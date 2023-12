بولاشاق باعدارلاماسى: 2020-جىلى وقۋعا ۇسىنىلاتىن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «بولاشاق» باعدارلاماسى شەڭبەرىندە 2020-جىلى وقۋعا ۇسىنىلاتىن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى.

ق ر ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترىنىڭ 2020-جىلعى 13- شىلدەدەگى 295№ بۇيرىعىمەن 2020-جىلى «بولاشاق» باعدارلاماسى شەڭبەرىندە وقۋعا ۇسىنىلاتىن شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءتىزىمى بەكىتىلدى.

«بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىن تاعايىنداۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەردى ىرىكتەۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەردىڭ ناتيجەسىندە شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءتىزىمى ساپالىق جانە ساندىق جاعىنان وزگەردى.

تىزىمگە QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, the U. S. News & World Report Best Global University ranking حالىقارالىق رەيتينگتەرىنىڭ كەمىندە ەكەۋىنىڭ TOP-100 دىگىنە كىرگەن جوعارى وقۋ ورىندارى كىردى.

تىزىمگە سونىمەن قاتار، The U.S. News & World Report Best Global University Ranking باسىلىمىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا ۇزدىك الەمدىك ۋنيۆەرسيتەتتەر رەيتينگىندە كەمىندە 65 بال جيناعان ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى (ە ى د ۇ) ەلدەرىنىڭ جوعارى وقۋ ورىندارى ەندى.

سالىستىراتىن بولساق، 2019-جىلى ۇسىنىلعان شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تىزىمىندە 537 جوعارى وقۋ ورنى بولسا، ونىڭ %20 عانا توپ-100 حالىقارالىق رەيتينگتەرىنە كىرگەن.

سوندىقتان، 2020-جىلعى تىزىمدە ەلىمىزدىڭ قاجەتتىلىكتەرىنە سايكەس باعىتتار بويىنشا مىقتى بولىپ سانالاتىن الەمنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى ۇسىنىلۋدا.

