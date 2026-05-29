2025-جىل قازاقستان تاريحىنداعى ەڭ جىلى جىل بولدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 2025-جىلعى قازاقستان اۋماعىنداعى كليمات ەرەكشەلىكتەرى تۋرالى شولۋ ۇسىندى.
- شولۋدا كليماتتىڭ جاي-كۇيى مەن وزگەرۋى، تەمپەراتۋرالىق رەجيم، جاۋىن-شاشىن، قار جامىلعىسىنىڭ جاي-كۇيى، اگروكليماتتىق جاعدايلار، كاسپي تەڭىزى مەن بالقاش كولىنىڭ جاي-كۇيى، سونداي-اق ەكسترەمالدى اۋا رايى جانە كليماتتىق قۇبىلىستار تۋرالى دەرەكتەر بار،- دەلىنگەن حابارلامادا.
شولۋ دەرەكتەرى بويىنشا بىلتىر 1941-جىلدان بەرگى باقىلاۋلار كەزەڭىندەگى قازاقستانداعى ەڭ جىلى جىل رەتىندە تىركەلدى. ەل اۋماعى بويىنشا ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ انومالياسى 1991-2020 جج. كليماتتىق نورماسىنا قاتىستى +2,11 °c قۇرادى.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، شولۋ «قازگيدرومەت» ر م ك مەملەكەتتىك باقىلاۋ جەلىسىنىڭ دەرەكتەرى نەگىزىندە دايىندالعان.