەن - 585,0 ميلليون تەڭگە، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن - 5,3 ميلليارد تەڭگە، جەرگىلىكتى بيۋجەتتەن - 6,2 ميلليارد تەڭگە، وعان قوسا تۋريزم جانە سپورت يندۋسترياسىن قولداۋ قورىنان 812,5 ميلليون تەڭگە قارالدى، - دەدى نۇرلان ەسەمبايەۆ.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ءدۇبىرلى دوداعا قازاقستان قۇراماسىنىڭ قالاي دايىندالىپ جاتقانى بەلگىلى بولدى.