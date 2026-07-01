2021-جىلدان بەرى ىزدەۋدە جۇرگەن ايەل تۇركيادان ەلگە جەتكىزىلدى
استانا. قازاقپارات - 2021-جىلدان بەرى ىزدەۋدە بولعان ايەل تۇركيادان قازاقستانعا دەپورتاتسيالاندى.
قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇركيالىق ارىپتەستەرىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزگەن ءىس-شارالار بارىسىندا 2021-جىلدان بەرى ىزدەۋدە جۇرگەن 46 جاستاعى قازاقستان ازاماتىن انتاليا قالاسىندا ۇستادى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى 2018-2020-جىلدار ارالىعىندا سىبايلاستارىمەن بىرگە ارەكەت ەتىپ، سەنىمگە كىرىپ، ەلىمىزدىڭ 1300 دەن اسا ازاماتىنىڭ 6 ميلليارد تەڭگەدەن اسا قاراجاتىن يەمدەنگەن.
ىزدەۋدە جۇرگەن ايەل 26-ماۋسىمدا تۇركيا رەسپۋبليكاسىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا دەپورتاتسيالاندى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى الاياقتىق جاساعان 117 ادام ۇستالعان. ولاردىڭ كەلتىرگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىنى 17 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.