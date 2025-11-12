ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:30, 12 - قاراشا 2025 | GMT +5

    2026-جىلعى ۇ ب ت- نىڭ شەكتى بالدارى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعى كەلەر جىلعى ۇ ب ت- نىڭ شەكتى بالدارىن جاريالادى.

    ЕНТ ҰБТ
    Фото: Kazinform

    ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، ۇ ب ت فورماتى: 5 ءپان (3 مىندەتتى + 2 بەيىندىك).

    سونىمەن 2026-جىلعى ۇ ب ت- نىڭ شەكتى بالدارى تومەندەگىدەي بولىپ بەلگىلەندى:

    ماتەماتيكالىق ساۋاتتىلىق - 10 تاپسىرما، شەكتى بال - 3؛

    وقۋ ساۋاتتالىعى - 10 تاپسىرما، شەكتى بال - 3؛

    قازاقستان تاريحى - 20 تاپسىرما، شەكتى بال - 5؛

    1 بەيىندىك ءپان - 40 تاپسىرما، 50 بال، شەكتى بال - 5؛

    2 بەيىندىك ءپان - 40 تاپسىرما، 50 بال، شەكتى بال - 5.

    وسىدان بۇرىن قازاقستاندا ۇبت فورماتى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي جاڭارتىلاتىنى انىقتالدى.

    قوعام ءبىلىم جانە عىلىم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
