2025-جىلدىڭ ەڭ ەرەكشە ونەرتابىستارى
استانا. قازاقپارات - ءۇي جينايتىن گۋمانويد-روبوت، جانۋارلاردى تازالاۋعا ارنالعان ماشينا، قولدىڭ كومەگىنسىز جاعىلاتىن ەرىن دالابى. بۇنىڭ بارلىعى بيىلعى جىلى جارىق كورگەن ادامزات تاريحىنداعى عاجايىپ تۋىندىلار بولىپ سانالادى.
بيىلعى جىلى ج ي قالاي ەرەكشەلەندى؟
2025-جىل جاساندى ينتەللەكت، روبوتوتەحنيكا جانە جاڭا بۋىن جابدىقتارى سالالارىندا دامۋدىڭ كۇرت جەدەلدەۋىمەن، ءتىپتى سەرپىلىستەرمەن ەرەكشەلەندى.
الايدا ەڭ ەستە قالارلىق جاڭالىقتاردىڭ كەيبىرى مۇلدە كۇتپەگەن، كەيدە ءتىپتى تاڭعالارلىق بولدى، بۇل تەحنولوگيا الەمىنىڭ قانشالىقتى كرەاتيۆتى ەكەنىن كورسەتتى.
ءبىز ءوتىپ بارا جاتقان جىلدىڭ ەڭ ەرەكشە ونەرتابىستارىنىڭ توپتاماسىن جاسادىق. ءۇي جانۋارلارىنا ارنالعان روبوت- كومەكشىلەردەن باستاپ، جاساندى ينتەللەكتى بار ەرىن دالابىن جاعۋ اپپليكاتورىنا جانە ادام تەرىسى سياقتى جانىپ تۇراتىن تەلەفون قاپتاماسىنا دەيىن.
NEO تەحنولوگياسى جىل جاڭالىعى بولدى
ءۇي جيناي الاتىن، بيلەيتىن جانە كىلتىڭىزدى تابا الاتىن گۋمانويد-روبوت ءۇي شارۋاسىنداعى ايەل ادامداردىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ ۇلگەردى.
ءبىر كەزدەرى قيال-عاجايىپتىڭ الىس بولاشاعى سياقتى كورىنگەن روبوتتار بۇگىندە شىندىققا اينالىپ كەلەدى. وسى سالاداعى ەڭ جاڭا ازىرلەمەلەردىڭ ءبىرى NEO تەحنولوگياسى بولىپ تۇر.
بيىل ءۇي شارۋاسىنا كومەكتەسۋگە ارنالعان الەمدەگى العاشقى گۋمانويد-روبوت رەتىندە تانىستىرىلعان NEO كىردى بۇكتەي الادى، كيىم شكافىنداعى كەڭىستىكتى ۇيىمداستىرىپ، زاتتاردى سورەلەرگە رەتتەپ قويادى جانە جالپى ءتارتىپتى ساقتايدى.
1X Home Robots كومپانياسى جاساعان بۇل روبوت قوسىمشا ارقىلى بەرىلەتىن اۋىزشا نەمەسە قولمەن باسقارۋ كوماندالارىنا جاۋاپ بەرەدى جانە كىرىكتىرىلگەن ۇلكەن تىلدىك مودەلدىڭ ارقاسىندا ءۇي شارۋاسىن ەداۋىر جەڭىلدەتتى.
باسەكەلەستىك ەكى ەسەگە ارتتى
ءبىر كومپانيا جاساندى ينتەللەكتى بار ءيت جۋۋ كاپسۋلاسىن جاساپ شىعاردى، ول ءسىزدىڭ ءۇي جانۋارىڭىزدىڭ تۇقىمى مەن ءجۇن تۇرىنە قاراي جەكە جۋۋ رەجيمدەرىن ۇسىنادى.
Woofwoof Lux جۇمساق سۋ اعىندارى مەن جانۋارلارعا قاۋىپسىز سۋسابىنداردى پايدالانىپ، ءتورت اياقتى دوستارعا ارتىق كۇيزەلىسسىز مۇقيات تازالىقتى قامتاماسىز ەتەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا بۇل قۇرىلعى ساتىلىمدا جوق، ءبىراق ءسىز ا ق ش- تاعى Paws 48 اتتى يتتەرگە ارنالعان سپورت زالى مەن گرۋمينگ ورتالىعىندا Woofwoof Lux كومەگىمەن ءيتىڭىزدى جۋىندىرا الاسىز.
امەريكالىق Realbotix كومپانياسى ادامدارمەن قارىم-قاتىناس جاساۋعا، يەسىمەن ەموتسيالىق بايلانىس ورناتۋعا جانە ونى ساقتاۋعا ارنالعان Aria اتتى جاڭا گۋمانويد-روبوتىن تانىستىردى.
بۇل مودەل دەنە قيمىلىنىڭ جاقسارتىلعان يكەمدىلىگىمەن، كۇردەلى باقىلاۋ جۇيەسىمەن، نىسانداردى تانۋ قابىلەتىمەن جانە ChatGPT سياقتى ءۇشىنشى تاراپ ج ي- لەرىن بىرىكتىرۋ مۇمكىندىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. سونىمەن قاتار، ونى مودۋلدىك بولشەكتەردىڭ كومەگىمەن دەرلىك شەكسىز تۇردە باپتاۋعا بولادى. پايدالانۋشىلار بولشەكتەردى الماستىرىپ، وزدەرىنە ءمىنسىز كومپانون جاساي الادى.
كەلەر جىلدان نە كۇتۋگە بولادى؟
سوڭعى زاماناۋي قۇرىلعىلاردى جاساپ شىعاراتىن ءىرى كومپانيالار كەلەر جىلدىڭ ناقتى جوسپارىن ايتا قويعان جوق. بۇنىڭ بارلىعى بىسەكەلەستىكتىڭ ارتۋىنا الىپ كەلەدى. ياعني جەلتوقسان ايىندا جوباسى جاسالىپ، كەلەر جىلعا دايىن تۇرعان ءونىمدى شىعارۋعا اسىقپايدى. باسقا دا باسەكەلەستەرىن باقىلاپ، قوعامعا دەگەن سۇرانىسىن تەكسەرىپ الۋدى ءجون سانايدى.
