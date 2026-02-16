2025 -جىلى 515 جاڭا بۇقارالىق اقپارات قۇرالى تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر ەلىمىز بويىنشا 515 جاڭا بۇقارالىق اقپارات قۇرالى تىركەلدى. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- اۋداندىق جانە قالالىق گازەتتەر قورلارىنىڭ ساقتالۋىنا قاتىستى وڭىرلەر بويىنشا تالداۋ جاسالدى. بۇگىندە ەلىمىزدە 5029 بۇقارالىق اقپارات قۇرالى تىركەلگەن. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەل اۋماعىندا 515 جاڭا ب ا ق تىركەلدى. بارلىق وبلىستا اۋداندىق جانە قالالىق گازەتتەردىڭ مىندەتتى تەگىن دانالارى كىتاپحانالاردا، باسپا ءسوز باسىلىمداردىڭ قورلارىندا جانە جەكە ارحيۆتەردە ساقتالۋدا، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ جاۋابىندا.
ماسەلەن، ۇكىمەت باسشىسىنىڭ دەرەگىنشە، الماتى قالاسىندا «Almaty aqshamy»، «ۆەچەرنيي الماتى» (1936 -جىلعى 28 - ساۋىردەن باستاپ شىعاتىن) گازەتتەرىنىڭ بارلىق سانىنىڭ تىگىندىلەرى «الاتاۋ اقپارات» ج ش س مەدياحولدينگىندە ساقتاۋلى. ەكى گازەتتىڭ 1970-2021 -جىلدارداعى ساندارى سيفرلاندىرىلدى. سيفرلاندىرىلعان باسىلىمداردىڭ جالپى كولەمى - «Almaty aqshamy» 3306 گازەت، «ۆەچەرني الماتى» 8551 گازەت. قالعان كەزەڭدەر بويىنشا سيفرلاندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
- اباي وبلىسىندا 1943-2025-جىلدار ارالىعىندا جارىق كورگەن 16 گازەتتىڭ 18323 داناسى ساقتاۋلى تۇر. الماتى وبلىسىندا 16 گازەت، 4 جۋرنال جۇمىس ىستەيدى، جيناقتالعان تىگىندىلەردى تسيفرلاندىرۋ جۇمىسى قولعا الىندى. اقتوبە وبلىسىندا «اقتوبە مەديا» ج ش س قاراستى وبلىستىق قوعامدىق- ساياسي «اقتوبە» گازەتى 1924-جىلدان، «اكتيۋبينسكي ۆەستنيك» گازەتى 1918-جىلدان باستاپ شىعىپ كەلەدى. وسى گازەتتەردىڭ ەلەكتروندىق (PDF) فورماتتاعى دانالارى وزدەرىنىڭ ارحيۆ قورىندا ساقتاۋلى تۇر. سونداي-اق، 12 اۋداندىق گازەت جۇمىس ىستەيدى، ولار قازىرگى تاڭدا جەكەشەلەندىرىلىپ، اپتاسىنا 1 رەت شىعادى. بۇل اۋداندىق گازەتتەردىڭ قورلارى مەملەكەتتىك كىتاپحانالارعا تاپسىرىلعان، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، اقمولا وبلىسىندا شىعاتىن گازەت سانى - 40. 1941-2025 -جىلداردا جارىق كورگەن 120466 دانا گازەت ساقتاۋدا تۇر. اتىراۋ وبلىسىندا قالالىق كىتاپحاناعا 1921-1922، 1930-2021 -جىلداردى قامتيتىن گازەتتەر ساقتاۋعا الىنعان. ونىڭ 9983 بەتى تسيفرلىق فورماتقا كوشىرىلگەن. 1974-2025 -جىلدارداعى گازەتتەردىڭ تىگىندىلەرى فوتوسۋرەت نۇسقاسىندا جانە ەلەكتروندىق فورماتتا رەداكسيادا ساقتاۋلى.
- استانا قالاسى، جامبىل، شىعىس قازاقستان، قاراعاندى وبلىستارىنداعى گازەتتەردىڭ تىگىندىلەرى باسپا ءسوز باسىلىمداردىڭ ارحيۆتەرىندە جانە كىتاپحانالاردا ساقتالۋدا، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
بۇعان دەيىن «ءبىرىڭعاي مەديا- پلاتفورما» اقپاراتتىق جۇيەسى ازىرلەنىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.