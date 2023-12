2022-جىلدىڭ ەڭ تانىمال مۋزىكانتى بەلگىلى بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – كانادالىق رەپەر درەيك 2022-جىلدىڭ ەڭ تانىمال ءانشىسى بولدى، - دەپ حابارلايدى ChartData.

پورتالدىڭ حابارلاۋىنشا، ستريمينگتەردە رەپەردىڭ اندەرى 3 ميللياردتان اسا تىڭدالعان. ودان كەيىن تىزىمدە YoungBoy Never Broke Again (2,8 ميلليارد)، تەيلور سۆيفت (2,5 ميلليارد)، Juice WORLD (2,2 ميلليارد) جانە The Weeknd (2 ميلليارد) بار.

ۇزدىك وندىققا امەريكالىق رەپەر كاني ۋەست (1,9 ميلليارد)، Lil Durk (1,7 ميلليارد)، مورگان ۋوللەن (1,7 ميلليارد)، ەمينەم (1,5 ميلليارد) جانە بولاشاق (1,5 ميلليارد) كىرگەن.

ايتا كەتەيىك، بىلتىر دا درەيك ChartData نۇسقاسى بويىنشا ەڭ تانىمال ءانشى بولدى.

tengrinews.kz