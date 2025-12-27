ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    2025-جىلعى ەڭ جيى قويىلعان ەسىمدەر

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى قازاقستاندىق اتا-انالار سابيلەرىنە ەڭ جيى قويعان ەسىمدەر بەلگىلى بولدى.

    Ақтауда 20 миллионыншы сәбилермен бір күнде 19 бала өмірге келді
    Фото: Pixabay

    2025-جىلى ۇل بالالارعا قويىلعان ەڭ تانىمال ەسىمدەر: مۇحاممەد، ءاليحان، ايسۇلتان، ومار جانە الديار. بىلتىرمەن سالىستىرعاندا جاڭا تۋعان ۇلدارعا بەرىلەتىن ەڭ تانىمال ەسىمدەر ءتىزىمى وزگەرمەگەن. دەگەنمەن وڭىرلەر بويىنشا قىزىق ەرەكشەلىكتەر بايقالادى:

    اتىراۋ جانە باتىس قازاقستان وبلىستارى - حامزا؛

    سولتۇستىك قازاقستان - ميحايل؛

    قالعان وڭىرلەردىڭ باسىم بولىگىندە - مۇحاممەد جانە الان.

    قىز بالالار اراسىندا ەڭ تانىمال ەسىم - ايلين. ونى بارلىق ايماقتا جيى قويعان، تەك ءتورت وبلىستا اسىلىم ەسىمىنە كوبىرەك باسىمدىق بەرىلگەن. سونداي-اق، قىزدارعا جيى قويىلعان ەسىمدەر قاتارىندا مەدينا، ايشا جانە توميريس بار.

    ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مىناداي دەرەكتەر كەلتىردى:

    اقمولا وبلىسى - ايلين جانە الان؛

    اقتوبە وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛

    الماتى وبلىسى - ايلين جانە ءاليحان؛

    اتىراۋ وبلىسى - ايلين جانە حامزا؛

    شىعىس قازاقستان وبلىسى - اسىلىم جانە ءامىر؛

    اباي وبلىسى - اسىلىم جانە ايسۇلتان؛

    جامبىل وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛

    جەتىسۋ وبلىسى - اسىلىم جانە الديار؛

    باتىس قازاقستان وبلىسى - ايلين جانە حامزا؛

    قاراعاندى وبلىسى - ايلين جانە الان؛

    ۇلىتاۋ وبلىسى - اسىلىم جانە مۇحاممەد؛

    قوستاناي وبلىسى - ايلين جانە الان؛

    قىزىلوردا وبلىسى - ايلين جانە ايسۇلتان؛

    ماڭعىستاۋ وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛

    تۇركىستان وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛

    پاۆلودار وبلىسى - ايلين جانە يسلام؛

    قازاقستان وبلىسى - ايلين جانە ميحايل؛

    شىمكەنت - ايلين جانە مۇحاممەد؛

    الماتى - ايلين جانە الان؛

    استانا - ايلين جانە الان.

    ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، بيىل ورىس ۇلتى وكىلدەرى اراسىندا ەڭ تانىمال ەسىمدەر - ەۆا جانە ميرون، ال وزبەكتەر اراسىندا - مۇحامماد جانە حاديچا بولعان.

