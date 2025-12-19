2025-جىلعى ەڭ سەنىمدى كولىكتەر ءتىزىمى جاسالدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تاعى بەدەلدى كوممەرتسيالىق ەمەس Consumer Reports ۇيىمى اۆتوموبيل نارىعىنداعى ەڭ سەنىمدى برەندتەردىڭ جاڭارتىلعان رەيتينگىن جاريالادى. بيىل دا كوش باسىندا Lexus ،Subaru جانە Toyota ماركالارى تۇر.
زەرتتەۋ بارىسىندا ماماندار 2000-جىلدان بەرى شىعارىلعان 380 مىڭعا جۋىق اۆتوكولىككە قاتىستى دەرەكتەردى تالداعان. سونىمەن قاتار 2023-2026-جىلداردىڭ باسىندا شىققان جاڭا جەڭىل كولىكتەر، جول تالعامايتىن ماشينالار مەن جۇك كولىكتەرىنە ارنالعان بولجامدى سەنىمدىلىك كورسەتكىشتەرى دە ەسكەرىلگەن.
ساراپشىلار اۆتوكولىكتەردەگى 20 نەگىزگى پروبلەمالىق ايماقتى قاراستىردى. ولاردىڭ قاتارىندا ينتەرەردىڭ تەز توزۋى، باعدارلامالىق جاساقتاماداعى اقاۋلار سياقتى ۇساق كەمشىلىكتەردەن باستاپ، قوزعالتقىش، ترانسميسسيا مەن اككۋمۋلياتوردىڭ ىستەن شىعۋى سەكىلدى قىمبات ءارى قاۋىپتى اقاۋلارعا دەيىن بار. ءاربىر كورسەتكىش جوندەۋ قۇنى مەن جۇرگىزۋشى قاۋىپسىزدىگىنە اسەرىنە قاراي 100 بالدىق شكالامەن باعالانعان.
قورىتىندى رەيتينگ وسى باعالاردى جول سىناقتارىنىڭ ناتيجەلەرىمەن، كراش-تەست دەرەكتەرىمەن، كولىك يەلەرىنىڭ قاناعاتتانۋ ساۋالنامالارىمەن جانە قاۋىپسىزدىك سيپاتتامالارىمەن بىرىكتىرۋ ارقىلى جاسالدى.
2025-جىلعى ەڭ سەنىمدى 10 اۆتوكولىك
Toyota - 66 ۇپاي
Subaru - 63 ۇپاي
Lexus - 60 ۇپاي
Honda - 59 ۇپاي
BMW - 58 ۇپاي
Nissan - 57 ۇپاي
Acura - 54 ۇپاي
Buick - 51 ۇپاي
Tesla - 50 ۇپاي
Kia - 40 ۇپاي
قىزىقتى دەرەكتەر
رەيتينگكە ەنۋ ءۇشىن برەندتىڭ كەمىندە ەكى مودەلى 2023، 2024، 2025 نەمەسە 2026-جىلدىڭ باسىندا شىعارىلعان بولۋى ءتيىس. وسى تالاپقا بايلانىستى Alfa Romeo ،Dodge ،Fiat، Infiniti ،Jaguar ،Land Rover ،Porsche جانە ءبىرقاتار باسقا ماركا تىزىمگە ەنبەدى.
ەڭ سەنىمدى مودەل رەتىندە Honda Passport تانىلىپ، ول 97 ۇپاي جينادى. ودان كەيىن Toyota 4Runner (95) جانە Lexus IS (84) ورنالاسقان.
ۇزدىك وندىققا Toyota كومپانياسىنىڭ التى مودەلى بىردەي كىردى.
Lexus ماركاسىنىڭ بارلىق مودەلدەرى ورتاشا نەمەسە ودان جوعارى سەنىمدىلىك دەڭگەيىن كورسەتتى.
جانارماي قوزعالتقىشى مەن باتارەياسى بار ەلەكتروموتورلى گيبريدتەر (PHEV) ماسەلەسى كوپ كولىكتەر قاتارىنا جاتقىزىلدى - ولاردا 20 اقاۋلى ايماق تىركەلگەن. ال ەڭ از ماسەلە تولىق ەلەكترلى كولىكتەردە (12) انىقتالعان.
ەلەكتروموبيلدەر قوزعالتقىش تۇرعىسىنان سەنىمدى بولعانىمەن، سىرتقى جانە ىشكى ارلەۋ ساپاسى بويىنشا ءالى دە كەمشىلىكتەرى از ەمەس.
Tesla ءوز تاريحىنداعى ەڭ جوعارى - 9-ورىندى يەلەندى، ال ماركانىڭ ەڭ سەنىمدى مودەلى Model 3 دەپ تانىلدى.
كادىمگى گيبريدتەر (HEV) ەڭ سەنىمدى كولىك ءتۇرى رەتىندە قالسا، ەلەكتروموبيلدەر مەن PHEV مودەلدەرى رەيتينگتىڭ سوڭعى بولىگىندە ورنالاسقان.
ەسەسىنە Mazda قاتتى قۇلدىرادى - بىردەن 8 ساتىعا تومەندەپ، 14-ورىنعا ءتۇستى.
ورتاشا سەنىمدىلىك كورسەتكىشى بويىنشا ازيالىق وندىرۋشىلەر كوش باستاپ تۇر (56 ۇپاي)، ال ەۋروپالىق برەندتەر 50 ۇپايمەن ەكىنشى ورىندا. توپ-10-عا ەۋروپادان تەك BMW عانا ەندى.
كۋزوۆ تۇرلەرى بويىنشا ەڭ سەنىمدىسى - سەداندار، حەتچبەكتەر جانە ۋنيۆەرسالدار (58 ۇپاي). جول تالعامايتىن كولىكتەر مەن مينيۆەندەر ەكىنشى ورىندا (46)، ال پيكاپتار سوڭعى ورىنعا جايعاستى (44).
ماماندار جاڭا نەمەسە جاڭارتىلعان مودەلدەردى بىردەن ساتىپ الۋعا اسىقپاۋعا كەڭەس بەرەدى. سەبەبى العاشقى جىلدارى ولاردىڭ سەنىمدىلىك كورسەتكىشتەرى كوبىنە ورتاشا دەڭگەيدەن تومەن بولادى، ال وندىرۋشىلەر ەنگىزگەن جاڭاشىلدىقتار ءاردايىم ءوزىن اقتاي بەرمەيدى.