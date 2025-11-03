20 جىل سالىندى: مىسىردا ەرەكشە مۇراجاي اشىلدى
استانا. KAZINFORM - كاير ماڭىندا مىسىردىڭ سوڭعى ون جىلدىقتاعى ەڭ اۋقىمدى مادەني جوباسى - ۇلى مىسىر مۇراجايى اشىلدى. وندا 100 مىڭنان استام ارتەفاكتى بار، دەپ حابارلايدى DW.
مۇراجايدىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا بىرنەشە ەلدىڭ ۇكىمەت جانە مەملەكەت باسشىلارى قاتىستى.
قۇتتىقتاۋ سوزىندە مىسىر پرەزيدەنتى ابدەل فاتتاح اس-سيسي ميلليارد دوللارلىق مۇراجايدىڭ اشىلۋى ءوز ەلىنىڭ «تاريحىنداعى جاڭا تاراۋدىڭ» باستاماسى ەكەنىن ايتتى. مىسىر ۇكىمەتى پەرعاۋىن داۋىرىنەن جانە ودان كەيىنگى كوپتەگەن قازىنالارى بار جاڭا مۇراجاي تۋريزمدى دامىتادى دەپ ۇمىتتەنەدى جانە جىلىنا 5 ميلليون كەلۋشىنى كۇتۋگە قاۋقارلى.
اشىلۋ ءراسىمى وتشاشۋ، سيمفونيالىق وركەستر، ەجەلگى مىسىر مادەنيەتىن كورسەتەتىن كوستيۋمدەردەگى بيشىلەردىڭ شوۋىنا جالعاستى.
مۇراجايدىڭ قۇنى 1 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى.
زاماناۋي مۇراجاي عيماراتى گيزا پيراميدالارىنا جاقىن جەردە ورنالاسقان. مۇراجاي اۋدانى شامامەن 500 مىڭ شارشى مەتر كەڭىستىكتى (شامامەن 70 فۋتبول الاڭىنا تەڭ) قامتيدى. تۇراقتى كورمە الاڭى شامامەن 24000 شارشى مەتردى قۇرايدى جانە مىسىر بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل الەمدەگى مادەنيەتكە ارنالعان ەڭ ۇلكەن كوللەكتسيا.
نەگىزگى اتريۋمنىڭ ورتاسىندا سالماعى 83 توننا بولاتىن پەرعاۋىن II رامزەستىڭ 11 مەترلىك ءمۇسىنى ورنالاسقان. تۇراقتى كورمەنىڭ ەڭ باستى قۇندىلىعى - تۋتانحاموننىڭ قابىرىنەن الىنعان ارتەفاكتىلەر كوللەكتسياسى، ونىڭ ىشىندە پەرعاۋىننىڭ التىن ءولىم ماسكاسى دا بار، 5 مىڭنان استام زات بار. كەلۋشىلەر سونىمەن قاتار شەبەرحانانىڭ ۇلكەن تەرەزەلەرى ارقىلى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن باقىلاي الادى، وندا قازىرگى ۋاقىتتا گيزانىڭ ۇلى پيراميداسىنىڭ ماڭىنان تابىلعان 4500 جىلدىق پەرعاۋىننىڭ قايىعى قالپىنا كەلتىرىلىپ جاتىر.
مىسىرداعى جاڭا مۇراجايدى جوسپارلاۋ جانە سالۋ جۇمىستارىنا 20 جىلدان استام ۋاقىت كەتتى. جاپونيانىڭ قارجىلىق جانە تەحنيكالىق قولداۋىمەن اياقتالعان جوبا ايماقتىق قاقتىعىستارعا، ساياسي تۇراقسىزدىققا جانە COVID-19 پاندەمياسىنا بايلانىستى بىرنەشە رەت كەيىنگە قالدىرىلدى. مۇراجايدىڭ ءبىر بولىگى 2024-جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ تەستىلىك رەجيمدە جۇمىس ىستەپ كەلەدى جانە ول 4-قاراشادا كەلۋشىلەر ءۇشىن تولىق اشىلادى.
