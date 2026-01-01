2026-جىلعى بازالىق زەينەتاقى مولشەرى ايقىندالدى
استانا. قازاقپارات – 1-قاڭتاردان باستاپ بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى 35596 تەڭگەنى، ەڭ جوعارى مولشەرى 60005 تەڭگەنى قۇرايدى.
«2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭدا 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەملەكەتتىك جاردەماقىلاردىڭ بارلىق ءتۇرىن، بازالىق جانە ىنتىماقتى زەينەتاقىلاردى قر ۇلتتىق بانكى ايقىندايتىن ينفلياتسيانىڭ بولجامدى دەڭگەيىنە سايكەس 10 پايىزعا ارتتىرۋ كوزدەلگەن.
بۇدان باسقا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا 2023-جىلدان باستاپ بەس جىل ىشىندە ەڭ تومەنگى بازالىق زەينەتاقىنى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ %70 ىنا دەيىن، ال ەڭ جوعارعىسىن 120 پايىزعا دەيىن جىل سايىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارتتىرۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
ماسەلەن، 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ بازالىق زەينەتاقىنىڭ ەڭ تومەنگى مولشەرى 35596 تەڭگەنى (ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 70 پايىزى)، ەڭ جوعارى مولشەرى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيىنىڭ 110 پايىزىنان 118 پايىزىنا دەيىن ارتىپ، 60005 تەڭگەنى قۇرايدى.
مىسالى، 2019-جىلى زەينەتكەرلىك دەمالىسقا شىققان 70 جاستاعى زەينەتكەردىڭ بيۋجەتتەن تولەنەتىن زەينەتاقىسىنىڭ مولشەرى 2025-جىلى 171588 تەڭگەنى قۇرادى، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى تولەمى - 50851 تەڭگە، ىنتىماقتى زەينەتاقى - 120737 تەڭگە. 2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى ارتتىرۋدى ەسكەرە وتىرىپ، وسى زەينەتكەر ءۇشىن زەينەتاقىنىڭ جالپى سوماسى 192816 تەڭگەگە دەيىن ۇلعايادى، ونىڭ ىشىندە بازالىق زەينەتاقى - 60005 تەڭگەنى، ىنتىماقتى زەينەتاقى - 132811 تەڭگەنى قۇرايدى. اتالعان سومالارعا ب جز ق تولەمدەرى كىرمەيتىنىن اتاپ وتكەن ءجون.
بۇدان بۇرىن جىل باسىنان بەرى بازالىق زەينەتاقى مولشەرى قانشالىقتى وسكەنىن جازعان ەدىك.