2026-جىلعى ۇ ب ت- نىڭ شەكتى بالدارى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى كەلەر جىلعى ۇ ب ت- نىڭ شەكتى بالدارىن جاريالادى.
ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، ۇ ب ت فورماتى: 5 ءپان (3 مىندەتتى + 2 بەيىندىك).
سونىمەن 2026-جىلعى ۇ ب ت- نىڭ شەكتى بالدارى تومەندەگىدەي بولىپ بەلگىلەندى:
ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق - 10 تاپسىرما، شەكتى بال - 3؛
وقۋ ساۋاتتالىعى - 10 تاپسىرما، شەكتى بال - 3؛
قازاقستان تاريحى - 20 تاپسىرما، شەكتى بال - 5؛
1 بەيىندىك ءپان - 40 تاپسىرما، 50 بال، شەكتى بال - 5؛
2 بەيىندىك ءپان - 40 تاپسىرما، 50 بال، شەكتى بال - 5.
وسىدان بۇرىن قازاقستاندا ۇبت فورماتى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جاڭارتىلاتىنى انىقتالدى.