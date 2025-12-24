2025-جىلعى ۇزدىك وتباسىلىق كولىك انىقتالدى
استانا. قازاقپارات - وتباسىلى ادامدار سوڭعى جىلدارى مينيۆەندەردەن باس تارتىپ، كروسسوۆەرلەرگە بەت بۇرا باستادى. بۇعان كولىك ورىندىقتارىنىڭ بيىكتىگى، جولدا ءجۇرۋ، كەڭ سالون مەن كۇندەلىكتى قولدانىستاعى ىڭعايلىلىق سەبەپ.
قازىرگى تاڭدا وتباسىلىق كروسسوۆەرلەردىڭ تاڭداۋى كەڭ بولعانىمەن، سولاردىڭ ىشىندە ۇزدىك دەپ تانىلعان ءبىر مودەل بار.
بريتانيالىق WhatCar جۋرنالىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا، 2025-جىلدىڭ ەڭ ۇزدىك وتباسىلىق اۆتوكولىگى - Kia Sportage. باسىلىم بۇل مودەلدى ەڭ الدىمەن قولجەتىمدى باعاسى ءۇشىن جوعارى باعالايدى. ونىڭ قۇنى Mercedes ،Range Rover نەمەسە BMW سەكىلدى پرەميۋم برەندتەرمەن سالىستىرعاندا الدەقايدا تومەن، ال مۇمكىندىگى مەن امبەباپتىعى وتە جوعارى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، Kia Sportage باسقارۋعا جەڭىل، جايلىلىعى جاعىنان وزىنە جاقىن Hyundai Tucson-نان ءسال وزىق جانە ينتەرەرى دە اناعۇرلىم جيناقى. سونىمەن قاتار ارتقى قاتارداعى جولاۋشىلار ءۇشىن كەڭ ورىن مەن سىيىمدى جۇكسالعىشى بار، بۇل ونى وتباسى ءۇشىن تاپتىرماس كولىككە اينالدىرادى.
ارينە، ءالسىز تۇستارى دا جوق ەمەس. رەيتينگ اۆتورلارى اتاپ وتكەندەي، پانورامالىق شاتىر ارتقى جولاۋشىلار ءۇشىن توبە تۇسىنداعى كەڭىستىكتى ءسال شەكتەيدى. بۇدان بولەك، ارتقى قاتارعا ارنالعان سمارت-فۋنكسيالاردىڭ جوقتىعى جانە گيبريدتى ەمەس قوزعالتقىشپەن جۇپتاسقان اۆتوماتتى بەرىلىس قورابىنىڭ كەيدە باياۋ ارەكەت ەتۋى دە مينۋس رەتىندە كورسەتىلگەن. دەگەنمەن بۇل كەمشىلىكتەر كولىكتى پايدالانۋ بارىسىنداعى جالپى اسەردى ايتارلىقتاي بۇزبايدى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلعى ۇزدىك وتباسىلىق اۆتوموبيلدەر تىزىمىنە بريتانيالىق ساراپشىلار سونداي-اق Skoda Elroq ،Renault Scenic ،Volvo XC40 جانە Tesla Model Y مودەلدەرىن دە ەنگىزگەن.