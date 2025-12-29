2025-جىلى جي ارقىلى بايىعان 15 ميللياردەر
استانا. قازاقپارات - 2025-جىل جاساندى ينتەللەكت نارىعى ءۇشىن بەتبۇرىس كەزەڭگە اينالدى. بۇرىن تاجىريبە رەتىندە قاراستىرىلىپ كەلگەن ج ي تەحنولوگيالارى بيىل كومپانيالاردىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىنا تولىق ەندى.
سونىڭ ناتيجەسىندە بۇل سالا ونداعان كاسىپكەردى دوللارلىق ميللياردەر قاتارىنا قوستى. Forbes جۋرنالى جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن ەڭ ىقپالدى جەتى ستارتاپتى اتاپ، جاڭا ەسىمدەردىڭ قالاي پايدا بولعانىن سارالادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بۇگىندە جاساندى ينتەللەكت باعدارلامالىق ءونىم ازىرلەۋدەن باستاپ، كليەنتتەرگە قىزمەت كورسەتۋگە، ءماتىن، سۋرەت جانە داۋىس گەنەراتسيالاۋعا دەيىن كەڭىنەن قولدانىلىپ وتىر. Gallup دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، سوڭعى ەكى جىلدا قىزمەتكەرلەردىڭ ج ي- ءدى اپتا سايىن پايدالانۋ كورسەتكىشى 11 پايىزدان 23 پايىزعا دەيىن وسكەن. ال Microsoft سەكىلدى ءىرى كورپوراتسيالار ءوز ونىمدەرىنىڭ ەلەۋلى بولىگى نەيروجەلىلەردىڭ قاتىسۋىمەن جاسالاتىنىن اشىق مويىندايدى.
نارىقتاعى بۇل سەرپىلىس اسىرەسە دەرەكتەردى دايىنداۋ، مودەلدەردى وقىتۋ، كودتى اۆتوماتتاندىرۋ، سويلەۋ مەن بەينە گەنەراتسياسى سەكىلدى سالالاردىڭ كۇرت قىمباتتاۋىنا اكەپ سوقتى. ءدال وسى باعىتتاردا باي كاسىپكەرلەردىڭ جاڭا بۋىنى قالىپتاستى. ولار - باعدارلاماشىلارعا ارنالعان سەرۆيستەردى، دەرەك جەتكىزۋشى پلاتفورمالاردى جانە ينتەللەكتۋالدى كومەكشىلەردى جاساعان ستارتاپتاردىڭ نەگىزىن قالاۋشىلار.
ەندەشە، Forbes تىزىمىنە ەنگەن بۇل كاسىپكەرلەر كىمدەر جانە ولار ميللياردتاعان كاپيتالدى قالاي جينادى؟
ەدۆين چەن
2025-جىلدىڭ ەڭ باي جاڭا ميللياردەرى - Surge AI كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ءارى باس ديرەكتورى ەدۆين چەن. ونىڭ كومپانياسى جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىن وقىتۋعا قاجەتتى دەرەكتەردى دايىنداپ، تەكسەرۋمەن اينالىسادى جانە بۇگىندە بيگتەح ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزى بار جەتكىزۋشىگە اينالعان.
Surge AI Google, Microsoft، سونداي-اق OpenAy، Anthropic ،Mistral سىندى جەتەكشى زەرتحانالارمەن جۇمىس ىستەيدى. 2024-جىلى كومپانيانىڭ تابىسى شامامەن 1,2 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. Forbes Surge AI- ءدىڭ نارىقتىق قۇنىن 24 ميلليارد دوللار دەپ باعالاپ وتىر. كومپانيا اكسيالارىنىڭ 75 پايىزىنا يەلىك ەتەتىن چەننىڭ بايلىعى 18 ميلليارد دوللارعا جۋىقتايدى. 37 جاسىندا ول Forbes-تە ا ق ش- تاعى ەڭ باي 400 ادامنىڭ ەڭ جاس مۇشەسى اتاندى.
برەت تەيلور مەن كلەي بەيۆور
2023-جىلى قۇرىلعان Sierra ستارتاپى ارقىلى بايىعان بۇل ەكى كاسىپكەر كليەنتتەرگە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىن تۇبەگەيلى وزگەرتتى. ولاردىڭ ج ي- جۇيەلەرى كولل-ورتالىق وپەراتورلارىن الماستىرىپ، تۇتىنۋشىلاردىڭ سۇرانىسىنا اۆتوماتتى تۇردە جاۋاپ بەرەدى.
2025-جىلى كومپانيا 350 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا تارتىپ، ونىڭ قۇنى 10 ميلليارد دوللارعا جەتتى. ءارقايسىسى شامامەن 2,5 ميلليارد دوللار بايلىققا يە بولدى.
22 جاستاعى ءۇش ميللياردەر
برەندان فۋدي، ادارش حايرەمات جانە سۋريا ميدحا - جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى ەڭ جاس ميللياردەرلەر. ولاردىڭ Mercor پلاتفورماسى ج ي مودەلدەرىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن مامانداردى ىرىكتەپ، جاۋاپتاردىڭ ساپاسىن تەكسەرۋمەن اينالىسادى. كليەنتتەر قاتارىندا OpenAI مەن Meta بار.
2025-جىلى كومپانيا 10 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ، ءار قۇرىلتايشىنىڭ كاپيتالى 2,2 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
Lovable: كودسىز باعدارلامالاۋ
انتون وسيكا مەن فابيان حەدين نەگىزىن قالاعان Lovable سەرۆيسى سايت پەن قوسىمشانى قاراپايىم ءماتىن ارقىلى جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. باعدارلامالاۋدى بىلمەيتىندەر ءۇشىن بۇل - ناعىز ريەۆوليۋتسيا.
Lovable نەبارى سەگىز ايدىڭ ىشىندە جىلدىق تابىسىن 100 ميلليون دوللاردان اسىردى. 2025-جىلدىڭ سوڭىندا كومپانيا 6,6 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ، ءار قۇرىلتايشى شامامەن 1,6 ميلليارد دوللار تابىسقا يە بولدى.
ليۋسي گو
Scale AI كومپانياسىنداعى شاعىن ۇلەس ليۋسي گونى ميللياردەرلەر تىزىمىنە قوستى. كەيىن Meta كومپانيانىڭ 49 پايىزىن ساتىپ العان سوڭ، ونىڭ كاپيتالى 1,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇعان قوسا، ليۋسي Passes اتتى كونتەنت پلاتفورماسىن دامىتىپ وتىر. 31 جاسىندا ول الەمدەگى ەڭ جاس self-made ميللياردەر ايەلدەردىڭ ءبىرى اتاندى.
Cursor: باعدارلاماشىلاردىڭ جاڭا قارۋى
مايكل ترۋەلل، امان سەنگەر، سۋالە اسيف ي ارۆيد لاننەمارك نەگىزىن قالاعان Cursor - كود جازۋدى جەڭىلدەتەتىن ج ي- قۇرال. Nvidia ،Uber ،Shopify سەكىلدى الپاۋىتتار قولداناتىن بۇل سەرۆيس 2025-جىلى 29,3 ميلليارد دوللارعا باعالاندى. ءتورت قۇرىلتايشىنىڭ ءارقايسىسىنىڭ بايلىعى شامامەن 1,3 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى.
ElevenLabs: جاساندى داۋىس
ماتي ستانيشيەۆسكي مەن پەتر دابكوۆسكي قۇرعان ElevenLabs ءماتىندى ادام داۋىسىنا ۇقساتىپ وقيتىن تەحنولوگياسىمەن تانىلدى. كومپانيا 2025-جىلى 6,6 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ، قۇرىلتايشىلاردىڭ ءارقايسىسى ميللياردەر اتاندى.