الەمدە ۇشاق اپاتتارىنان 2025 -جىلى قانشا ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - مۇنداي ستاتيستيكانى گەرمانيانىڭ اۆياتسيا سالاسى وداعى ا ق ش-تىڭ Aviation Safety Network پورتالىنىڭ دەرەكتەرىن تالداۋ نەگىزىندە جاريالادى، دەپ حابارلايدى DW.
بۇل پلاتفورمادا الەم بويىنشا ازاماتتىق اۆياتسيادا بولعان وقيعالار تىركەلىپ وتىرادى. دەگەنمەن بۇل ستاتيستيكاعا ءاۋ اپاتتارىنىڭ ءبارى ەمەس، تەك سىيىمدىلىعى 14 ادامنان اساتىن ۇشاقتاردىڭ اپاتتارى عانا ەنگىزىلگەن.
وسى مالىمەتتەرگە سايكەس، وتكەن جىلى اۋە وقيعالارى سالدارىنان 352 جولاۋشى، 33 ەكيپاج مۇشەسى جانە جەردەگى 33 ادام قازا تاپقان.
بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلمەن (334 ادام) سالىستىرعاندا جوعارى. الايدا 50 جىل بۇرىنعى جاعدايمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي تومەن. وتكەن عاسىردىڭ 70-جىلدارى اۋە اپاتىندا قازا تابۋ ىقتيمالدىعى 264000-عا 1 بولسا، قازىرگى تاڭدا بۇل كورسەتكىش 11459330 عا 1 ادام.
سونىمەن قاتار سول ۋاقىتتان بەرى اۋە جولاۋشىلارىنىڭ سانى شامامەن 10 ەسە ءوسىپ، جىلىنا 4,7 ميلليارد ادامعا جەتكەن.
ەسكە سالا كەتسەك، بىلتىرعى ەڭ ءىرى اۋە اپاتى - Air India اۋە كومپانياسىنا تيەسىلى Boeing 787-8 Dreamliner ۇشاعىنىڭ ءۇندىستاننىڭ احماداباد قالاسىندا اپاتقا ۇشىراۋى بولدى.
سونداي-اق اقتاۋ ماڭىندا اپاتقا ۇشىراعان ازەربايجاندىق ۇشاققا قاتىستى ارالىق حابارلاما جاريالاندى.