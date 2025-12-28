2025-جىل: ەل سپورتىنداعى ەلەۋلى جەتىستىكتەر
استانا. قازاقپارات - Kazinform ءتىلشىسى 2025-جىلى ەلىمىزدىڭ سپورت سالاسىندا بولعان ەلەۋلى وقيعالار جوعارى تابىستار مەن جەتىستىكتەر جونىندە وي قوزعاپ كوردى.
بيىل وتاندىق جانكۇيەرلەر تاراپىنان وڭ باعالانعان جەتىستىكتەر از بولعان جوق. ولاردىڭ قاتارىندا ەلىمىزدىڭ فۋتبول كلۋبتارىنىڭ ءبىرقاتارىنىڭ جەكەمەنشىككە ءوتۋى، الماتىلىق «قايراتتىڭ» UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىندە باق سىناۋى، الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرى مەن تاەكۆوندوشىلاردىڭ كوشباسشىلار قاتارىنان كورىنۋى سەكىلدى ماڭىزدى وقيعالاردى اتاپ وتۋگە تولىق نەگىز بار.
قايراتىنا مىنگەن «قايرات»
ۇلتتىق قۇراما بيىل 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە باق سىنادى. العاشقىدا جانكۇيەرلەر قازاقستاندىق فۋتبولشىلار ءدۇبىرلى دودانىڭ فينالدىق كەزەڭىنە جولداما الا ما دەپ ۇمىتتەنگەن ەدى. دەسە دە ولاردىڭ الا-قۇلا ويىن كورسەتۋى دىتتەگەن ماقساتقا جەتۋىنە كەدەرگىسىن كەلتىردى. جىل باسىندا ۇلتتىق قۇراما تىزگىنىن ۇستاعان وتانداسىمىز ءالي اليەۆ شاكىرتتەرىنىڭ جىگەرلى ويناۋىنا ۇلەس قوسا العان جوق. ونىڭ باسشىلىعىمەن قازاقستاندىق فۋتبولشىلار دۇنيەجۇزىندە ءالسىز قۇراما دەپ باعالانعان ليحتەنشتەيندى عانا تىزە بۇكتىردى. ودان كەيىن ۋەلس، سولتۇستىك ماكەدونيا، بەلگيادان جەڭىلىپ، جولداما الۋ مۇمكىندىگىنەن مۇلدەم قول ءۇزىپ قالدى. ءتىپتى سىرت الاڭدا بەلگيادان 0:6 ەسەبىمەن ويسىراي جەڭىلۋى جانكۇيەرلەرگە ۇلكەن سوققى بولىپ ءتيدى. ءالي الييەۆ ءوز ەركىمەن قىزمەتىنەن كەتكەننەن كەيىن تاجىريبەلى مامان تالعات بايسۋفينوۆقا باس باپكەردىڭ مىندەتىن اتقارۋ جۇكتەلدى. ۇلتتىق قۇراما تىزگىنىن ءۇشىنشى مارتە ۇستاعان ول وزىنە سەنىپ تاپسىرىلعان ءۇش كەزدەسۋدە دە ەشكىمنىڭ ىعىنا جىعىلعان جوق. الدىمەن ليحتەنشتەيندى (4:0) تاعى ءبىر مارتە تىزە بۇكتىرىپ، ودان كەيىن سولتۇستىك ماكەدونيا (1:1) جانە بەلگيامەن (1:1) تەڭ وينادى. سوندىقتان جانكۇيەرلەر ۇلتتىق قۇراماعا قاتىستى ەكىۇداي سەزىمدە بولدى. الداعى ۋاقىتتا قازاقستاندىق فۋتبولشىلار قانداي تابىستارعا قول جەتكىزە الادى؟ ازىرگە ول بەلگىسىز. ۇلتتىق قۇراما تىزگىنىن كىم ۇستايدى دەگەن ساۋالعا دا ناقتى جاۋاپ تابىلار ەمەس.
باس بارماقپەن باعالايتىن باستى وقيعا رەتىندە الماتىلىق «قايرات» كومانداسىنىڭ UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما العانىن ايتا الامىز. وسىدان ون جىلداي بۇرىن ءتول اكادەمياسىنىڭ قازىعىن قاعىپ، شەبەرلىگى شىڭدالعان قانشاما جاس ورەندى قاناتىنىڭ استىنا العان قازاقستاندىق كوماندا قاشاندا ەلىمىزدىڭ تالانتتى جاستارىنا مۇمكىندىك بەرۋ ماقساتىنان جاڭىلعان جوق. العاشقىدا كارى قۇرلىقتاعى بەدەلدى ءتۋرنيردى ءبىرىنشى كەزەڭنەن باستاعان «قايرات» جارىستىڭ ءتورت ساتىسىن ارتقا قالدىرىپ، الەمنىڭ مىقتى كوماندالارى قاتارىندا وينايدى دەگەنگە ەشكىم سەنگەن جوق. راسىندا، ىرىكتەۋ كەزەڭىندە قازاقستاندىق كوماندا ءۇشىن وڭاي قارسىلاستار تۇسكەن جوق. الماتىلىق كلۋب چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە پورتۋگاليالىق «سپورتينگتەن» 1:4، يسپانيالىق «رەال مادريدتەن» 0:5، يتاليالىق «ينتەردەن» 1:2، دانيالىق «كوپەنگاگەننەن» 2:3، گرەكيالىق «وليمپياكوستان» 0:1 ەسەبىمەن جەڭىلىپ قالدى. ال كيپرلىك «پافوس» كومانداسىمەن 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى. ارينە، ازىرگە «قايراتقا» ۇپاي قورىن مولايتۋ وڭايعا ءتۇسىپ جاتقان جوق. قۋانىشتىسى، كوماندا ساپىندا قازاقستاندىق فۋتبولشىلار جيى ويناۋعا مۇمكىندىك الدى. ىرىكتەۋ كەزەڭىندە قاقپاشىلار الەكساندر زارۋتسكي مەن تەمىرلان اناربەكوۆ وزدەرىنىڭ شەبەرلىگىمەن كوپشىلىكتى ءتانتى ەتتى. ولاردىڭ جاراقات الىپ قالۋىنا بايلانىستى نەگىزگى كەزەڭدەگى «سپورتينگ» پەن «رەال مادريدكە» قارسى ويىنداردا نەبارى 18 جاستاعى شەرحان قالمىرزا جاسىل الاڭعا شىعىپ، قانشاما سوققىعا تويتارىس بەردى. سونداي-اق جانكۇيەرلەر الداعى جىلى انگليانىڭ «چەلسي» كلۋبىنىڭ جەيدەسىن كيەتىن 17 جاستاعى داستان ساتپايەۆتىڭ ويىنىنا قوشەمەتپەن قول سوقتى. ال بولاشاعىنان زور ءۇمىت كۇتتىرەتىن الەكساندر مرىنسكيي، دامير قاسابولات نەگىزگى قۇرامدا ويناپ، وعان قوسا ازامات تۇياقبايەۆ، رامازان باعدات سەكىلدى جاستاردىڭ تاجىريبە جيناقتاۋىنا جول اشىلدى. ولاردىڭ بارلىعى «قايرات» اكادەمياسىنان شىققان فۋتبولشىلار ەكەنىن ەسكەرۋىمىز ءتيىس.
الداعى ۋاقىتتا ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە وسىنداي اكادەميالار اشىلماق. قازىر بۇل باعىتتا العىشارتتار جاسالدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىلعى جولداۋىندا «فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋگە قاتىستى جۇمىستى تەزدەتۋ كەرەك. قازىر ەلىمىزدىڭ ءتورت فۋتبول كلۋبىنا بەلگىلى كاسىپكەرلەرىمىز يە بولدى، ياعني كلۋبتار جەكەمەنشىككە ءوتىپ جاتىر. سول ءۇشىن ولارعا ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن. دەگەنمەن فۋتبولدى كوممەرتسيالاندىرۋ ءىسىن جالعاستىرا بەرۋ كەرەك. مۇنداي قادامسىز قازاقستاندا فۋتبول دامىمايتىنىن الەمدىك تاجىريبەدەن كورىپ وتىرمىز. قازىرگى زاماندا كاسىبي سپورتتى قوماقتى تابىس اكەلەتىن بيزنەس-يندۋستريا رەتىندە قاراستىرعان ءجون» دەپ اتاپ كورسەتكەن ەدى.
سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى نۇرلان ەسەمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىق الەۋەتتى ينۆەستورلار قاراۋىنا استانانىڭ «جەڭىس» ، قاراعاندىنىڭ «شاحتەر»، قىزىلوردانىڭ «قايسار» جانە پەتروپاۆلدىڭ « قىزىلجار» كوماندالارىنىڭ ءوتۋى جوسپارلاندى. الدىمەن الەۋەتتى ينۆەستورلارعا اتالعان كلۋبتاردى العاننان كەيىن، سپورتتىق ينفراقۇرىلىم (ستاديون جانە فۋتبول الاڭدارى) دامىتۋ، سونداي-اق اكادەميا اشۋىنا تالاپتار قويىلاعان. ال، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا الداعى 3-4 جىلعا دەيىن فۋتبول كلۋبتارىنا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن قاراجات ءبولۋدى توقتاتپاۋ ۇسىنىلدى. جاقىن ۋاقىتتا ولاردىڭ قاتارىنا «اقتوبە» كومانداسى دا قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
ەل فۋتبولىنداعى تاعى ءبىر قۋانىشتى جاڭالىق رەتىندە قىزىلوردا قالاسىندا پايدالانۋعا بەرىلگەن «قايسار- ارەنا» ستاديونىن اتاپ وتۋگە بولادى. تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا بوي كوتەرگەن ءۇشىنشى ستاديون حالىقارالىق تالاپتاردىڭ ءتورتىنشى ساناتىنا تولىقتاي ساي كەلەدى. ەندىگى كەزەكتە ەلىمىزدىڭ الماتى، شىمكەنت، اقتوبە، سەمەي، قاراعاندى قالالارىنان وسىنداي سپورتتىق نىساندار اشىلادى دەپ كۇتىلىپ وتىر. ونى قازاقستان فۋتبولىنداعى ەلەۋلى وقيعالار دەپ ايتا الامىز.
شارشى الاڭداعى شەبەرلىك
بۇرىن الەمدىك بوكستا اتوي سالىپ جۇرگەن قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىنىڭ كورسەتكىشى كەيىنگى جىلدارى تومەندەپ كەتتى. بىلتىر ەلىمىز پاريج وليمپياداسىندا نەبارى ءبىر عانا كۇمىس مەدالدى قاناعات تۇتتى. ادەتتە، قازاقستان بوكس سپورتىنان ۇزاق جىل بويى دۇنيەجۇزىندە الدىڭعى قاتاردان كورىنىپ جۇرگەنىن ەسكەرگەنىمىز ارتىق ەمەس. ولقى تۇسكەن تۇسىمىز قايسى؟ وليمپيادادان كەيىن بۇل باعىتتا قازاقستاندىق ماماندار ءتيىستى ءىس-شارالاردى قولعا الدى. ەرلەر قۇراماسىنا باس باپكەر قىزمەتىنە تاجىريبەلى مامان قايرات ءساتجانوۆ تاعايىندالدى. ەلىمىزدىڭ بوكس فەدەراتسياسى بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىنىڭ دايىندىعىنا كوبىرەك كوڭىل ءبولدى. وسىنداي قولداۋدىڭ سەپتىگى ءتيىپ، ول ءوز ناتيجەسىن بەردى.
بيىل سپورتتىڭ بۇل تۇرىنەن ەكى الەم چەمپيوناتى جالاۋىن كوتەردى. الدىمەن قىركۇيەك ايىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا World Boxing اياسىندا وتكەن ءدۇبىرلى دودادا ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، سانجار تاشكەنباي (50 كەلى) جانە الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلى) الەم چەمپيونى اتانسا، نازىم قىزايباي (48 كەلى) كۇمىس، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى) ، ەلدانا ءتالىپوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) قولا جۇلدەگەر بولدى.
جالپى كوماندالىق ەسەپتە 10 مەدالمەن كوش باسىنا شىققان وتانداستارىمىز وزبەكستان، ءۇندىستان، برازيليا سەكىلدى ەلدەردىڭ ارتقا قالدىرىپ كەتتى. World Boxing الداعى ۋاقىتتا 2028-جىلعى لوس-اندجەلەس وليمپياداسىنا جولدامالاردى ساراپقا سالاتىن ۇيىم ەكەنىن ۇمىتپاۋىمىز ءتيىس.
ەلىمىز ءۇشىن تاعى ءبىر قۋانىشتى جاڭالىق، قاراشا ايىندا يتاليا استاناسى ريم قالاسىندا وتكەن World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ جيىنىندا ۇيىمنىڭ تىزگىنى قازاقستاندىق مامان گەنناديي گولوۆكينگە سەنىپ تاپسىرىلدى. داۋىس بەرۋ ناتيجەسىندە شەشىم ءبىراۋىزدان قابىلداندى. كونگرەسكە الەمنىڭ 58 فەدەراتسياسى قاتىستى. ونىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى 3 جىلعا سوزىلادى. لوس-اندجەلەس وليمپياداسىنا دەيىن جالعاسادى. گەننادي گولوۆكين - ەلىمىزدىڭ اتىنان حالىقارالىق دەڭگەيدە مۇنداي جوعارى لاۋازىمعا سايلانعان تۇڭعىش ازامات.
ال جەلتوقسان ايىنىڭ العاشقى جارتىسىندا بىرىككەن اراب امىرلىگىنىڭ دۋباي قالاسىندا IBA الەم چەمپيوناتىن ۇيىمداستىردى. بۇل جارىستا دا قازاقستاندىق بوكسشىلار الدىڭعى قاتاردان كورىنە ءبىلدى. ەلىمىزدىڭ اتىنان بەدەلدى باسەكەگە 13 سپورتشى اتتانعان ەدى. ولاردىڭ اراسىنان 6 وتانداسىمىز جۇلدەلى ورىنداردان كورىنىپ قايتتى. ەل قۇراماسى قورجىنىنا 3 التىن، 1 كۇمىس، 2 قولا مەدال ءتۇستى. اتاپ ايتقاندا، ساكەن بيبوسىنوۆ (54 كەلى)، ورازبەك اسىلقۇلوۆ (57 كەلى)، ابىلايحان ءجۇسىپوۆ (71 كەلى) الەم چەمپيونى اتانسا، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى) كۇمىس، تەمىرتاس ءجۇسىپوۆ (48 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (63,5 كەلى) قولا جۇلدە الدى. جالپى كوماندالىق ەسەپتە قازاقستان قۇراماسى ەكىنشى ورىنعا تابان تىرەدى. كوش باسىندا رەسەي قۇراماسى تۇرسا، ۇزدىك ۇشتىكتى وزبەكستان تۇيىندەدى.
كەلەشەكتە وليمپيادا جانە الەم چەمپيوناتتارىندا وسىنداي بيىكتەن كورىنۋ - العا قويعان ماقساتتىڭ ءبىرى. ارينە، ءول ۇشىن ءالى كوپ جۇمىس كەرەك. بوكسشىلاردىڭ دايىندىعىن ۇدايى نازاردا ۇستاپ، ولاردىڭ بابىندا بولۋىنا نازار اۋدارۋىمىز ءتيىس.
26 جىل كۇتكەن التىن مەدال
قىركۇيەك ايىندا ەلىمىزدىڭ گرەك- ريم كۇرەسىنەن ايتارلىقتاي وقيعا بولدى. سپورتتىڭ اتالعان تۇرىنەن 26 جىلدان كەيىن قازاقستاندىق بالۋان الەم چەمپيوناتىندا توپ جارىپ، بارشا جانكۇيەردى ۇلكەن قۋانىشقا بولەدى. ەل قۇراماسىنان ايدوس سۇلتانعالي (60 كەلى) التىن مەدال الىپ، ۇزاق جىلدار بويى قول جەتپەي جۇرگەن بيىكتى باعىندىردى. ايتا كەتسەك، فينالدا وتانداسىمىز وزبەكستاندىق اليشەر گانيەۆتەن باسىم ءتۇستى. وعان دەيىن اميران شاۆادزە (گرۋزيا)، ماكسۆەلل حوپپەر بلەك (ا ق ش)، مەلكامۋ فەتەنە (يزرايل)، سەۋن لي (سولتۇستىك كورەيا)، اميران چاۆادزەدە (گرۋزيا) سەكىلدى قارسىلاستارىن قاپى قالدىردى. قاي-قايسىسى دا وسال قارسىلاس ەمەس. اراسىندا الەم جانە وليمپيادادا جۇلدەگەر قاتارىنان كورىنگەن تاجىريبەلى بالۋاندار بار. سوعان قاراماستان قازاقستاندىق بالۋان دىتتەگەن ماقساتىنا قول جەتكىزدى.
ايدوس سۇلتانعالي 1996-جىلى قىزىلوردا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. قازىرگە دەيىن 2018, 2022-جىلدارى الەم چەمپيوناتىندا قولا جۇلدەگەر اتاندى. 2021-جىلى ازيا چەمپيونى اتاعىن جەڭىپ الدى.
- وسى تاريحي ءساتتىڭ ماعان بۇيىرعانىنا ەرەكشە قۋانىشتىمىن. بۇل جەڭىس ءبىزدىڭ كۇرەس ءتۇرىنىڭ العا قاراي دامۋىنا جاڭا سەرپىن بەرۋگە ۇلكەن مۇمكىندىك بولادى. وسى مۇمكىندىكتى جىبەرىپ الۋعا بولمايتىنىن سەزدىم، سول ءۇشىن بارىمدى سالدىم. تەك العا ءجۇرىپ، حالقىمدى قۋانتقىم كەلدى. قۇلاق سىندى، قاباق جارىلدى. ءبىراق، ماقساتىم التىن مەدال جەڭىپ الۋ بولدى، - دەدى ول ەلگە ورالعان ساتتە.
سونداي-اق الەم چەمپيوناتىندا ەركىن كۇرەستەن اسىلجان ەسەنگەلدى (60 كەلى)، نۇرقوجا قايپانوۆ (70 كەلى) قولا جۇلدەگەر اتاندى. باپكەرلەر بەكىتكەن قۇرامدا وليمپيادا، الەم جانە ازيا چەمپيوناتىندا جۇلدە العان تاجىريبەلى بالۋاندار بولدى. ولارمەن قاتار ءتۇرلى جاس ساناتىنداعى ءىرى جارىستاردا جوعارى ورىنداردان كورىنگەن جاس سپورتشىلار كىردى.
تاەكۆوندو تارلاندارى توپ جاردى
ۇزاق جىلدان بەرى ەلىمىزدىڭ تاەكۆوندو سپورتىندا جوعارى تابىستارعا قول جەتكىزە الماي كەلدى. دەگەنمەن بىلىكتى ماماندارىمىز شەتەلدە ەڭبەك ەتىپ، وندا شاكىرتتەرىنىڭ وليمپيادا جانە الەم چەمپيوناتىندا جەڭىس تۇعىرىنان كورىنۋىنە ۇلكەن ۇلەس قوسقانىن جاسىرا المايمىز. قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر تاجىريبەلى مامان ەسبول سۇلتانوۆتىڭ تۋنيس قۇراماسىندا قىزمەت اتقارعانىن كەزىنەن جاقسى بىلەدى. 2023-جىلدان بەرى تۋنيستە ەڭبەك ەتكەن ول شاكىرتتەرىنىڭ 2024-جىلى پاريج وليمپياداسىندا جۇلدە الۋىنا كوپ ەڭبەك ءسىڭىردى. اتاپ ايتقاندا، فيراس كاتۋسسي التىن السا، موحامەد حاليل دجەندۋبي قولا جۇلدەگە قول سوزدى. بيىلعى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا ول قازاقستان قۇراماسىنىڭ تىزگىنىن ۇستادى. بىلىكتى باپكەر ۇلتتىق قۇراماداعى سپورتشىلاردىڭ دايىندىق بارىسىنا باسا نازار اۋداردى. العاشقى جىلعى ناتيجە جامان ەمەس. وتانداستارىمىز 2021 جانە 2023-جىلى وتكەن دودالاردا مەدالسىز ورالعان ەدى. ەڭ سوڭعى مەدال 2019-جىلى قورجىنعا تۇسكەن ەدى. بيىل قىتايدىڭ ۋسي قالاسىندا وتكەن الەم چەمپيوناتىندا قازاقستاندىق تاەكۆوندوشىلار ەكى جۇلدەمەن ورالدى. ەل قۇراماسىنان ايدانا قۇمارتايەۆا (46 كەلى) مەن نوديرا احمەدوۆا (49 كەلى) قوس قولا الىپ، جانكۇيەر قاۋىمىنىڭ جىلى ىقىلاسىنا بولەندى.
- اقپان ايىنان باستاپ ۇزدىكسىز وقۋ- جاتتىعۋ جيىندارىن وتكىزدىك. وتكەن جىلعى قازاقستان چەمپيوناتى مەن حالىقارالىق تۋرنيرلەردەگى ناتيجەلەردى سارالاپ، ۇلتتىق قۇرامانى جاساقتادىق. سونىمەن قاتار كوماندا ساپىندا بۋىن الماسۋ پروتسەسى ءوتتى. الەم چەمپيوناتىندا ۇلتتىق قۇراما بۇعان دەيىن 2021 جانە 2023-جىلى وتكەن دودالاردا مەدالسىز ورالعان ەدى. ەڭ سوڭعى مەدال 2019-جىلى ولجالانعان. بيىلعى الەم بىرىنشىلىگى سپورتشىلار مەن باپكەرلەر ءۇشىن وڭاي بولعان جوق. دەگەنمەن سپورتشىلارىمىز جاقسى ويىن كورسەتتى. وسىنداي از ۋاقىت ىشىندە كوپ جۇمىس ىستەلدى. جاتتىعۋ باعدارلاماسىن تولىقتاي وزگەرتتىك، - دەدى ۇلتتىق قۇرامانىڭ باس باپكەرى ەسبول سۇلتانوۆ جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.
ال تاەكۆوندودان (WT) 21 جاسقا دەيىنگى سپورتشىلار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان 2 التىن، 1 قولا مەدالمەن ۇزدىك ۇشتىكتىڭ قۇرامىنا ەندى. قازاقستاندىق بەيبارىس قابلان (87 كەلىدەن جوعارى) مەن باتىرحان تولەۋعالي (87 كەلى) كەنيا استاناسى نايروبي قالاسىندا الەم چەمپيونى اتاعىنا قول جەتكىزدى. وعان قوسا تامەرلان تىلەۋلەس (63 كەلى) تاەكۆوندودان الەم چەمپيوناتىندا قولا مەدال يەلەنگەن ەدى.
سونداي-اق مانەرلەپ سىرعاناۋ شەبەرى ميحايل شايدوروۆ، كونكيمەن جۇگىرۋشى دەنيس نيكيشا، فريستايلشى اناستاسيا گورودكو جانە وزگە دە سپورتشىلار ۇزدىك ناتيجەلەرگە قول جەتكىزدى.
جالپى، 2025-جىلى ەلىمىزدىڭ سپورت سالاسىندا بولعان جوعارى جەتىستىكتەر جانكۇيەرلەر قاۋىمىنىڭ ەرەكشە قوشەمەتىنە بولەندى. وسىنداي تولاعاي تابىستار بولاشاقتا دا جالعاسىن تاباتىنى ءسوزسىز. الداعى جىلدىڭ اقپان ايىندا ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا قىسقى وليمپيادا ويىندارى جالاۋىن كوتەرەدى. ال سول جىلدىڭ 19-قىركۇيەك-4-قازان ارالىعىندا جاپونيانىڭ ناگويا قالاسىندا جازعى ازيادا بولادى. وعان قوسا قىركۇيەك- قاراشا ارالىعىندا فۋتبولدان UEFA ۇلتتار ليگاسى وتكىزىلەدى. سونداي-اق وتانداستارىمىز كوپتەگەن سپورت تۇرىنەن الەمدىك جانە قۇرلىقتىق باسەكەلەرگە قاتىسادى. ءاربىر جارىسقا تىڭعىلىقتى دايىندىق قاجەت. سوندىقتان بۇل باعىتتا ءتيىستى ءىس-شارالار جالعاسىن تابادى.