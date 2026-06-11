2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا كورەرمەننىڭ كوزايىمىنا اينالۋى مۇمكىن ويىنشىلار كىمدەر
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلى ا ق ش، كانادا، مەكسيكادا وتەتىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى جاڭا بۋىن تالانتتارىنىڭ جارقىراۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن باستى الاڭداردىڭ بىرىنە اينالماق.
الەمدىك دودادا كوپشىلىكتىڭ نازارى تاجىريبەلى جۇلدىزدارعا اۋاتىنى انىق. دەگەنمەن، بۇگىندە كلۋبتىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدە ءوز الەۋەتىن دالەلدەپ ۇلگەرگەن جاس فۋتبولشىلار دا تۋرنيردىڭ باستى جاڭالىقتارىنىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن. وسىعان بايلانىستى Kazinform اگەنتتىگى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ەرەكشە نازار اۋدارۋعا تۇرارلىق 15 جاس ويىنشىنىڭ ءتىزىمىن ۇسىنادى.
1. لامين يامال (يسپانيا)
«بارسەلونانىڭ» جاس ۆينگەرى بۇگىندە يسپانيا قۇراماسىنىڭ ەڭ قاۋىپتى شابۋىلشىلارىنىڭ ءبىرى. جىلدامدىعى، تەحنيكاسى جانە قاۋىپتى ساتتەردى جوق جەردەن جاساي الاتىن قابىلەتىمەن ەرەكشەلەنەتىن يامال ەۋرو-2024 تەگى جارقىن ويىنىنان كەيىن الەم چەمپيوناتىنىڭ باستى جۇلدىزدارىنىڭ ءبىرى بولۋعا ۇمىتكەر.
2. اردا گيۋلەر (تۇركيا)
مادريدتىڭ «رەال» كلۋبىندا ونەر كورسەتەتىن اردا گيۋلەر تۇرىك فۋتبولىنىڭ ەڭ ۇلكەن ءۇمىتى رەتىندە باعالانىپ ءجۇر. ونىڭ تەحنيكالىق شەبەرلىگى، الاڭدى كورۋ قابىلەتى مەن الىستان ءدال سوققى جاساي الۋى ەۋروپاداعى ەڭ پەرسپەكتيۆالى جاس جارتىلاي قورعاۋشىلار قاتارىنا قوسىپ وتىر.
3. ەندريك (برازيليا)
برازيليالىق شابۋىلشى الەم فۋتبولىنداعى ەڭ تالانتتى جاس فورۆاردتاردىڭ ءبىرى رەتىندە تانىلىپ كەلەدى. جەكە شەبەرلىگى مەن فيزيكالىق قۋاتىنىڭ ارقاسىندا ول ماتچ تاعدىرىن جالعىز ءوزى وزگەرتە الاتىن ويىنشىلار ساناتىنا جاتادى. «ليونداعى» ءساتتى كەزەڭنەن كەيىن ەندريك ءوز ويىنىن قايتا قالىپقا كەلتىرىپ، ۇلتتىق قۇراماداعى ماڭىزدى فۋتبولشىلاردىڭ بىرىنە اينالدى.
4. ۋوررەن زاير-ەمەري (فرانسيا)
پ س ج مەن فرانسيا قۇراماسىنىڭ نامىسىن قورعاپ جۇرگەن زاير-ەمەري جاستىعىنا قاراماستان ۇلكەن تاجىريبە جيناقتادى. ول فيزيكالىق دايىندىعىمەن، امبەباپتىعىمەن جانە تاكتيكالىق ساۋاتتىلىعىمەن ەرەكشەلەنەدى.
5. الەكساندر پاۆلوۆيچ (گەرمانيا)
«باۆاريا» ويىنشىسى گەرمانيا قۇراماسىنىڭ ورتالىق الاڭىنداعى بولاشاعى زور فۋتبولشىلاردىڭ ءبىرى سانالادى. ءدال پاس بەرۋ، ويىندى ۇيىمداستىرا ءبىلۋى جانە قورعانىستاعى سەنىمدىلىگى ونىڭ باستى ارتىقشىلىقتارىنىڭ قاتارىندا.
نيدەرلاند قۇراماسىنىڭ كرەاتيۆتى ويىنشىسى رەتىندە تانىلعان سيمونس دريبلينگىمەن، ءدال پاستارىمەن جانە قارسىلاس قورعانىسىن بۇزا الاتىن قابىلەتىمەن ەرەكشەلەنەدى.
6. فلوريان ۆيرتس (گەرمانيا)
ەۋروپانىڭ ۇزدىك جاس شابۋىلشى، جارتىلاي قورعاۋشىلارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن ۆيرتس فۋتبول ينتەللەكتىسىمەن، شابۋىل ۇيىمداستىرۋ شەبەرلىگىمەن جانە شەشۋشى ساتتەردە گول سوعۋ قابىلەتىمەن كوزگە تۇسەدى.
7. دجامال مۋسيالا (گەرمانيا)
«باۆاريا» جۇلدىزى ءوزىنىڭ ەرەكشە دريبلينگى مەن مانيەۆرلى ويىنى ارقىلى الەمدەگى ەڭ قاۋىپتى جاس فۋتبولشىلاردىڭ بىرىنە اينالدى. گەرمانيا قۇراماسى دا ونىڭ شابۋىلداعى مۇمكىندىكتەرىنە ۇلكەن سەنىم ارتادى.
8. پەدري (يسپانيا)
«بارسەلونا» جارتىلاي قورعاۋشىسى يسپانيا قۇراماسى ويىنىنىڭ نەگىزگى ۇيىمداستىرۋشىلارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى. ونىڭ فۋتبول ينتەللەكتىسى مەن ويىن قارقىنىن باقىلاۋداعى شەبەرلىگى ماماندار تاراپىنان جوعارى باعالانىپ كەلەدى.
9. گاۆي (يسپانيا)
گاۆي تەحنيكاسى، ەڭبەكقورلىعى جانە جوعارى ويىن قارقىنىنىڭ ارقاسىندا يسپانيا قۇراماسىنىڭ نەگىزگى فۋتبولشىلارىنىڭ بىرىنە اينالدى. ول حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ماڭىزدى تۋرنيرلەردە دە مول تاجىريبە جيناقتاپ ۇلگەردى. 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا گاۆي يسپانيا قۇراماسىنىڭ جارتىلاي قورعانىس شەبىندە ماڭىزدى ءرول اتقارادى دەپ كۇتىلەدى.
10. دەزيرە دۋە (فرانسيا)
پ س ج شابۋىلشىسى قىسقا ۋاقىت ىشىندە فرانتسيانىڭ ەڭ جارقىن جاس تالانتتارىنىڭ قاتارىنا قوسىلدى. بىرنەشە پوزيتسيادا ويناي الاتىن فۋتبولشى جەكپە-جەكتەگى سەنىمدىلىگىمەن جانە گول سوعۋ قابىلەتىمەن ەرەكشەلەنەدى.
11. جواۋ نيەۆەش (پورتۋگاليا)
پورتۋگاليالىق جارتىلاي قورعاۋشى تاكتيكالىق ويلاۋ قابىلەتىمەن، ءدال پاستارىمەن جانە ۇلكەن جۇمىس كولەمىمەن كوزگە ءتۇسىپ كەلەدى. ساراپشىلار ونى ۇلتتىق قۇرامانىڭ ماڭىزدى ويىنشىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە باعالايدى.
ايتا كەتەيىك، اتالعان فۋتبولشىلاردىڭ باسىم بولىگى ءۇشىن 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى مانسابىنداعى العاشقى دۇنيەجۇزىلىك دودا بولماق. ءدال وسى تۋرنيردە ولاردىڭ ءبىرقاتارى الەمدىك فۋتبولدىڭ جاڭا سۋپەرجۇلدىزدارى رەتىندە تولىق تانىلا الادى.
بۇعان دەيىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى نەگە ءۇش ەلدە وتەتىنىن جازعانبىز.