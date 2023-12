وسكار-2022: نەگىزگى ۇمىتكەرلەر بەلگىلى بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - امەريكالىق كينو ونەرى جانە عىلىم اكادەمياسى جىل سايىنعى وسكار سىيلىعىنا ۇمىتكەرلەردى جاريالادى.

ماراپاتتاۋ ءراسىمى 27- ناۋرىزدا وتەدى. بۇل تۋرالى سىيلىقتىڭ رەسمي سايتى جازدى.

اۋستراليالىق رەجيسسەر دجەين كەمپيون تۇسىرگەن «توبەتتىڭ بيلىگى» (The Power of the Dog) فيلمى جۇلدەگە ەڭ كوپ ۇسىنىلعان فيلم اتاندى. كينوكارتينا 12 نوميناتسيا بويىنشا باق سىنايدى. ودان كەيىنگى ورىنداردى «ديۋنا» (10 نوميناتسيا)، «ۆەستسايد حيكاياسى» (7) جانە «بەلفاست» (7) يەلەندى.

«وسكار» ماراپاتتاۋ ءراسىمى 27- ناۋرىزدا وتەدى. ءىس-شارانىڭ جۇرگىزۋشىسى ءالى جاريالانعان جوق.

نەگىزگى نوميناتسيالار بويىنشا ۇمىتكەرلەر:

ۇزدىك فيلم

• «ءيتتىڭ كۇشى» (The Power of the Dog)

• «بەلفاست» (Belfast)

• «CODA: ساڭىراۋ اتا-انا بالاسى» (CODA)

• «جوعارى قاراماڭىز» (Don't Look Up)

• «كولىگىمدى جۇرگىز» (Drive My Car)

• كورول ريچارد (King Richard)

• ديۋنا (Dune)

• قىزىل پيتستسا (Licorice Pizza)

• قورقىنىش اللەياسى (Nightmare Alley)

• «ۆەستسايد تاريحى» (West Side Story)

ۇزدىك اكتەر

• ۋيلل سميت، «كورول ريچارد»

• حاۆەر باردەم، «ريكاردو رولىندە»

• بەنەديكت كامبەربەتچ، «توبەت بيلىگى»

• ەندريۋ گارفيلد، «تيك-تاك... بۋم!»

• دەنزەل ۆاشينگتون، «ماكبەت تراگەدياسى»

ۇزدىك اكتريسا

• نيكول كيدمان، «ريكاردو رولىندە»

• دجەسسيكا چەستەين، «تەممي فەيدىڭ كوزدەرى»

• وليۆيا كولمان، «بەيتانىس قىز»

• پەنەلوپا كرۋز، «پاراللەل انالار»

• كريستەن ستيۋارت، «سپەنسەر»

ۇزدىك رەجيسسەر

• كەننەت برانا، «بەلفاست»

• ريۋسۋكە حاماگۋتي، «كولىگىمدى جۇرگىز»

• پول توماس اندەرسون، «قىزىل پيتستسا»

• دجەين كەمپيون، «توبەتتىڭ بيلىگى»

• ستيۆەن سپيلبەرگ، «ۆەستسايد تاريحى»

ۇزدىك شەتەلدىك فيلم

• «قۇدايدىڭ قولى» (يتاليا)

• «كولىگىمدى جۇرگىز» (جاپونيا)

• «قاشۋ» (دانيا)

• «لۋنانا: عاجايىپ بولمەدەگى ادام» (بۋتان)

• «الەمدەگى ەڭ ناشار ادام» (نورۆەگيا)

ۇزدىك انيماتسيالىق فيلم

• «ەنكانتو»

• «قاشۋ»

• «ميتچەلل كولىكتەرگە قارسى»

• «لۋكا»

• «رايا جانە سوڭعى ايداھار»

massaget.kz