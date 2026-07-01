KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    2021-جىلدان بەرى ىزدەۋدە جۇرگەن ايەل تۇركيادان ەلگە جەتكىزىلدى

    استانا. قازاقپارات - 2021-جىلدان بەرى ىزدەۋدە بولعان ايەل تۇركيادان قازاقستانعا دەپورتاتسيالاندى.

    ا
    Фото: ІІМ

    قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇركيالىق ارىپتەستەرىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزگەن ءىس-شارالار بارىسىندا 2021-جىلدان بەرى ىزدەۋدە جۇرگەن 46 جاستاعى قازاقستان ازاماتىن انتاليا قالاسىندا ۇستادى.

    تەرگەۋ مالىمەتىنشە، كۇدىكتى 2018-2020-جىلدار ارالىعىندا سىبايلاستارىمەن بىرگە ارەكەت ەتىپ، سەنىمگە كىرىپ، ەلىمىزدىڭ 1300 دەن اسا ازاماتىنىڭ 6 ميلليارد تەڭگەدەن اسا قاراجاتىن يەمدەنگەن.

    ىزدەۋدە جۇرگەن ايەل 26-ماۋسىمدا تۇركيا رەسپۋبليكاسىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا دەپورتاتسيالاندى.

    ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى الاياقتىق جاساعان 117 ادام ۇستالعان. ولاردىڭ كەلتىرگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىنى 17 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور