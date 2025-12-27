2025-جىلعى ەڭ جيى قويىلعان ەسىمدەر
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى قازاقستاندىق اتا-انالار سابيلەرىنە ەڭ جيى قويعان ەسىمدەر بەلگىلى بولدى.
2025-جىلى ۇل بالالارعا قويىلعان ەڭ تانىمال ەسىمدەر: مۇحاممەد، ءاليحان، ايسۇلتان، ومار جانە الديار. بىلتىرمەن سالىستىرعاندا جاڭا تۋعان ۇلدارعا بەرىلەتىن ەڭ تانىمال ەسىمدەر ءتىزىمى وزگەرمەگەن. دەگەنمەن وڭىرلەر بويىنشا قىزىق ەرەكشەلىكتەر بايقالادى:
اتىراۋ جانە باتىس قازاقستان وبلىستارى - حامزا؛
سولتۇستىك قازاقستان - ميحايل؛
قالعان وڭىرلەردىڭ باسىم بولىگىندە - مۇحاممەد جانە الان.
قىز بالالار اراسىندا ەڭ تانىمال ەسىم - ايلين. ونى بارلىق ايماقتا جيى قويعان، تەك ءتورت وبلىستا اسىلىم ەسىمىنە كوبىرەك باسىمدىق بەرىلگەن. سونداي-اق، قىزدارعا جيى قويىلعان ەسىمدەر قاتارىندا مەدينا، ايشا جانە توميريس بار.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مىناداي دەرەكتەر كەلتىردى:
اقمولا وبلىسى - ايلين جانە الان؛
اقتوبە وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛
الماتى وبلىسى - ايلين جانە ءاليحان؛
اتىراۋ وبلىسى - ايلين جانە حامزا؛
شىعىس قازاقستان وبلىسى - اسىلىم جانە ءامىر؛
اباي وبلىسى - اسىلىم جانە ايسۇلتان؛
جامبىل وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛
جەتىسۋ وبلىسى - اسىلىم جانە الديار؛
باتىس قازاقستان وبلىسى - ايلين جانە حامزا؛
قاراعاندى وبلىسى - ايلين جانە الان؛
ۇلىتاۋ وبلىسى - اسىلىم جانە مۇحاممەد؛
قوستاناي وبلىسى - ايلين جانە الان؛
قىزىلوردا وبلىسى - ايلين جانە ايسۇلتان؛
ماڭعىستاۋ وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛
تۇركىستان وبلىسى - ايلين جانە مۇحاممەد؛
پاۆلودار وبلىسى - ايلين جانە يسلام؛
قازاقستان وبلىسى - ايلين جانە ميحايل؛
شىمكەنت - ايلين جانە مۇحاممەد؛
الماتى - ايلين جانە الان؛
استانا - ايلين جانە الان.
ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، بيىل ورىس ۇلتى وكىلدەرى اراسىندا ەڭ تانىمال ەسىمدەر - ەۆا جانە ميرون، ال وزبەكتەر اراسىندا - مۇحامماد جانە حاديچا بولعان.