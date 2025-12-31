2025 -جىلدىڭ قاھارماندارى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى وزگەنىڭ ءومىرى ءۇشىن ءوز ءومىرىن اياماعان قازاقستاندىقتار از بولمادى. ولاردىڭ كەيبىرى كوز جۇمعاننان كەيىن ماراپاتتالىپ جاتتى.
الماتى اۋەجايىنداعى وقىس وقيعا
2025 -جىلدىڭ باسىندا الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا قاراپايىم جولاۋشى ءبىر ادام اجالدان امان قالىپ قالعانى حابارلاندى.
ۆيدەودان 7-ناۋرىز كۇنى بەلگىسىز ەر ادام الدىن الا تەكسەرۋ ايماعىنا كەلىپ، اۋەجاي قىزمەتكەرىن شاشىنان ۇستاپ، پىشاقپەن قورقىتا باستاعانىن كورۋگە بولادى. پوليتسيا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقان ساتتە رەيسكە تانىسىن شىعارىپ سالۋعا كەلگەن باسقا ءبىر ەر ادام قىزدىڭ ورنىنا كەپىلگە ءوزىن الۋدى ۇسىنادى. ول قولايلى ساتتە پىشاقتى جالاڭ قولىمەن ۇستاپ، كۇدىكتىنى پوليتسيانىڭ تۇتقىنداۋىنا جاعداي تۋعىزادى.
كەيىن بۇل 53 جاستاعى مۇسا ءابدىپايىم ەسىمدى ادام ەكەنى بەلگىلى. وعان «ەرلىگى ءۇشىن» مەدالى تابىستالدى.
ال اۋەجايدىڭ شىرقىن بۇزعان ماشراپبەك باراتوۆ شىلدە ايىندا «كەپىلگە الۋ»، «قارۋمەن جاسالعان بۇزاقىلىق» جانە «تەرروريزم اكتىسى تۋرالى جالعان اقپارات تاراتۋ» باپتارى بويىنشا 10,5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
قوس اققۋدى قۇتقارعان
پاۆلودار وبلىسىندا باياناۋىل اۋدانىندا جىلى جاققا ۇشا الماي، سۋلىسور كولىندە قالىپ قويعان ەكى اققۋدىڭ تاعدىرى قازاقستاندىقتاردى بەيجاي قالدىرعان جوق. بىرلىك اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ تۇرعىنى باۋىرجان جاقىپوۆ شاراسىز قۇستاردى قۇتقارىپ، وسى ەرلىگى ءۇشىن ءبىراز ماراپاتتارعا يە بولدى.
قوس اققۋ وبلىس ورتالىعىنداعى ۆەتەرينارلىق كلينيكادا قىستايتىن بولدى.
اتى-ءجونىن جاسىرعان قۇتقارۋشى
16-قاراشادا 42 جاستاعى كوكشەتاۋ تۇرعىنى سەرگەي سۋپكين مۇزدا ويناپ ءجۇرىپ قىلشاقتى وزەنىنە ءتۇسىپ كەتكەن 7، 8 جانە 9 جاستاعى ءۇش بالانى قۇتقارىپ قالدى.
بىرنەشە كۇن بويى بالالار دا، قۇتقارۋشىلار دا بەلگىسىز باتىردىڭ كىم ەكەنىن بىلە الماعان.
اقىرى الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى باتىر جۇمباق قۇتقارۋشىنىڭ كىم ەكەنى انىقتالىپ، وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى سەرگەي تسۋاكينكە العىس حات پەن باعالى سىيلىق تابىستادى.
شاقىرۋدان ورالماعان فەلدشەر
استانالىق فەلدشەر ۇلدانا مىرزۋاننىڭ قازاسى ءوز ماماندىعىنا ادالدىقتىڭ مىسالى بولىپ تاريحقا ەندى.
8-قاراشا كۇنى استانادا عيمارات قاپتاماسىنىڭ وپىرىلۋىنان زارداپ شەككەندەردى قۇتقارۋعا كەلگەن ۇلدانانىڭ ۇستىنە دە اۋىر زات قۇلاپ، اۋىر جاراقاتتان كوز اشا الماي كەتتى.
ەكى اي بۇرىن عانا تۇرمىس قۇرعان فەلدشەرگە «ەرلىگى ءۇشىن» مەدالى تابىستالدى.
ءۇش بالانى اجالدان قۇتقارعان ەر ادام
23-قازاندا سەمەيدە ەكى ەر ادام جەر ۇيدەگى ورتتەن 74 جاستاعى ەر ادام مەن 73 جاستاعى ايەلدى امان الىپ شىقتى. ءورت سوندىرۋشىلەر كەلگەنشە ۇيدەگى گاز باللونىن شىعارىپ، جارىلىستىڭ الدىن العان. يساي قىدىرحانوۆ پەن تيمۋر كاكىموۆ توتەنشە جاعدايلار مينيسرلىگىنىڭ «ورتتە كورسەتكەن قايسارلىعى ءۇشىن» مەدالىمەن ماراپاتتالدى.
ەرىكسىز قۇتقارۋشى
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ءبىر اۋىلىندا دا جەر ءۇي ورتەنىپ، 4 بالا قۇتقارىلدى. ءورت بالالاردىڭ اناسى جۇمىستا جۇرگەن كەزدە شىققان. كومەككە شاقىرعان ايعايدى ءبىرىنشى ەستىگەن دميتريي نەدوزرەلوۆ كومەككە ۇمتىلادى.
ول جەتكەن كەزدە 6 جانە 13 جاستاعى ەكى بالا، ىشتە 2 جانە 4 جاستاعى ەكى بالا قالعانىن ايتادى.
دميتري ەكى بالانى ۇيدەن امان شىعارىپ، دارىگەرلەرگە تاپسىرادى.
الماتىلىق «ورمەكشى ادام»
الماتىداعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بىرىندە بالكون ورتەنىپ جاتقانىن كورگەن تۇرعىن ويلانباستان كومەككە جۇگىرەدى. بالكوننان بالكونعا ورمەلەۋ ارقىلى 2 مينۋتقا جەتپەيتىن ۋاقىتتىڭ ىشىندە ءورت وشاعىنا جەتكەن 33 جاستاعى اسىل احمەتوۆ تۇتىندەپ جاتقان قوقىستى تومەنگە تاستاپ، الاپات ءورتتىڭ الدىن العان. جەرگىلىكتى اكىمدىك ونىڭ بۇل ەرلىگىن ەلەۋسىز قالدىرعان جوق.
10 مىڭ مەتر بيىكتىكتەگى رەانيماتسيا
قاڭتار ايىندا قىزىلوردا- استانا باعىتىنداعى اۋە رەيسىندە جولاۋشىنىڭ جۇرەگى توقتاپ، ەلورداداعى مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتى دىنمۇحاممەد بەكتۇرعاننىڭ ارقاسىندا امان قالدى. ول دەرەۋ رەانيماتسيا جاساپ، جولاۋشىعا دەر كەزىندە كومەك بەرگەن. كەيىن ونىڭ بۇعان دەيىن دە ءدال وسىنداي ساپارلاسىنا العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەنى بەلگىلى بولدى.
ءوزى ولگەنمەن وزگەگە ءومىر سىيلاعاندار
2025 -جىلى قازاقستاندا ءمايىت دونورى بولعان 14 ادام ك ادامعا ءومىر سىيلادى.
• 63 جاستاعى ايەلدىڭ اعزاسى التى ناۋقاستىڭ ءومىرىن ۇزارتتى. ولاردىڭ ىشىندە 2017 -جىلدان بەرى كۇتۋ پاراعىندا تۇرعان ادام دا بار.
• ال 58 جاستاعى الماتىلىق ەر ادام ءتورت ادامعا ءومىر ءۇشىن كۇرەسۋگە مۇمكىندىك سىيلادى.
• 50 جاستاعى ايەلدىڭ جۇرەگى 34 جاستاعى ەر ادامعا سالىندى. ونىڭ قاساڭ قابىعى تاعى ءبىر ادامنىڭ كورۋ قابىلەتىن قالپىنا كەلتىردى.
• جەلتوقساندا ماڭعىستاۋ وبلىسىندا 45 جاستاعى ادامنىڭ جۇرەگى مۇقتاج پاتسيەنتكە سالىندى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي